秀场内中国四帅合体走秀 秀场外是谁煽风点火“闹事”

导语：米兰时装周第二日，在时装信息爆炸的这一天米兰街头的示威者也成了一道风景，这一天还有中国四帅集体秀走，下面我们一一看。

DG秀场

中国四帅化身童话里的王子

张彬彬

宋威龙

纪凌尘

金大川

Dolce&Gabbana本季核心主题：优雅与美丽，秀场的设计也符合主题，秀场中我们看到了金大川、纪凌尘、张彬彬、宋威龙的集体走秀，先听听这些颜值模特怎么评价自己的工作吧。

张彬彬+宋威龙

纪凌尘

马里奥

Dolce&Gabbana 2018秋冬系列

Dolce&Gabbana 2018秋冬系列

Dolce&Gabbana 2018秋冬系列

Dolce&Gabbana 2018秋冬系列

Dolce&Gabbana 2018秋冬系列

Dolce&Gabbana 2018秋冬系列

Dolce&Gabbana 2018秋冬系列

模特们尽心尽力，设计上本季Dolce&Gabbana探索了不同时期的廓形、波普风格的装饰图案、活力四射的鲜明色彩，不同类型面料上饰有单独或通体的玫瑰花图案。色彩各异的天鹅绒，包括白色、紫色、红色、淡紫色、绿色、靛蓝色、卡尔塔吉龙蓝、黑色，翻领和袖口带撞色织锦嵌饰，混搭织锦长裤，童话里的王子大致如此。

反皮草行动掀翻米兰街头

反皮草

在Marni男装秀开始前，反皮草的游行者在捍卫环保主义。去年Gucci和Michael Kors正式宣布今后将禁用动物皮毛材，早前Hugo Boss、Giorgio Armani也在该阵营中，除此之外Stella McCartney、Calvin Klein、Tommy Hil iger、Vivienne Westwood、Kate Spade以及ZARA、ASOS等品牌及零售商均早已加入反皮草的队列，毕竟越来越多的千禧一代正在成为奢侈品的主力军，而他们在选择品牌的时候往往考虑的元素更加多元化，环保主义正是因素之一。

Marni 2018秋冬男装

秀场座位出其不意

Marni秀场

秀场座位出其不意

秀场座位出其不意

说完了秀场外的闹剧，我们视线回归到时装本身，本季Marni是设计师Francesco Risso带来的全新系列，从秀场的布置中我们看到了童趣，编辑的座位被设计成了碰碰车、水桶，奇思妙想为设计埋下伏笔，果不其然在本季男装周我们看到了童趣的猴子、蜥蜴等动物图腾，他们呈现在文艺的格纹大衣中，大廓形的松身效果继续着oversize，叠穿的衬衫搭配针织马甲外搭大衣的方式，保暖的同时散发优雅气息。撞色的格纹以编织和几何对撞的方式出现。

Marni 2018秋冬男装

Marni 2018秋冬男装

Marni 2018秋冬男装

Marni 2018秋冬男装

Marni 2018秋冬男装

Marni 2018秋冬男装

Versace 2018秋冬男装 将格纹进行到底

Versace 2018秋冬男装 将格纹进行到底

Versace 2018秋冬男装 将格纹进行到底

Versace 2018秋冬男装 将格纹进行到底

Versace 2018秋冬男装 将格纹进行到底

Versace 2018秋冬男装 将格纹进行到底

Versace 2018秋冬男装 将格纹进行到底

除了Marni，在Versace的秀场中我们同样看到了亮色的格纹，芡粉、湖蓝、墨绿、嫩黄、赤红，以简单粗暴的形式丰富了男生的衣橱，他们或以格纹西装的形式将绅士散发活力，或是出现在飞行夹克之上，谁说男生不能穿亮色，选择恰当的亮色格纹可以点亮秋冬。

说到格纹大衣，这类单品在2017年初就开始流行

秋冬街拍

格纹

格纹

Emporio Armani 天鹅绒继续流行

Emporio Armani 天鹅绒继续流行

Emporio Armani 天鹅绒继续流行

Emporio Armani 天鹅绒继续流行

Emporio Armani 天鹅绒继续流行

Emporio Armani 天鹅绒继续流行

Emporio Armani 天鹅绒继续流行

Emporio Armani 2018-19秋冬男装系列，此系列具有果敢的都市精神，着重强调新优雅气质的理念。窄肩双排扣西装上衣，搭配流动感的长裤、饰以科技搭扣的羊毛风衣外套、以及无缝的和服式飞行员夹克，凸显纤长而利落的廓形。卷羊毛外套和仿马驹皮效果的山羊皮夹克，是对山地徒步和户外活动的致敬，而天鹅绒材质的西装通过精巧的配饰让绅士感十足。

明星同款

天鹅绒

红毯中很多男明星会选择尊贵的天鹅绒材质西装，不过穿不好很容易像魔术师。

吴亦凡

许魏洲身穿Etro

MOSCHINO 情侣秀恩爱的选择

最后我们看看MOSCHINO，品牌 2018秋冬男女装系列大秀性感的情侣装束，极致的性暗示让连体裤和脸基尼散发了欲望的味道，漆皮和PVC的材质虽然在实用性上差强人意，不过用在观摩的秀上，别有味道。

Moschino

Moschino



MOSCHINO

MOSCHINO

DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬男女装

除了MOSCHINO的黑色性感，DIESEL BLACK GOLD则是把黑色散发了硬朗的质感。整体廓形上透露出浓浓的波希米亚风，男式衬衫和毛衣的设计受启于束腰外衣，均饰有侧边高开衩，搭配修身长腿直筒裤，型男范十足。

DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬男女装

DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬男女装

DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬男女装

女装部分皮革机车夹克则缀以流苏，这些全新的外套款式混搭组合了飞行员夹克的都市风格造型以及墨西哥和秘鲁巴哈毛衣的别致设计，呈现出类似束腰外衣的宽松箱型剪裁。柔美妩媚的罩衫裙从罗马尼亚乡村风格的女式衬衫和连衣裙中汲取灵感，采用多种不同面料制成。

DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬男女装

DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬男女装

DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬男女装

以上就是今天的秀场动态，锁定新浪时尚还有更多精彩报道。