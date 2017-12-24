导语：如果飞机座椅变成扭蛋，我们会不会睡得更舒服？别让飞机座位影响你的飞行睡眠。（来源：界面）

有些人天生睡眠质量好，甚至站着也能睡着，这种技能显然不适用于任何人。别说站着不能睡着，坐着睡觉也是一种困扰，特别是在飞机上。

伦敦Factorydesign的总监Adam White，是一位专业的飞机座位内部设计师。在过去的30年中，他一直致力于打造最舒适的飞行乘坐体验。

航空业的工程师和设计师已经花了几十年的时间研究座椅舒适度的问题。“从设计躺卧和斜倚的高级座椅初期开始，进行了大量的研究，并且在技术上取得了突破。如座垫的倾斜和膨胀程度、按摩垫的使用等，这些改进都是为了让旅客尽可能多的感到舒适。”Adam说。

在人体工程学的研究中，只有当人平躺时会获得最高质量的睡眠。特别是在睡眠初期。但如果不能做到180度平躺，还有没有其他办法可以提升睡眠质量？Adam所在的Factorydesign公司设计了一个名为Twister的经济型座椅。它无法做到平躺，但有一个可移动的骨架，可提供大约12.7cm的座椅斜倚。

旅客可以坐在上面进行调节，可向一个方向倾斜或在另一个方向蜷缩，直到找到他们感到舒适的位置为止。一旦找到所需的位置后，简单按下控制按钮保持座椅位置，再按一次便能还原到原有位置。

据Factorydesign的说法，由于Twister座椅比传统的经济舱座椅更均匀地承担人体体重，因此有助于避免静脉血栓的形成。随着长途飞行，这一点变得越来越重要。Adam说：“你的大腿下方不会产生压力，这对你的健康有很大的好处。”

这个座椅的问题在于，这种捻线机的骨架在技术上是复杂的，成本的增加导致这并不是航空公司理想的经济型座椅。但随着3D打印技术在航空业的发展，制造商们希望能看见成本更低、更轻便和实惠的Twister座椅。

影响我们睡眠的三个关键因素是光线、噪音和温度，就如何能在飞机上睡得更舒服，Adam还给出了几条建议。首先，需要获得舒适的温度。机舱内的温度一般调至较低，旅客经常会在身上搭一个毛毯，如果你觉得自己是非常怕冷的人，就一定要带件外套。 其次，你还需要一幅有降噪功能的耳机。戴上耳机，不一定要听音乐，主要为减少飞行时的噪音。通常机上都会配有适宜睡眠的舒缓音乐，不妨可以听听助你更好的进入梦乡。最后，减少光线是十分重要的，特别是对于穿梭在不同时区的旅客而言。因为有时你旁边会坐着习惯开灯阅读的旅客。或更糟糕的是，靠窗口的旅客会打开遮阳板，刺眼的阳光就会影响到你的睡眠。

此外，在白天的飞行中，为了确保尽可能多的美美的睡上一觉，不妨连续喝上三杯香槟。这是因为白天的旅程，特别是对长途飞行而言，头一两个小时人们会忙于各种琐碎的事，那么想要在忙完之后快速进入梦乡几乎是不可能的。但如果在此之前喝上三杯香槟，效果便会大不一样。

图片来源：Instyle.com、Factorydesign.co.uk、视觉中国