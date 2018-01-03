中年少女是什么鬼？这些产品才是小仙女的正确打开方式

导语：谁还不是个小仙女咋地！虽然即将美过2017，然而2018当然也要继续美遍四海八荒！（来源：普象工业设计小站）

最近网传第一批中年少女已经诞生，爱粉色、脱发掉发、爱逛淘宝、开始养生···

无数妹子纷纷表示躺枪，感觉眼前粉红色的世界轰然倒塌。谁还不是个小仙女咋地！虽然即将美过2017，然而2018当然也要继续美遍四海八荒！

魔法吹风筒，吹出你的粉红心

红色吹头，金色机身，加上粉嫩嫩的大眼睛和白色机翼般的机壳。这款吹风机的整体造型几乎与漫画原作《魔卡少女樱》中的封印之杖一模一样。简直是小仙女的必备神器之一！

虽然它很萌，但它吹起风来也不含糊，与一般吹风机一样采用滑动式按钮。有冷风，护发（适温），快干三档可供选择。

迪士尼系列软萌沙发 可爱到爆棚

迪士尼卡通是许多人童年时的美好回忆，而其中逗趣又可爱的角色更是让众人为之疯狂，只要有关他们的周边商品往往都会让人少女心大发~这款迪士尼系列小沙发也是萌度破表昂~

奇奇蒂蒂的可爱屁屁成了家中最舒适温暖的角落，一屁股坐在顽皮爱捣蛋的柴郡猫上，让人忍不住也想变得调皮了起来~

还有维尼和米奇可供选择。

兔子坐椅 在舒适中获得童趣

兔子是一种温柔的动物，可爱而温柔。在西方和东方的文化中，它象征着爱情和生育力，是带来幸运和美好祝愿的甜蜜和吉祥的对象。“兔子椅子”是设计师Stefano Giovannoni在魔术帽子诞生后的最后一件作品，成为具有强大传播媒介力量的产品系列。

兔子的耳朵是椅子的扶手，分为成人和孩子两种。不仅可以正坐，还可以骑在它的耳朵上。

蝴蝶结座椅 美好享受从心出发

这款椅子来自意大利品牌qeeboo，作为2016年米兰设计周期间才发布的新晋品牌，Qeeboo一上市就迅速进入了米兰各大家居买手店、博物馆和艺术商店，是真的潮流宠儿了。

这款丝带椅由简洁利落的线条交叉成一个蝴蝶结的柔美造型，看起来简单明了又十分精致。设计师赋予了丝带优美而惊人的蕴意，因此它也成了不少人作为礼物的首选。

由黑色、白色、粉色、黄金以及玫瑰金五个版本共同演绎。

可以滚动的蓝牙音响 让听音乐更有趣

乍一看，你一定不知道这是什么。其实Layered是一款蓝牙音响，其中均衡器变成了顶部的交互式触觉元素。Layered采取频段和专用的不同控制，包含六个从底部点亮的透明光盘。

