如何挑选一瓶自己年份的生日酒（80后篇）

导语：人们喜欢开一瓶出生年份的酒给自己庆生，古今中外概莫能外。人在世间行，酒也在瓶中变。喝到同岁的酒，似乎也就看到了自己从出生到现在经历的一切。（来源：酒斛网）

我自己就是生日酒的强烈簇拥。自从学酒以后，我每年生日都开一瓶我出生年份的酒。酒越陈越香，感觉自己也一年比一年更好。

因此，我也想给不同年份出生的人制作一份酒单，为你们搜罗出那一年全世界最棒的一个产区。我顺便列出了这些产区当年最好的酒，但其实好年份好产区，真是大酒小酒都美。

酒单从1980年到2000年，分两期推出。

希望你们生日喝完我推荐的酒，也一年比一年更好。

第一期（1989-1980）

（文末有完整名单）

1989

波美侯/Pomerol RP总评：96

1989年全世界的最优秀产区，花落Pomerol！

其实这一年Pomerol有一个同等的竞争对手，意大利的皮埃蒙特（Piemont）。不过，我偏爱Pomerol，所以动了一点私心。

我个人很喜欢Pomerol，因为这真是一个超佛系的产区——而且是有实力的同时佛系。它从来不参与任何列级庄排名，但谁都知道，波尔多的无冕之王在Pomerol。

1989年的Pomerol风和日丽，有着40年来的最温暖的夏天。完全熟透的葡萄累积了充足的糖分和风味，最后酿成了浓厚饱满风格的美酒——有些酒庄酒精度甚至有15%！那个年代波尔多普遍是12%-13%。

而且89年全年Pomerol没有极端天气，所以葡萄特别丰产，你根本不用担心买不着。

年度产区最佳酒款

1989 Chateau Clinet RP 100

1989 Petrus RP 100

1988

苏玳/Sauternes RP总评：98

我一直觉得生日很适合喝甜酒，但一定要配着生日蛋糕一起喝。

现在的人过生日都不怎么爱吃蛋糕了，也没什么人喜欢喝甜酒，因为确实都太腻了。但反而蛋糕配上甜酒，令人意外的好吃呢！两个味道相辅相成，不一会儿一块蛋糕和一杯酒就下肚了。过生日，还是要吃点甜的。生日是个幸福的日子，而甜味是我们与生俱来对幸福感的来源。

对贵腐甜酒来说，最最重要的就是贵腐菌的生长了。贵腐菌的形成条件极为苛刻，并不是所有年份的气候都足够发展出贵腐。

1988年的Sauternes有着温暖且干旱的夏季，浓缩了葡萄的风味。10月份苏玳地区出现的凉爽晨雾，给了贵腐菌最佳的生长湿度和温度。最后产区的葡萄大规模被贵腐感染，让苏玳这一年酿出了浓郁贵腐风味的甜酒——复杂，浓缩，强烈，而且有着蜂蜜一般的甜蜜。

生日配蛋糕来上一杯，啊，果然人生还是幸福的时刻更多呢！

年度产区最佳酒款

1988 Chateau Coutet Cuvee Madame RP 99

1987

纳帕谷/Napa Valley RP总评：90

1987年对全世界的酒农来说都是蛮困难的一年，好像这一年老天不是很开心，所有主要产区天气都不理想。

Napa Valley是其中的少数例外。

但即使Napa Valley在那一年也并不是十分顺利。

1987年Napa经历了一个少雨且寒冷的春天，开出的葡萄花比往年大幅减少。夏天的高温和干旱又进一步晒死了部分葡萄。但活下来的葡萄独享了葡萄藤的所有养分，少雨则进一步浓缩了果味。最后出来的是有着浓缩果味且充满雄壮丹宁的大酒！

两个偏凉爽的子产区，Stags Leap和Oakville因为有更强健的结构，在31年后的今天表现出了更强的陈年能力，买的时候千万别忘记。

年度产区最佳酒款

1987 Chateau Montelena Cabernet Sauvignon RP 98

1986

圣朱莉安/St。 Julien RP总评：94

1986年波尔多左岸整体水平都超高！

但比起名气响震天的Pauillac，我更偏爱86年的St。 Julien。

坐拥3个一级庄的Pauillac总是人们的焦点。可是，St。 Julien 90%的土地都归列级庄所有。论平均水平，波尔多左岸没有产区可以和St。 Julien相比。尤其86年拉图发挥失误，酿出了水平特别一般的酒。老大都失误，Pauillac当然无法当选最佳产区。

