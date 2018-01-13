靳东江疏影开课讲恋爱 讲真我更想听他们讲穿搭

导语：由靳东和江疏影主演的都市爱情片《恋爱先生》提档开播，男神靳东在剧中化身多金型男还兼任恋爱顾问。而江疏影则是一如既往的职场御姐，不过却在恋爱中遭遇渣男。靳东和江疏影这对2018年第一对荧幕CP，将在剧中为网友们上一堂恋爱公开课。不过！相比于恋爱公开课，网友们可能更期待两人的穿搭圣经。

靳东人物海报

江疏影人物海报

随着范冰冰的开年大剧《赢天下》的改档，由江疏影和靳东主演的都市爱情片《恋爱先生》提档开播。在一片古装造型的厮杀中，终于有一部现代造型满分的新片开播！靳东在片中不仅是位多金型男，还将化身恋爱老司机，为遭遇渣男的江疏影上一堂恋爱公开课。不过，比起两人主讲的恋爱公开课，网友们是不是更期待两人能开设一门穿搭课呢？

恋爱先生靳东上线

靳东西装造型

靳东职场型男造型

从前期的人物海报到最近公开的剧照，网友们一开始对靳东的新造型是拒绝的，尤其这新发型让人有些难以接受。不过，看过这款造型，是不是满意了很多？虽说换了款并不太适合的新发型，但搭配上窄沿的小礼帽，却让靳东的西装搭配更具活力，竟然有了些“玩世不恭”的不羁气场。

御姐范儿江疏影

江疏影的OL风搭配

而女神江疏影一贯的好衣品也延续到了这部新片中，尤其为我们示范了更加百变的职场搭配。西装如何穿出女神气场？风衣搭配如何更知性？这些OL风的搭配问题，你都能从江疏影的这部新片中找到答案。

两人的白色系情侣搭配

江疏影和靳东黑白配

除了各自依旧保持高水准的造型之外，靳东和江疏影这对2018年上线的第一对荧幕CP，真心是配一脸。两人先是借着经典的黑白配大玩情侣搭配，为网友们开拓情侣装的新思路。不穿的一模一样，也同样能CP感十足。

靳东化身恋爱好司机

而这款剧透的两人一起做巧克力的剧照，简直能让粉丝们联想出一整部浪漫爱情剧。老干部靳东在片中化身情场老司机，各种撩妹招数不断。虽说才刚开播，但你们是不是已经被靳东迷倒了？

靳东的西装搭配

靳东穿格纹西装

说到靳东的魅力，编辑始终觉得靳东穿西装的时候最具型男魅力。日常穿搭能出一本型男搭配手册的靳东，长腿身材十分适合正装搭配。即便是不太容易驾驭的格纹西装，靳东也能轻松hold住，关键就在身材！

靳东的休闲搭配

靳东的复古型男搭配

靳东帅气穿格纹大衣

而真正考验型男的搭配功力的，其实不是正装造型，而是日常的休闲搭配。靳东在私下的造型中其实经常尝试新款单品，比如这件连体裤，在男装搭配中并不常见，但靳东搭配同色系衬衫和领带的穿法，却让它复古意味十足。而私底下靳东耍帅更多靠的是大衣，从去年起就火爆异常的格纹大衣，靳东也曾演绎。白色高领毛衣搭配格纹大衣，在型男气场中又增加了一丝暖男的温柔。

靳东的摇滚风搭配

靳东的酷帅大片

不过，靳东的造型中最让人惊喜的还是“原来他可以这么摇滚，这么酷”！不管是在跨年演唱会的现场上，还是跟陈道明一起拍摄的大片中，靳东身穿机车皮衣的造型总是能让人过目不忘。看来不管是哪种类型的型男，衣橱里都必须要有一件机车皮衣！

江疏影的女神造型

江疏影穿露背礼服

江疏影的御姐范搭配

如果让江疏影开一门课专门讲搭配的话，想必第一个关键词就是御姐！拥有长腿好身材的江疏影，穿起礼服都自带气场。更何况她还偏爱大气的金属风搭配，不管是流苏还是亮片，只要穿在江疏影身上，都是御姐范儿十足。

江疏影演绎街头风

江疏影的酷帅搭配

相比于红毯和荧幕上的御姐范造型，私底下的江疏影更偏爱两种风格的搭配，一种是街头，另一种是小清新。看似两个完全不搭界的风格，出现在江疏影身上，总是异常和谐。前段时间，江疏影还在微博上晒出了自己穿破洞裤搭配网袜的造型，略带朋克意味。

江疏影街拍

私服造型是个小清新

而更加日常的搭配中，我们还能收获一款小清新的江疏影。白T恤，小白鞋就能搞定一身清新风的时髦搭配。而江疏影的秘诀就在于配色一定要淡雅。看了这么多，两人的穿搭要诀，你们到底get了没？