这些光盘对应于不同频段，并且可以作为均衡器卷上卷下，让你可以增强或减弱乐器在音乐中的效果。

扩展的底部还可以让你收纳一些小物件。

彩虹花瓶 做一个炫彩缤纷的插花师

这组色彩绚烂的花瓶来自韩国的设计团队 HATTERN，设计师们将光的变化运用在了花瓶中，设计灵感来源于19世纪后期的印象派，并在印象派上进行了极简主义的诠释。

这组花瓶分为磨砂和透明两种质感，通过灰度和渐变表达颜色的变化，如同光的折射导致颜色的扩散，从而散发出的独特反射效果。

俏皮沙发，俘获你的少女心

半圆的扶手、半圆的椅子背，加上各种浅粉的颜色，用最马卡龙的粉嫩色系，来自国产家具品牌吱音。作为一把极为舒适的椅子，同时给各种聚会和谈话也带来一点可爱的气氛

小户型抽屉沙发，精巧可爱，兼具实用的抽屉收纳功能。拥有两只萌萌的大眼睛，温馨的迷你双人座，不大不小，拥抱正好。

富有设计感，简约却让人过目不忘的北欧风沙发。客厅中亮眼而俏皮的存在！在沙发脚的设计上采用精神昂扬的小树杈，撑起小俏皮饱满圆润的身体，让沙发看起来更加活泼灵动。

午睡抱枕 拥抱你的柔软

日本设计师杉山ユキ喜欢在旅行中收集当地那些纹路好看、不太常见的石头，受到这些小型藏品的启发，她创立了这个名为 Stone Cushion 的抱枕品牌。

Stone Cushion 旗下的每一款石头抱枕都由杉山亲自命名，并且还会详细地标记出它的出处，比如表面拥有一条白线的灰色石头就被命名为光的路标。

凌空开花 贴在窗子上的花器

“透过窗户望向天空的时候，眼前浮现出了一朵花”为了实现这个让花长在空中的奇想，日本双人设计组合 TODO 便打造了这款可以贴在窗户上的花器 Kaki。

是不是看上去特别浪漫，这个小容器由PVC制成，重量仅14g，分为透明、蓝色和棕色三种款式。贴在透明的窗子上，花朵仿佛就飘在了天空中一样。

鲜花需要每天更换水、亦可以放置一些假花，易打理，贴在家里的镜子上，也会拥有一天好心情！

DIY兔子纸灯 唤醒童年回忆

说起兔子灯，是不是想到了小时手工课上，做的点蜡烛的小兔子灯。而这款小兔子灯也是需要DIY手工制作哟。

纸灯内包含了一个papercraft套件，为您建立一个简单的模型，需要根据模型自行DIY折叠起来，有点考验手上功夫。不过同上电之后，真的看起来超温暖。

在白天，兔子灯就是一个极其可爱的小摆设工艺品，而到了晚上，它就是给你带去一抹温暖的小兔子！

并且有多种颜色可以选择，适应不同的需要。

转动Lovebox，让传情更有趣

由法国设计师Jean在留学期间给异地的未婚妻设计的“传情盒”，以此来表达自己的思念。也是异地恋情侣礼物的不二选择了。

盒子的设计十分简洁，三种不同颜色的爱心直接又突出了送礼者的主题。

木盒子外有一颗突出的爱心，当用户通过App发送文字讯息时，它就会转动起来，表示对方心脏因思念你而跳动，直到有人打开盒盖才会停止，同时文字也会显示在内部的屏幕上。

值得一提的是，如果有人用手指拨动爱心的话，另一端操作的App用户就可以看到爱心雨出现在画面上。是不是觉得超浪漫的，要送礼的赶紧啦~

柴犬收纳盒，陪你用餐不孤单

一个人坐在饭桌前吃饭太寂寞？由日本品牌YOU+MORE推出的“陪伴式”柴犬收纳盒隆重登场。看上去，它们就像一只只激萌的柴犬狗狗，乖乖的坐在桌子边陪主人吃饭，工作。

其实它是个可以固定在周边的收纳盒，肚子下面是一个26厘米深的抽屉，背部还有一个小口袋可以用来放置遥控器等杂物。

看着它憨笑的软萌模样，是不是一个人吃饭也会变得心情大好。

鹦鹉笔袋 把可爱握在手中

学生时代除了爱买各种各样的笔，笔袋也是定期就要更换一波的。但是这么可爱的笔袋象君还没用过。

整个笔袋就是仿照长尾鹦鹉的样子来凹的造型，为了让鹦鹉笔袋看起来更逼真，设计师往里面添加了许多棉花，坚持蓬松的柔软感。如果往里添加合适的笔的数量，实际坠落的重量都可以被复制，就像真的抓了只鹦鹉在手里。

夜间小能手 白雪般细腻触感

以富士山日出日落为灵感启发的一款雪山造型夜灯，来自国内的MUID。柔软的硅胶部分即是雪山，与马卡龙色系相结合，清新脱俗。

手动与智能两种使用方式，强中弱三档灯光亮度可设置，暖白到自然白的可渐变光色，简洁易用的操作方式，更多亮度与光色的选择也适用更多环境更多状态的使用。

叶片磁铁 生活需要点缀

appree的叶片磁铁是一种仿照自然中各种有趣形状的橡胶磁铁。添加了最小的设计元件，同时保持了天然材料本身的美感。

而这些磁铁可以用于各种场所，包括隔断、白板、冰箱等。留便签的同时墙面也要美美哒。

动物包装盒 满满的心意

送礼物怎么可以没有包装盒，一个独特的包装盒就可以赚足对方的眼球，给你的礼物加分。

这是一款以动物包装为主题的包装盒，共有24款动物设计可供选择，材料以纸张、卡片、贴纸为主，一盒里包括6张普通包装纸，8张贴纸和5张镂空纸。

谁又能想到这个萌萌哒的小东西仅仅只是个装饰的外壳呢，真正的礼物还在肚子里。

看完这些，你的少女心充值得OK了吗？

希望每位小仙女每天都仙气满满呦~