2018第一素颜杀 35+的宋慧乔放大招了

导语：在第一批00后都即将迎来成人礼的2018年，一位生于1981年的女明星还可以靠素颜照圈粉，将会是一种什么样的体验？宋慧乔在这个新年一定体会到了。

近日，宋慧乔更新社交网站，晒出了一张与插有2018字样蜡烛蛋糕的合影，来迎接新年。而照片里的乔妹，则是大大方方的素颜出镜。这给从去年12月就开始苦学新年妆容的我们造成了森森的伤害。更何况，人家即使是素颜，也能秒杀99%精心打扮过的路人啊。

生于1981年11月的乔妹，在两个月前迎来了自己的36岁生日，又在去年的10月31日举行了婚礼。婚后虽然宋仲基被爆有隐隐发福的迹象，而乔妹的素颜照算是给宋仲基的发福加了注解，人家这妥妥的就是传说中的“幸福肥”啊。

我们先来回顾一下宋慧乔从小美到大的美丽之路：

宋慧乔从出道至今，已经有二十多年的时间，足够造星业异常发达的韩国培养好几代偶像明星了，而她在这样的市场中，能够一直保有一席之地，并且还能保持影响力，也是非常的不简单，除了演技外，一直没有变过的美颜，也成为她从艺道路上的保险之一。

宋慧乔童年照

如果现在我们说宋慧乔出道20余年，容颜未改，那也确实是睁着眼说瞎话，20多年的光阴不可能在一个人的脸上没有留下任何痕迹。但是宋慧乔的美，就在于她在每一个不同的阶段，都会呈现出不一样的美感。今天，我们就通过她几部耳熟能详的作品，来看看她的美颜进化之路。

宋慧乔出演《顺风妇产科》

1997年《顺风妇产科》

96年参加模特大赛出道的宋慧乔，97年就接到了《顺风妇产科》的片约，虽然不是女一号，但是作为一个新人来说，已经算是很顺利了。当年才16岁的宋慧乔在剧中饰演院长的小女儿。

《顺风妇产科》

宋慧乔在剧中随意扎起一个马尾辫或只是披散着头发，只靠一条细细的黑色眼线就显得朝气蓬勃。细细的弯眉虽然现在看起来有些落伍，但在19年前，可是最时髦的眉形。即使任何唇妆都没有用，也不会显得气色不好，果然就是青春无敌。

蓝色生死恋

2000年《蓝色生死恋》

一部《蓝色生死恋》让中国观众们几乎在一夜之间认识了宋慧乔，虽然被打上了“车祸”、“绝症”等韩剧的标签，但还是惹得无数少女边流泪边追剧，在那个网络并不发达的年代里，心心念念的等待电视机旁，等着我们的俊熙和恩熙上线。

《蓝色生死恋》剧照

《蓝色生死恋》中，还长着一张babyface的宋慧乔，就像一个让人感觉很舒服的邻家女孩一样出现在了我们的生活中。剧中她离奇的身世，坎坷的命运都牵动着观众的心。披散的黑色长发和水汪汪的眼睛，让人过目不忘。

浪漫满屋

2004年《浪漫满屋》

如果说《蓝色生死恋》让人们认识了宋慧乔，那么时隔4年的《浪漫满屋》则是让她真正爆红起来。剧中，宋慧乔改变了以往安静乖巧的形象，出演了活泼开朗的女主角韩智恩。与Rain一道，演绎了一段浪漫的爱情故事。

《浪漫满屋》剧照

当时23岁的宋慧乔正值最好的年华，褪去了婴儿肥的她，看起来满脸的胶原蛋白。各种颜色的衣服，搭配一张充满朝气的脸，让人不喜欢都不行。

《浪漫满屋》中，宋慧乔改变了往日的黑发型像，选择了栗色的头发，看起来更加活泼。各种扎发让她看上去动感十足。也正是因为这部剧，宋慧乔圈了无数忠实的男粉丝。

那年冬天风在吹

2013年《那年冬天，风在吹》

其实《浪漫满屋》之后，宋慧乔还出演了很多电影电视作品，比如2008年，与玄彬合作《他们生活的世界》，之后在2009年，又出演了王家卫执导的电影《一代宗师》，在电影中饰演叶问的妻子。虽然并不算高产，但是宋慧乔也一直在用各种作品刷新着自己的存在感。

《那年冬天，风在吹》剧照

当然娱乐圈是残酷的，2013年已经年过30岁的宋慧乔其实已经有些年没有十分具有影响力的电视剧作品了，就在这时，一部与赵寅成搭档的《那年冬天，风在吹》，让她重新回归到观众的视线当中。

