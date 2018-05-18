谈资|咖啡大战护照升值 你家王源又拿下新代言了

我们只关心你关心的事，不信，我们聊聊

同样都是00后，怎么你就这么优秀

5月14日，萧邦宣布迎来全球最年轻的品牌大使——王源。这也是王源在2018年拿下奥利奥、巴黎欧莱雅、H&M等多个个人代言后，在时尚圈再下一城！

萧邦这么评价王源：他是中国优质青年偶像，是联合国儿童基金会青年教育使者。他被美国《时代》周刊评为全球最具影响力青少年三十人。他是热爱音乐的原创歌手，亦是在演员道路上不断探索的新电影人。

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评：未来与经典的碰撞，注定出现不凡的火花。——Carrie

官方打脸，很尴尬了

前不久，一位微博官方认证为“模特”的某女性通过微博发布受法国娇兰品牌官方邀请前往戛纳电影节的消息。5月8日，戛纳电影节正式开幕，这位女模果然现身，但为了搏出位，不惜露点，遭来网友骂声一片：“丢人丢到国外了！”

5月12日，娇兰品牌通过回复该女模的微博澄清了事实：“此条博文涉及到我方品牌的信息为虚假不实内容，对我司品牌口碑造成负面影响，其中涉及公司高层的错误引用也造成了粉丝误导。请以尽快删除此微博！希望您予以配合。”

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评：奇葩年年有，唯独今年多。在声讨这些奇葩的同时，是不是该思考是谁给了他们踏上红毯的机会？——Carrie

原来英国王室的“结婚证”长这样

英国当地时间5月11日，白金汉宫公布了英国女王批准哈里王子和梅根·马克尔结婚的文件。这份用传统手工印刷术完成的精美文件印有两位新人的御用勋章。代表马克尔的勋章以象征美国的玫瑰花为主体，陪衬以代表她出生地美国加州的金罂粟以及美国国徽中的橄榄枝。哈里王子的勋章则由代表威尔士的一只红龙及象征英国的玫瑰、蓟、以及酢醬草组成。两位新人将于5月19日婚礼后正式领取文件。

但在大婚前夕，两人却遇到了不少烦心事。继梅根的姐姐痛批其婚礼不邀请家人后，这位准新娘的哥哥更是公开了一封亲笔信，直接喊话哈里王子，奉劝他现在取消婚礼还为时不晚。Meghan的父亲Thomas Markle也因为刚经历过一次心脏手术，将不会出席此次的婚礼。

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评：童话般的婚礼也有童话般的“结婚证”——Mark

品牌也有说话不算话的时候

去年6月，Vetements 品牌宣布将不再举办时装秀。如今时隔一年，Vetements宣布要回归时装周。据报道，Vetements将在巴黎高定期间，7月1日下午发布其2019春季男女装系列。

一直对独特有趣的办秀场地情有独钟的Vetements，上一季选在位于克里南库尔，巴黎有名的古玩市场，而新一季的办秀场地将在开秀前一周公布，也是备受期待。

>>点击阅读原文[Vetements时隔一年重回高定秀场办秀]

评：Vetements一直都是个挑战传统的时尚体系的“勇士”。我们早已经习惯了他的不攻自破，期待他带来新的惊喜。——Carrie

屋漏偏逢连夜雨，Burberry最近不好过

据报道，91岁的比利时亿万富翁Albert Frere已经抛售他手中Burberry的股份。2017年2月，Frere持有Burberry3%的股份，此后在11月将其持股比例提高到6.6%。抛售股份的消息传出后，Burberry股价在周三早盘交易中大跌7.7%。

路透社指出，这对于近期发生一系列管理层动荡的Burberry来说，无非又是一次打击。

>>点击阅读原文[亿万富翁抛售股份后Burberry股价大跌]

评：我猜网友们此刻都想大声问一句：什么时候打折？——Carrie

一场因咖啡而起的战争，你站谁

5月15日下午，瑞幸咖啡放出消息，将起诉星巴克涉嫌垄断。据瑞幸咖啡介绍，瑞幸咖啡的很多供应商与星巴克的供应商相重合，近期已有多家机器设备、包装包材、食品原料的供应商反馈，星巴克要求他们站队并停止向瑞幸咖啡继续供货。目前，瑞幸咖啡已接到部分合作伙伴将要停止供货的通知。

对于该事件众说纷纭，有声音认为，这是瑞幸对星巴克“围剿”的反击，纯属无奈之举；但也有声音把这看作是瑞幸为了博取曝光度的“公关事件”。一时间难分是非。

>>点击阅读原文[瑞幸咖啡状告星巴克垄断]

评：市场大战这么激烈，先喝杯茶冷静一下好么。——Curly

又一个欧洲国家说走就走

日前，波黑即将对华免签的消息终于证实，确认将于2018年5月29日正式生效。波黑游客相对较少，城市清净环境优美，物价低廉，美食品种丰富，风景也非常好。绵长的海岸线、宁静秀美的欧式小镇、浓厚的宗教与历史韵味，不管你是休闲游还是历史游爱好者，如果早就厌倦了大城市的繁华，波黑绝对是你下个旅程的首选目的地。

>>点击阅读原文[波黑免签月底生效]

评：中国护照第69个免签、落地签目的地达成！就等剩下的那一百多个了。——Curly

5毛钱辣条吃出高级感

近日，国家卫生健康委员会发布关于征求《食品安全国家标准 调味面制品》等4项食品安全国家标准意见的函，酝酿已久的辣条（调味面制品）国家标准进入“落地”准备阶段！

《征求意见稿》标明，调味面制品应是以小麦粉和/或其他谷物粉等为主要原料，添加食用油脂等辅料，经配料、挤压熟制、成型、调味、包装等工艺加工而成具有一定韧性的即食食品。对于辣条常见的“大刀肉”等类似肉类食品名称的标注，《征求意见稿》要求标签标识中应标明产品真实属性“调味面制品”。

>>点击阅读原文[辣条要出国家标准]

评：再也不怕野生辣条出来害人了。——Curly

往期回顾

Vol.13 世上最遥远的距离 就是从红毯这头到红毯那头

Vol.12 鞋没买成反被打 蕾哈娜不唱歌一心只想做微商

Vol.11 当格莱美撞上戛纳 只想为张氏兄弟疯狂打call

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