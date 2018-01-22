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肯豆街拍深扒 看金小妹穿运动服照样美上天

2018年01月22日 18:05 新浪时尚
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　　导语：Facebook粉丝5000+万是什么样的体验？大概就是你每更新一条动态，就有六分之一的美国人民在看。你的穿衣打扮，会被模仿模仿再模仿。对，说的就是当红炸子鸡——肯达尔-詹娜(Kendall Jenner) 。（内容来源：爱美网）

肯豆的街拍深扒肯豆的街拍深扒

　　“狗带”与“绑带镂空”更衬!

肯豆穿全身黑肯豆穿全身黑

　　肯豆可以说是将“全身黑”演绎得最有个人特色的，绑带镂空V领上衣除了性感还是性感。重点是与 choker“狗带”配得好，有拉长视线的效果，特显高。

肯豆一身黑搭配推荐肯豆一身黑搭配推荐

　　肯豆style

　　若你想尝试一下choker，但是脖子却不够长，怕真的变成“狗带”，那你可以像肯豆那样搭配绑带V领上衣，短脖子星人也可以戴!

　　①T by Alexander Wang Lace up Stretch Jersey Bodysuit ￥1035

　　②Zimmermann Metal Bead Collar

　　③Oliver Peoples The Row ￥2913

　　④GIVENCHY Lucrezia $3359

　　⑤Kenneth Cole Krystal Leather Patent Boots ￥2298

　　运动风也可以很性感!

肯豆的运动风肯豆的运动风

　　还记得煲哥和Ca妹前段时间极力推荐的“校服裤”吗?肯豆也在穿呢!可是肯豆的特别在于一向不走寻常路，搭配上高跟鞋，居然也很美很休闲。

肯豆的校服搭配推荐肯豆的校服搭配推荐

　　肯豆style

　　“校服裤”搭配高跟鞋，性感迷人是肯定的，但是有一点得注意，就是高跟鞋最好选择同色系的，这样增高效果才能倍增!

　　①Chloé 真丝混纺毛衣 $1,595

　　②Chloé 阔腿裤 $1295

　　③ Givenchy 鹿皮绒面高跟鞋

　　休闲服就得像肯豆这样穿!

肯豆的休闲造型街拍肯豆的休闲造型街拍

　　Crop Top 一直都是肯豆的最爱，搭配牛仔裤、小白鞋更是活力满满。天气若冷一点还能穿上夹克。Crop Top近年来也是流行，高腰线大长腿立现，不过前提是肚腩要收一收(马甲线快练起来吧)

肯豆的休闲搭配推荐肯豆的休闲搭配推荐

　　肯豆style

　　①RTA Sonia Pull-on Jeans $253

　　②Yeezy Season BlaCK Cropped Tank Top

　　③Kenneth Cole Kam Sneakers

肯豆白T恤搭配牛仔裤肯豆白T恤搭配牛仔裤

　　若是觉得Crop Top对身材的要求比较高，那么“白T恤+牛仔裤”可以说是休闲服中的“战斗机”了!

白T恤搭配推荐白T恤搭配推荐

　　肯豆style

　　①RIPPED NECK SHORT-SLEEVED T-SHIRT $249

　　②RE/DONE THE SHORT $2890

　　③SAINT LAURENT Court Classic leather high-top sneakers$595

　　④Balmain Pierre Bag $1739

标签: 街拍运动服肯豆

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