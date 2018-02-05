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如何挑选一瓶自己年份的生日酒（80后篇）

2018年02月05日 15:38 新浪时尚
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　　导语：人们喜欢开一瓶出生年份的酒给自己庆生，古今中外概莫能外。人在世间行，酒也在瓶中变。喝到同岁的酒，似乎也就看到了自己从出生到现在经历的一切。（来源：酒斛网）

　　我自己就是生日酒的强烈簇拥。自从学酒以后，我每年生日都开一瓶我出生年份的酒。酒越陈越香，感觉自己也一年比一年更好。

　　因此，我也想给不同年份出生的人制作一份酒单，为你们搜罗出那一年全世界最棒的一个产区。我顺便列出了这些产区当年最好的酒，但其实好年份好产区，真是大酒小酒都美。

　　酒单从1980年到2000年，分两期推出。

　　希望你们生日喝完我推荐的酒，也一年比一年更好。 

　　第一期（1989-1980）

　　（文末有完整名单）

　　1989

　　波美侯/Pomerol  RP总评：96

　　1989年全世界的最优秀产区，花落Pomerol！

　　其实这一年Pomerol有一个同等的竞争对手，意大利的皮埃蒙特（Piemont）。不过，我偏爱Pomerol，所以动了一点私心。

　　我个人很喜欢Pomerol，因为这真是一个超佛系的产区——而且是有实力的同时佛系。它从来不参与任何列级庄排名，但谁都知道，波尔多的无冕之王在Pomerol。

　　1989年的Pomerol风和日丽，有着40年来的最温暖的夏天。完全熟透的葡萄累积了充足的糖分和风味，最后酿成了浓厚饱满风格的美酒——有些酒庄酒精度甚至有15%！那个年代波尔多普遍是12%-13%。

　　而且89年全年Pomerol没有极端天气，所以葡萄特别丰产，你根本不用担心买不着。

　　年度产区最佳酒款

　　1989 Chateau Clinet RP 100

　　1989 Petrus RP 100

1988

　　1988

　　苏玳/Sauternes  RP总评：98

　　我一直觉得生日很适合喝甜酒，但一定要配着生日蛋糕一起喝。 

　　现在的人过生日都不怎么爱吃蛋糕了，也没什么人喜欢喝甜酒，因为确实都太腻了。但反而蛋糕配上甜酒，令人意外的好吃呢！两个味道相辅相成，不一会儿一块蛋糕和一杯酒就下肚了。过生日，还是要吃点甜的。生日是个幸福的日子，而甜味是我们与生俱来对幸福感的来源。

　　对贵腐甜酒来说，最最重要的就是贵腐菌的生长了。贵腐菌的形成条件极为苛刻，并不是所有年份的气候都足够发展出贵腐。 

　　1988年的Sauternes有着温暖且干旱的夏季，浓缩了葡萄的风味。10月份苏玳地区出现的凉爽晨雾，给了贵腐菌最佳的生长湿度和温度。最后产区的葡萄大规模被贵腐感染，让苏玳这一年酿出了浓郁贵腐风味的甜酒——复杂，浓缩，强烈，而且有着蜂蜜一般的甜蜜。

　　生日配蛋糕来上一杯，啊，果然人生还是幸福的时刻更多呢！

　　年度产区最佳酒款

　　1988 Chateau Coutet Cuvee Madame RP 99

1987

　　1987

　　纳帕谷/Napa Valley  RP总评：90

　　1987年对全世界的酒农来说都是蛮困难的一年，好像这一年老天不是很开心，所有主要产区天气都不理想。

　　Napa Valley是其中的少数例外。 

　　但即使Napa Valley在那一年也并不是十分顺利。 

　　1987年Napa经历了一个少雨且寒冷的春天，开出的葡萄花比往年大幅减少。夏天的高温和干旱又进一步晒死了部分葡萄。但活下来的葡萄独享了葡萄藤的所有养分，少雨则进一步浓缩了果味。最后出来的是有着浓缩果味且充满雄壮丹宁的大酒！

　　两个偏凉爽的子产区，Stags Leap和Oakville因为有更强健的结构，在31年后的今天表现出了更强的陈年能力，买的时候千万别忘记。

年度产区最佳酒款

　　年度产区最佳酒款

　　1987 Chateau Montelena Cabernet Sauvignon RP 98

1986

　　1986

　　圣朱莉安/St。 Julien  RP总评：94 

　　1986年波尔多左岸整体水平都超高！

　　但比起名气响震天的Pauillac，我更偏爱86年的St。 Julien。

　　坐拥3个一级庄的Pauillac总是人们的焦点。可是，St。 Julien 90%的土地都归列级庄所有。论平均水平，波尔多左岸没有产区可以和St。 Julien相比。尤其86年拉图发挥失误，酿出了水平特别一般的酒。老大都失误，Pauillac当然无法当选最佳产区。