宋慧乔

这部剧中，宋慧乔的扮相成熟了许多。长卷发带来了更多女人味，而粗眉也让她看上去更加容易接近，减少了距离感。可以说，这部剧中，宋慧乔的颜值给人眼前一亮的感觉，一个32岁的女演员，肌肤状态也是好到让人只有羡慕的份儿。

太阳的后裔

2016年《太阳的后裔》

如果说《那年冬天，风在吹》让我们对30岁之后的宋慧乔的颜值有了重新的认识的话，那么今年上半年刷爆朋友圈的韩剧《太阳的后裔》则将已经35岁的宋慧乔送上了颜值巅峰。

《太阳的后裔》剧照

自带“美颜”相机功能的姜暮烟医生在剧中的一颦一笑都牵动观众的心。今年上半年最时髦的lob头，加上粉嫩的唇妆，瞬间减龄。

在这部剧中，宋女神还收获了自己的爱情。有了爱情滋润的宋慧乔变得更加漂亮，难怪可以在跨年夜自信秀素颜。

想要像这些宋慧乔一样，到了近40岁的年龄还是少女感满满，护肤这件事一定要做好！正值冬季，更是肌肤抗老、进补的大好时节。然而，冬季气温低，空气干燥，并不利于产品的吸收，所以要想达到较好的效果，产品要用的全面，也要搭的巧妙。下面这6类护肤品就是肌肤冬季进补你绝对不能少的。

一、可以混搭的精华

精华的功效相对来说都是比较具有针对性的，所以想要达到较为全面的抗老又保湿的效果，混搭精华是最好的方法。但是混搭精华也要有技巧。

1、美白精华尽量不要与抗老精华同时使用，两种精华混搭，成分间有可能会相互反作用，刺激皮肤，致使皮肤红肿，干燥。

2、保湿精华可以与大多数精华混搭，但是保湿精华要最后使用。因为保湿精华的主要成分分子量都较大，它们具有较强的封闭成膜性，能将之前涂抹的保养品有效成分以及肌肤中的水分牢牢锁住，所以先用的话，会阻挡其他精华成分的吸收。

3、在涂抹每一种精华之间要留出1-3分钟的缓冲时间，这样做可以避免成分在肌肤表面发生冲突，给每一款精华足够的时间被肌肤接纳，同时避免搓泥起屑等尴尬情况的发生。

二、得力助手肌底液

冬季由于气温较低，肌肤的血液循环变差，所以为了提升肌肤的吸收动力，一定要准备好肌底液产品以帮助肌肤吸收后续的产品。为了不让老废角质成为另一个阻碍肌肤吸收的因素，你还可以专门选用一些具有角质调理功效的高机能精华水，它们不仅比普通化妆水更好吸收，其调节肌肤PH值和温和去除老废角质的功效也很优秀。

三、全能护肤油

油类护肤品的分子大小比化妆水还小，因此尽管肌肤的吸收效率降低，其对油类护肤品的吸收也会较好。而通常的油类护肤品都具有较为全面的功效，在彻底滋润角质层的同时，调理肌理，起到抗老修复的作用；其次能锁水保湿，对于油性肌肤来说还能起到以油抑油的效果；最后，它还能加乘后续护肤品的吸收，是名副其实的全能性产品。在使用过程中搭配一定的按摩手法能加乘其吸收。

四、让效果更持久的面霜

面霜是冬季绝对不能缺少的护肤品类，面霜质地比乳液厚，添加了更多的脂类成分，能帮助肌肤有效锁住水分和营养物质，提高精华等其他护肤品的持久续航能力。对于油性肌肤的人，可以选择质地较为清爽的面霜，他们往往会更容易被延展和吸收。

五、用脚趾想也不能少的面膜

面膜当然是冬季必备的护肤品，一些功效较为单一的补水面膜甚至可以每晚使用。而功效性强大的美白、抗老、修复类的面膜则一周使用两到三次即可。由于冬季属于空气污染高发期，所以清洁类的面膜也应该一周做一次，达到深层清洁毛孔，排毒的作用。

六、防晒！防晒！

你以为到了秋冬就能不做防晒工作吗？那真是大错特错！紫外线可不会冬眠。只是，不用像夏季那样选择高倍数的防晒产品，一般SPF30/PA+的就足够满足通勤人员。同时，由于秋冬季也是雾霾的高发期，所以尽量选择具有隔离效果的防晒产品，在一定程度上也能减少空气中污物对于肌肤的伤害。