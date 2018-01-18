邓超杨幂微博之夜登顶 近30位巨星开启2018年红毯抢镜第一讲

导语：1月18日，2017微博之夜在水立方举行，群星闪耀亮相。邓超、杨幂登顶微博之夜，斩获King&Queen。除了两位获得殊荣的时尚圈大咖之外，今晚有近30位巨星亮相2017微博之夜红毯，为我们开启2018年红毯抢镜的第一讲！

邓超

邓超2017微博之夜红毯造型解析

别看wuli超哥今晚顶着一头“白发”现身红毯，邓超选择的西装搭配却很前卫。邓超身穿的廓形西装来自韩国设计师Wooyoungmi 2018最新春夏系列，一身搭配雅痞范儿十足。同时，男神邓超也是今晚微博之夜的大赢家之一。2017微博之夜King，超哥实至名归。

杨幂

杨幂2017微博之夜红毯造型解析

女神杨幂今晚选择了一身抹胸刺绣长裙现身2017微博之夜红毯。性感的抹胸设计让杨幂大秀香肩美背。而黑白配的经典配色不仅让杨幂优雅十足，还巧妙的拉高腰线，让大幂幂看上去更加纤瘦、高挑。

拯救发际线成功的大幂幂自信的梳起了丸子头。红唇+粗眉的组合也是近来杨幂走红毯的妆容标配，想在岁末年会上气场爆棚的菇凉们可以学起来了。而从今晚开始，杨幂除了“带货女王”的称号之外，又有了新头衔，那就是“2017微博之夜Queen”。

易烊千玺

易烊千玺2017微博之夜造型解析

易烊千玺身穿绿色格纹Burberry西装亮相微博之夜，简单沉稳，搭配Chanel腕表更显沉稳大气，别致的回形针装饰增添趣味感，整体搭配利落时髦。 当晚三小只虽然没有踏上红毯，却在现场玩嗨，并再现“山时笔心”，抢镜不断。

王俊凯

王俊凯2017微博之夜造型解析

王俊凯身穿黑色西装亮相2017微博之夜，修长身型彰显优越身材比例。精致的脸庞，在黑夜的衬托下显的格外亮眼，舞台上的小凯更是倾情投入热力表演。2018年，期待王俊凯更加夺目的表现。

李宇春

李宇春2017微博之夜红毯造型解析

李宇春身着Alexander Wang 2018春夏系列踏上红毯，灰色西服外套，腰间系上运动服，混搭范儿十足，大玩下衣失踪。这次春春也是罕见地尝试性感风，黑丝加身，可以说非常惊喜了。

就在男明星们不约而同换上奶奶灰发色的时候，曾经用这个发色惊艳了我们的春春早已悄然换回栗色头发。今晚春春的珊瑚色腮红更加强调了面部轮廓，增加了几分硬朗之感，与西装上衣成为绝配。

吴亦凡

吴亦凡2017微博之夜红毯造型解析

不愧是时尚圈的顶级男神，近期男装周上爆红的格纹大衣，已经被吴亦凡穿到了2017微博之夜的红毯上。PVC的材质也是型男搭配中的全新尝试。为型男吴亦凡疯狂打Call！昨天还在玩儿滑板的运动少年吴亦凡走上微博之夜红毯秒变型男。与风格变化一样快的是他的发色，跨年还是奶奶灰发色的他，已经切换到了金发模式。

关晓彤

关晓彤2017微博之夜红毯造型解析

看过2017微博之夜上各路明星的红毯造型之后，相信网友们都会有一个困惑“关晓彤肿么了？！”总体来说，关晓彤这次的红毯造型就一个主旨：教你如何浪费长腿好身材。本是个95后的新晋小花旦，却选了一身老气横秋的造型，瞬间老上十岁，关晓彤的衣品果然让人看不懂。

要说今晚妆发与服装造型达到了灵魂高度统一的女明星，非关晓彤莫属。与这身“太过随意”的战袍相配的还有她“太过随意”的妆发。腮红画出了婴儿肥的即视感（请关格格的化妆师赶紧跟刘涛取取经），更加惨不忍睹的是这一头没有任何造型的发型，不知道是不是想要追寻睡不醒头的效果，却又怕是发型师刚好真的仅仅理解成了字面意思，SO……这一身就真的成了浓浓的家居风。

