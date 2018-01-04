东北雪乡宰客刷爆朋友圈 各方如何回应？

导读：昨天，刷屏的《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心！别再去雪乡了！》一文曝出雪乡酒店宰客、威胁游客的情况。游客、商家、官方、携程的最新回应都在这里了。（来源：中国青年报）

你的朋友圈是否也被雪乡刷屏？

上一次雪乡大热，可能还是综艺《爸爸去哪儿》第二季时。在节目中，大家感受到这片白雪皑皑的世界的静谧和美丽，新奇于冰天雪地和可爱的“傻狍子”。

图片来源：黑龙江晨报

节目播出后，每年积雪期长达7个月的雪乡，无疑成为每年冬季感受雪景的最佳去处，吸引了无数旅客。

然而刷屏的《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心！别再去雪乡了！》一文却曝出雪乡酒店宰客、威胁游客的情况。不管有没有去过那里，大家似乎都对这个话题有话要说。

最新情况是，店家称该文章内容除“要求对方先评论再退钱”的部分，其余基本是假的。而游客一方则表示，赵家大院在有些媒体平台上的回应涉嫌欺诈和污蔑，是要承担后果的。

而大海林林业地区旅游局、林业局、消防等多部门组成工作组，已对涉事旅馆进行检查，发现店家（赵家大院）确实存在价格欺诈行为，按照规定已对其处罚5.9万余元。

游客发文：“雪乡宰客，建议别去。”

12月29日，网友“一木行”在其个人微信公号发文《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心！别再去雪乡了！（良心建议）》。文章称，自己与家人2017年12月9日在雪乡赵家大院预订一间三人火炕房，计划27日入住，支付两晚费用552元。

当他们到达赵家大院时，店家却告知该三人火炕房只能住一晚，第二晚安排到很多人一起睡的大通铺，并称“今晚住这房我没让你们补差价算不错了！现在这房八百一千随便订出去，你们订得早才便宜。”

游客预订的三人火炕房。 图自：“一木行”公号

游客表示：半个月前不到三百元订的房，当时房价已将近一千元。 图自：“一木行”公号

游客与家人商议后决定只住一晚，但对于后续退款问题，店家又称三天之后才退钱，并要求在网上评论时不能“乱说”，看到评论后才退钱。“一木行”还晒出了店家当时的录音。

文章还晒出了其他网友的一些吐槽。

有对“赵家大院”的差评：

图自：“一木行”公号

也有对雪乡旅游环境的质疑。

图自：“一木行”公号

文章呼吁游客拒绝雪乡，“此刻的拒绝是为了还雪乡一片真正的纯净，也是为了不让更多的旅行者掉入雪乡坑人的陷阱”。

店家受访：“都是假的，游客提出换房。”

对此，涉事店家“雪乡赵家大院”当事人付先生3日对新闻晨报表示，上述文章内容除“要求对方先评论再退钱”的部分，其余基本都是假的。而他提出先评论的要求，也是因为对方提出无理要求在先。付先生一再表示：“对方的目的就是想讹钱。”。

“他们预定时价格为每晚276元，但年末价格涨了几倍，网上价格为1009元，线下为850元。两晚都是这个价格，没有想过让他们补差价。”。付先生称，游客实际只有年轻夫妇两人，并不存在帖子中的“木木妈妈”，他们主动提出换房的要求。

“他们自己过来找我唠嗑说，第一晚他们住在‘三人炕’，第二晚他们主动搬到大通铺去，大通铺还按276元一晚收他们，但因为他们让出了‘三人炕’，所以要按现在的价格850元，把差价574元用现金退给他们。我一听有点怒，说你住我这，还做起买卖来了。”付先生进一步表示，“一木行”一方之所以提出这个要求，是因为他们看到很多人来询问有没有房，但店里已经没有空房。“而且他们原来定了两晚，来了之后发现雪乡的行程，只住一晚也能游览完。”

