导语：：新浪时尚2017产业系列报道，14组数字告诉你2017年时尚界发生了什么。

新浪时尚2017产业盘点：2个品牌宣布停止即秀即卖

流行的风潮一年一变，如今连商业模式也不例外了。2016年开始时尚行业人人都在谈论的“即秀即买（See Now Buy Now）”，转眼已经被多个品牌宣布放弃执行。我们先快速解释下什么是“即秀即买”，高级时装品牌们总是在每年的9月发布第二年的春夏系列，这也意味着，从发布到上架需要足足等6个月。而“即秀即买”，顾名思义就是在品牌走秀后，消费者能迅速在市场上买到当季新品，无需进行漫长的等待。

但从2016年大批高级时装品牌跟进这一策略到现在，“即秀即买”的队伍里开始出现离场者。2017年初，Thakoon和Tom Ford分别决定叫停即秀即买，他们大多只尝试了一季，就发现了难以承担提前生产带来的库存积压、成本增长等问题。在去年WWD于北京举办的论坛上，WWD前主编Edward Nardoza认为，即秀即买是产业系统失灵的结果，奢侈品的品牌形象因过渡曝光导致衰落，拖的时间越长越容易走上降价之路，所以人们必须要想办法修正它。

如今看来，这些担忧恐怕已经变成现实。比如Tom Ford使用即秀即买发布的2017秋冬系列，一般来说，品牌2、3月发布的当年秋冬款大约会在8月左右抵达各门店，但改革后，Tom Ford只能将产品先在7月运至店铺，一直积压到9月走秀后再开卖，这使它错过了一整个月的黄金销售时段。

在这其中其实不乏一些受益者，Burberry证明了消费者对于即秀即买存有适应期，它取得的阶段性胜利，也取决于自己已经非常成熟的产业基础，简单来说，它是一个花得起钱、耗得起时间且等得起住资金回流的大品牌。这也解释了Moschino等品牌只拿出部分包袋、饰品或胶囊系列来尝试即秀即买的原因。“意大利等许多奢侈品更看好作坊工厂的生产能力，只尝试小件物品是理智的，对于大多数更小规模的品牌来说也是能力所限。 因此，一些评论认为到目前为止，只有Burberry和同样拥有大规模产业基础的美国品牌Ralph Lauren和Tommy Hilfiger从即秀即买中获益。 不过，关于即秀即买是否适合长期推行，反对者们的声音也同时值得思考。对于奢侈品来说，T台和门店之间其实设有天然的鸿沟，开云集团首席执行官Francois-Henri Pinault曾表示，这条沟就是酝酿梦想的过程，而及时行乐会销毁梦想。