　　1986年的波尔多左岸十分十分缺水，缺到葡萄都停止了生长。但9月份下了几场雨缓解了全年的旱情。葡萄因为缺水有着极厚的皮，导致酒有着极其高的丹宁。

　　很多水平不好的酒庄根本熬不到丹宁和果味融合，果味就先消失了。但这显然难不倒90%都是列级庄土地的St。 Julien。1986年的St。 Julien在32年后的今天依然十分十分坚挺，是那种果味并不过于丰厚，结构却十分强烈的老派波尔多——人过了三十就会而立，想必会倾心这种老派一点的风格。

　　年度产区最佳酒款

　　1986 Chateau Leoville Las Cases RP 98

1985

　　1985

　　巴罗洛，巴巴莱斯科/BaroloBarbaresco  RP总评：95

　　1985年意大利整个国家简直开挂，几乎所有产区均是大年。年度产区之战直接演变成了意大利内战。 

不过，这一年没有产区可以和Barolo还有邻居Barbaresco竞争。

　　不过，这一年没有产区可以和Barolo还有邻居Barbaresco竞争。

　　因为1985年他们改变了历史。

　　Barolo和Barbaresco的年轻酿酒师在80年代实验性的采用现代酿酒手法，让葡萄挂枝更长时间（以获得额外的成熟度），用更短的发酵时间（以萃取更少丹宁），使用法国橡木桶陈酿（以获得复杂香气）。他们已经实施了好几年，但因为天公不作美，葡萄质量欠佳，一直不太成功。

　　最终1985年，在上乘葡萄质量的帮助下，这些革新者成功塑造了更现代风格的酒——成熟的果味，细腻的丹宁以及更强烈复杂的香气。Barolo和Barbaresco在1985年迈进了一个全新的时代。

这一段改革的历史还被拍成了电影这一段改革的历史还被拍成了电影

　　这样具有划时代意义的酒，是需要一点仪式感与之相配的。 

　　比如，生日。

　　年度产区最佳酒款

　　1985 Giacomo Conterno Barolo Reserva Monfortino RP 96

　　1985 Bruno Giacosa Barbaresco Santa Stepeno Reserva RP 96

1984

　　1984

　　纳帕谷/Napa Valley  RP总评：92

　　继1987年之后，Napa再次成为年度最佳产区。

　　Napa何以入选两次？两个字——稳定。

　　Napa每年的品质都很稳定。

　　欧洲古典的审美追求葡萄酒的骨架，这只有凉爽产区可以给予。但这样有一个很大的问题——偏冷的年份，葡萄没办法完全成熟。温暖的Napa每年葡萄都足够成熟。

　　Napa在1984年全年都有着非常炎热的天气和适当的雨水，葡萄最后非常非常成熟，是一款不能再Napa的Napa酒款！

　　相反欧洲这一年都阴冷多雨，再加上欧洲产区法律规范束缚颇多，不能像Napa那样过多人工干预，直接被老天爷一波带走。

　　Napa的1984年很出色。更重要的是，欧洲人因为自己的束缚，把这一年的最佳产区，直接送给了Napa。

　　年度产区最佳酒款

　　1984 Hess Collection Cabernet Sauvignon Reserve RP 96

　　1983

　　波特酒/Port  RP总评：92

　　1988年是苏玳，1983年变成了波特。

　　又遇见了甜酒，真好，生日就是要就着蛋糕喝甜的呀！

　　要说什么酒可以无脑买，但基本就是年份波特了。葡萄牙人从来不在差年份酿年份波特。

　　1983就是个特别好的年份。

　　1983年的波特并不是刚开始就被人看好。那一年的杜罗河谷（Douro Valley，波特酒的产区）春天肃杀且冷峭，甚至到5月20号还下了一场雪，葡萄生长周期大幅落后往年。但8月的盛夏挽救了早春的寒冷。葡萄牙人又冒着秋雨损坏葡萄的风险，延后采摘。所幸天公作美，采摘季艳阳高照，最终收获了健康的葡萄。

杜罗河谷，岸边种的全是一瓶瓶的波特酒杜罗河谷，岸边种的全是一瓶瓶的波特酒

　　83年的波特有着清晰的年份特征。不够成熟的葡萄酿出了有强烈结构的酒，年轻的时候几乎难以饮用。但随着时间的推移，酒变的越来越肉感圆润，和背后的结构变得相辅相成。最后变成了一款有强烈骨架的美酒！