付先生称，对方说了这个要求后，还威胁他说要给差评，要去网上曝光他。“我觉得还不如不做这笔买卖了，就说他们可以退房。”他承认自己要求对方先不给差评，自己再去携程上同意退款。“这样做，我也是没办法，不然他们老拿差评威胁我。”

付先生表示，本来他以为事情就这样过去了。没想到，这几天网上就有了那个热传的帖子，“前天有个南方口音的男的给我打电话，说想摆平这个事得拿出4万元，我也不知道是不是当事人。我刚想录音，对方就把电话挂了。”

对此，“一木行”回应称，这是欺诈和污蔑。

官方：存在价格欺诈 已处罚

1月3日下午，“一木行”发布了《关于雪乡无良店家欺客事件的后续声明》，晒出了雪乡旅游局工作人员的相关微信、短信记录。

这名工作人员除了道歉外，还表示雪乡是支柱产业，文章对它造成恶劣影响。赵家大院的问题只是个别现象，当地已经进行处罚。

3日，就文章中反映的问题，黑龙江大海林重点国有林管理局相关负责人向新京报记者表示，发现帖文后立即组成工作组，到涉事旅馆调查核实。经查，涉事旅馆（赵家大院）不属于核心景区，是村民自办的家庭旅馆，有正规的营业执照。网帖所说老板态度蛮横的部分内容属实，但只是个案。

大海林林业地区旅游局局长刘忠才则回应记者称，2017年12月29日发现网帖后，当地立即联动林业局、消防等多部门组成工作组对涉事旅馆进行检查，发现店家（赵家大院）确实存在价格欺诈行为，按照规定已对其处罚5.9万余元，同时，店家在卫生及消防方面也发现问题，已责令其限期整改，否则将停业整顿。“今天3日刚好到期，我们会派专人前去验收。”

不过，刘忠才也表示，网帖中存有不实信息，正考虑走法律途径解决。至于不属实的信息内容，他表示，“网帖后文中所说雪乡售卖的桶面60元一桶及餐馆中酸菜炒肉丝几百元一盘等内容不属实。”

携程：下架涉事酒店信息

3日中午，新京报记者在携程官网上搜索涉事店家，信息显示“雪乡赵家大院”位于海林市二浪河风景区。房间类型包括3人火炕房、4人火炕房、5至6人火炕房、6至8人火炕房、8人火炕房、东北民俗房及豪华总统套房等七种房型。除豪华总统套房的价格为1680元，其他几类房型均在500元左右，还可以预定。

当晚中国青年报（ID：zqbcyol）再次搜索时，网页显示“酒店暂未公布价格，建议选择其他酒店”字样。

携程网酒店查询页面截图

携程方面表示，近日消费者“木木”通过携程预订“雪乡赵家大院”这家经济型酒店，并发帖提到该酒店存在“价格欺诈行为”。经确认上述行为属实，目前携程已下架该酒店。

而在该酒店的评价中，不乏一星差评：

携程网酒店查询页面截图

网友：别让黑心商家毁了旅游形象 更不要“地域黑”

在“一木行”文章的评论中，有网友晒出了相似的经历。

有网友将争论引向地域，被怼：

“一木行”也表示：我们绝没有任何对于东北地域的言论攻击，全文都明确指出“雪乡无良商家”，以及提到东北口音的时候也明确表示了前提——雪乡商家。

为什么会跑到东北去看雪，是因为木木妈就是一个东北人，少时随家人离开家乡，几十年没有回过东北，一心想要回去看一眼。因此木木也算半个东北人，我们绝不会因为一个景区就抹黑一个地域和抹黑自己的家乡，请有些读者不要断章取义，文章中陈诉的只是我们经历的事实真相。

当地网友也纷纷站了出来：

也希望事情早日调查清楚，让广大游客玩得放心，当地居民住得舒心。

综合自：公众号“一木行”、新闻晨报（ID：shxwcb）、新京报（记者潘佳锟、见习记者张彤）