1986年的波尔多左岸十分十分缺水，缺到葡萄都停止了生长。但9月份下了几场雨缓解了全年的旱情。葡萄因为缺水有着极厚的皮，导致酒有着极其高的丹宁。

很多水平不好的酒庄根本熬不到丹宁和果味融合，果味就先消失了。但这显然难不倒90%都是列级庄土地的St。 Julien。1986年的St。 Julien在32年后的今天依然十分十分坚挺，是那种果味并不过于丰厚，结构却十分强烈的老派波尔多——人过了三十就会而立，想必会倾心这种老派一点的风格。

年度产区最佳酒款

1986 Chateau Leoville Las Cases RP 98

1985

巴罗洛，巴巴莱斯科/Barolo，Barbaresco RP总评：95

1985年意大利整个国家简直开挂，几乎所有产区均是大年。年度产区之战直接演变成了意大利内战。

不过，这一年没有产区可以和Barolo还有邻居Barbaresco竞争。

因为1985年他们改变了历史。

Barolo和Barbaresco的年轻酿酒师在80年代实验性的采用现代酿酒手法，让葡萄挂枝更长时间（以获得额外的成熟度），用更短的发酵时间（以萃取更少丹宁），使用法国橡木桶陈酿（以获得复杂香气）。他们已经实施了好几年，但因为天公不作美，葡萄质量欠佳，一直不太成功。

最终1985年，在上乘葡萄质量的帮助下，这些革新者成功塑造了更现代风格的酒——成熟的果味，细腻的丹宁以及更强烈复杂的香气。Barolo和Barbaresco在1985年迈进了一个全新的时代。

这一段改革的历史还被拍成了电影

这样具有划时代意义的酒，是需要一点仪式感与之相配的。

比如，生日。

年度产区最佳酒款

1985 Giacomo Conterno Barolo Reserva Monfortino RP 96

1985 Bruno Giacosa Barbaresco Santa Stepeno Reserva RP 96

1984

纳帕谷/Napa Valley RP总评：92

继1987年之后，Napa再次成为年度最佳产区。

Napa何以入选两次？两个字——稳定。

Napa每年的品质都很稳定。

欧洲古典的审美追求葡萄酒的骨架，这只有凉爽产区可以给予。但这样有一个很大的问题——偏冷的年份，葡萄没办法完全成熟。温暖的Napa每年葡萄都足够成熟。

Napa在1984年全年都有着非常炎热的天气和适当的雨水，葡萄最后非常非常成熟，是一款不能再Napa的Napa酒款！

相反欧洲这一年都阴冷多雨，再加上欧洲产区法律规范束缚颇多，不能像Napa那样过多人工干预，直接被老天爷一波带走。

Napa的1984年很出色。更重要的是，欧洲人因为自己的束缚，把这一年的最佳产区，直接送给了Napa。

年度产区最佳酒款

1984 Hess Collection Cabernet Sauvignon Reserve RP 96

1983

波特酒/Port RP总评：92

1988年是苏玳，1983年变成了波特。

又遇见了甜酒，真好，生日就是要就着蛋糕喝甜的呀！

要说什么酒可以无脑买，但基本就是年份波特了。葡萄牙人从来不在差年份酿年份波特。

1983就是个特别好的年份。

1983年的波特并不是刚开始就被人看好。那一年的杜罗河谷（Douro Valley，波特酒的产区）春天肃杀且冷峭，甚至到5月20号还下了一场雪，葡萄生长周期大幅落后往年。但8月的盛夏挽救了早春的寒冷。葡萄牙人又冒着秋雨损坏葡萄的风险，延后采摘。所幸天公作美，采摘季艳阳高照，最终收获了健康的葡萄。

杜罗河谷，岸边种的全是一瓶瓶的波特酒

83年的波特有着清晰的年份特征。不够成熟的葡萄酿出了有强烈结构的酒，年轻的时候几乎难以饮用。但随着时间的推移，酒变的越来越肉感圆润，和背后的结构变得相辅相成。最后变成了一款有强烈骨架的美酒！