　　而且这种强烈骨架带来了无与伦比的陈年能力，这酒你不仅可以今年生日喝，你还可以喝一辈子。

　　年度产区最佳酒款

　　1983 Cockburn Vintage Port RP 95

　　1983 Bacalhoa Monscatel de Setubal Superior “20 Anos” RP 95

　　1982

　　波雅克/Pauillac  RP总评：98

　　1982年，你肯定已经猜到最佳产区的答案了吧。

　　是的，就是拉菲的产区，Pauillac。

　　82年的拉菲是全世界最好的葡萄酒吗？几乎可以肯定的说不是。但这并不妨碍82年拉菲在葡萄酒界享受神一般的地位。

　　拉菲在正确的时间点酿出了正确的酒。按投资界的话说，站在了风口上。

　　美国酒评家帕克靠预测82年波尔多“无与伦比”一战成名，从此当上了“葡萄酒皇帝”，他给了82年拉菲100分。同一时间，亚洲四小龙经济腾飞，一款100分的西洋红酒，无疑是新富们彰显品味的最佳选择，人们都争相购买。这两个共同因素，把82年拉菲推向了神坛。

　　但不管有没有帕克或者亚洲的新贵，1982年的Pauillac都是十分十分出色的好酒。上一个如此完美的年份，要追溯到1961年了。

　　喝82年的Pauillac俗吗？或许吧。

　　但酒本身是没有雅俗之分的，俗的是人。能有幸和如此传奇的年份同年出生，不如抛弃社会成见，单纯的和传奇来一场邂逅吧！

　　年度产区最佳酒款

　　1982 Chateau Lafite Rothschild RP 100

　　1982 Chateau Latour RP 100

　　1982 Chateau Mounton Rothschild RP100

　　（3个一级庄都是满分）

1981

　　1981

　　里奥哈/Rioja RP总评：92

　　可能是为了给1982这个传奇大年做准备吧，80和81年连续两年全世界的葡萄质量普遍都挺……呃……一般的。 

　　但Rioja在1981年顶住了压力，酿出了相当不错的酒！

　　看Rioja年份的好坏，最简单的方法就是看整个产区那一年酿了多少比例的Gran Reserva。这个比例在1981年是12%，平时通常是个位数。

　　1981年的Rioja开年并不是很顺利，4月份经历了一场霜冻，接着还下起了雪。6月份Rioja渐渐开始升温，看起来是个好年份的兆头，但后半个月一阵冷空气来袭又转入了寒冷。所幸，接下来的气候都很平和。温暖而漫长的秋季给了葡萄完全成熟的契机。最终葡萄质量都十分上乘。

　　1981年，今年已经37岁了啊。Rioja并不是一个通常能陈年这么久的产区。所以记得买那些标Gran Reserva的好酒，只有他们能抵挡的住悠长岁月的磨练。

　　年度产区最佳酒款

　　1981 Lopez de Heredia Vina Tondonia Gran Reserva RP 95

　　1980

　　加强酒，甜酒/Fortified WineSweet Wine

　　比81年还差的一年。能陈年的产区酒基本都很差，酒还不错的产区都陈不了年，是1980年全世界葡萄酒的真实写照。

　　这个时候，再按产区选酒那就太不科学了。

　　那应该怎么选呢？

　　懂酒的人会按酒庄选，再差的年份，总有好酒庄能突破年份的限制，酿出能陈年的好酒。

1980 La Tache RP 98 在极差年份酿出好酒的代表1980 La Tache RP 98 在极差年份酿出好酒的代表　　

　　可是不懂酒怎么办呢？ 

　　答案是买甜酒&加强酒。它们即使在差年份，也有着强大的陈年能力！

　　常见的加强酒有波特酒（Port），雪利酒（Sherry），马德拉（Madeira）。甜酒有苏玳（Sauternes），托卡依（Tokaji），卢瓦尔河谷（Loire Valley）。

　　它们不说万寿无疆，少说也能陈年几十载，是差年份的绝佳选择。

各种加烈葡萄酒各种加烈葡萄　　

　　那么，祝各位生日喝的开心！

　　未完待续

　　第一期（1989-1980）

　　1989 波美侯/Pomerol

　　1988 苏玳/Sautenes

　　1987 纳帕谷/Napa Valley

　　1986 圣朱莉安/St。 Julien

　　1985 巴罗洛，巴巴莱斯科/Barolo，Barbaresco

　　1984 纳帕谷/Napa Valley

　　1983 波特酒/Port

　　1982 波雅克/Pauillac

　　1981 里奥哈/Rioja

　　1980 加强酒，甜酒/Fortified Wine，Sweet Wine

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