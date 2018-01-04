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新浪时尚2017产业盘点：4家收购案成就新型时尚阵营

2018年01月04日 10:58 新浪时尚
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　　导语：新浪时尚2017产业系列报道，14组数字告诉你2017年时尚界发生了什么。

新浪时尚2017产业盘点：4家收购案成就新型时尚阵营新浪时尚2017产业盘点：4家收购案成就新型时尚阵营

 

　　4家收购

　　2017年有四家公司完成了收购，Michael Kors 同意以 8.96亿英镑（约合 12亿美元）收购英国奢侈鞋履品牌 Jimmy Choo。由于先后并购Stuart Weitzman与Kate Spade，Coach在十月底将集团名字改为Tapestry，以寻求多元化战略及收购之后的整合落地，这是不是准备和开云、LVMH集团看齐呢，我们拭目以待。2017年另一个著名的收购事件来自于Dior，LVMH集团收购Dior剩余股份。“重新合并Christian Dior Couture和Christian Dior Parfums，这样一个品牌就处于统一管理之下，对于路易威登的股东来说是件好事，”Jupiter Asset Management全球股票策略主管Stephen Mitchell接受彭博电台采访称。“此举确实理清了公司结构。”最后，七匹狼3亿元搭上时尚界老佛爷，七匹狼2017年公告要投资Karl Lagerfeld项目，这个项目的核心价值是有时尚界老佛爷之称的Karl Lagerfeld（卡尔·拉格斐）以其名字命名的品牌在大中华区的品牌和销售渠道。

标签: 时尚界收购

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