而且这种强烈骨架带来了无与伦比的陈年能力，这酒你不仅可以今年生日喝，你还可以喝一辈子。

年度产区最佳酒款

1983 Cockburn Vintage Port RP 95

1983 Bacalhoa Monscatel de Setubal Superior “20 Anos” RP 95

1982

波雅克/Pauillac RP总评：98

1982年，你肯定已经猜到最佳产区的答案了吧。

是的，就是拉菲的产区，Pauillac。

82年的拉菲是全世界最好的葡萄酒吗？几乎可以肯定的说不是。但这并不妨碍82年拉菲在葡萄酒界享受神一般的地位。

拉菲在正确的时间点酿出了正确的酒。按投资界的话说，站在了风口上。

美国酒评家帕克靠预测82年波尔多“无与伦比”一战成名，从此当上了“葡萄酒皇帝”，他给了82年拉菲100分。同一时间，亚洲四小龙经济腾飞，一款100分的西洋红酒，无疑是新富们彰显品味的最佳选择，人们都争相购买。这两个共同因素，把82年拉菲推向了神坛。

但不管有没有帕克或者亚洲的新贵，1982年的Pauillac都是十分十分出色的好酒。上一个如此完美的年份，要追溯到1961年了。

喝82年的Pauillac俗吗？或许吧。

但酒本身是没有雅俗之分的，俗的是人。能有幸和如此传奇的年份同年出生，不如抛弃社会成见，单纯的和传奇来一场邂逅吧！

年度产区最佳酒款

1982 Chateau Lafite Rothschild RP 100

1982 Chateau Latour RP 100

1982 Chateau Mounton Rothschild RP100

（3个一级庄都是满分）

1981

里奥哈/Rioja RP总评：92

可能是为了给1982这个传奇大年做准备吧，80和81年连续两年全世界的葡萄质量普遍都挺……呃……一般的。

但Rioja在1981年顶住了压力，酿出了相当不错的酒！

看Rioja年份的好坏，最简单的方法就是看整个产区那一年酿了多少比例的Gran Reserva。这个比例在1981年是12%，平时通常是个位数。

1981年的Rioja开年并不是很顺利，4月份经历了一场霜冻，接着还下起了雪。6月份Rioja渐渐开始升温，看起来是个好年份的兆头，但后半个月一阵冷空气来袭又转入了寒冷。所幸，接下来的气候都很平和。温暖而漫长的秋季给了葡萄完全成熟的契机。最终葡萄质量都十分上乘。

1981年，今年已经37岁了啊。Rioja并不是一个通常能陈年这么久的产区。所以记得买那些标Gran Reserva的好酒，只有他们能抵挡的住悠长岁月的磨练。

年度产区最佳酒款

1981 Lopez de Heredia Vina Tondonia Gran Reserva RP 95

1980

加强酒，甜酒/Fortified Wine，Sweet Wine

比81年还差的一年。能陈年的产区酒基本都很差，酒还不错的产区都陈不了年，是1980年全世界葡萄酒的真实写照。

这个时候，再按产区选酒那就太不科学了。

那应该怎么选呢？

懂酒的人会按酒庄选，再差的年份，总有好酒庄能突破年份的限制，酿出能陈年的好酒。

1980 La Tache RP 98 在极差年份酿出好酒的代表

可是不懂酒怎么办呢？

答案是买甜酒&加强酒。它们即使在差年份，也有着强大的陈年能力！

常见的加强酒有波特酒（Port），雪利酒（Sherry），马德拉（Madeira）。甜酒有苏玳（Sauternes），托卡依（Tokaji），卢瓦尔河谷（Loire Valley）。

它们不说万寿无疆，少说也能陈年几十载，是差年份的绝佳选择。

各种加烈葡萄 酒

那么，祝各位生日喝的开心！

未完待续

第一期（1989-1980）

1989 波美侯/Pomerol

1988 苏玳/Sautenes

1987 纳帕谷/Napa Valley

1986 圣朱莉安/St。 Julien

1985 巴罗洛，巴巴莱斯科/Barolo，Barbaresco

1984 纳帕谷/Napa Valley

1983 波特酒/Port

1982 波雅克/Pauillac

1981 里奥哈/Rioja

1980 加强酒，甜酒/Fortified Wine，Sweet Wine