刘诗诗

刘诗诗2017微博之夜红毯造型解析

刘诗诗今晚以一席露背拖尾长裙的造型现身2017微博之夜红毯，性感突破。鹅黄的主色调减龄无限，而裙装上点缀的立体印花不仅优雅，还带着丝丝俏皮。小狮子今晚选择时下最in的奶咖色系妆容，更显温柔。就连平时最低调的豆沙色唇膏在佛系妆容面前都成了“抢镜”的点睛之笔。

李易峰

李易峰2017微博之夜红毯造型解析

长腿型男李易峰，身穿一身儒雅的西装搭配现身2017微博之夜红毯。红毯上的李易峰实力宠粉，不断对着到场粉丝笔心，暖男气场爆棚。而峰峰的这一身正装搭配与他的长腿身材完美契合，再现红毯上的绅士峰。

angelababy

angelababy微博之夜红毯造型解析

辣妈Angelababy身穿来自Paolo Sebastian 2018春夏高级定制系列的深V薄纱裙，性感亮相。生娃后火速复出的Angelababy2018年将有多部作品上映，期待女神的精彩表现。昨天刚刚陪小海绵度过周岁生日的Angelababy短短几十个小时就从辣妈模式切换到了女神模式，也是让我等吃瓜群众叫绝。baby今晚红毯妆容的点睛之笔在于眼影的部分，灰黑色的眼影一改我们以往强调眼尾的画法，反而着重在眼头，起到了鼻影的作用，一举两得，这个美妆新手法还不赶紧get起来？

黄晓明2017微博之夜红毯造型

男神黄晓明身穿蓝色西服套装亮相红毯。他搭配的白衬衫和蓝色刺绣花纹领带，以及精巧的胸针，处处都透着沉稳大气，绅士风度十足。

倪妮

倪妮微博之夜红毯造型解析

女神倪妮现身2017微博之夜红毯，来自Gucci 2018春夏系列的复古风白色长裙，优雅又大气。而裙装略带镂空和透视的设计，让倪妮小秀性感，尽显长腿好身材。而倪妮难道是素颜走上了微博之夜红毯？再仔细看下，裸色唇膏，强调眼部轮廓的灰色系眼影还是画了的。嗯……眉毛也是经过打理的～感谢倪妮为今晚的红毯省下了一个化妆间。天生丽质的人，化妆可能真的只要5分钟吧？

古力娜扎

娜扎微博之夜红毯造型解析

古力娜扎身穿透视长裙亮相2017微博之夜红毯。来自DSQUARED2 2018春夏系列的黑色薄纱长裙，修身的剪裁将娜扎的好身材烘托到极致。而本就是肤白貌美的娜扎，在性感黑纱的衬托下，更加妩媚动人。换上了两道粗眉的娜扎，看上去比往常多了几分成熟，扎起的头发略带凌乱感与礼服的蕾丝边相呼应，增加了造型的整体效果。雾面唇膏增加了妆容的高级感。

李冰冰

李冰冰2017微博之夜红毯造型解析

李冰冰身着Elie Saab印花曳地裙出席2017微博之夜，高饱和度的颜色与线条互相交叠的印花礼裙，优美静雅又充满古典韵味。新作《谜巢》近期也即将上映，非常令人期待。

刘涛

刘涛2017微博之夜红毯造型解析

刘涛身穿Alexander Arutyunov不对称设计裙装，白色百褶设计搭配黑色高领，精致优雅的同时，散发迷人女人味。搭配的金属质感Paula Cademartori手包则给整个LOOK增加了亮眼之处。

景甜

景甜2017微博之夜红毯造型解析

今天的红毯上，景甜再度延续以往的女神范儿搭配。中门大开的透视礼服，还让女神景甜性感升级。景甜选的色调抢眼的夸张珠宝成为身上唯一的亮色，为整身搭配无限加分。

李晨

李晨2017微博之夜红毯造型解析

准新郎李晨身穿一身来自Dolce&Gabbana 2018春夏系列的修身西装现身2017微博之夜。白衬衫+领结的搭配，十分正式，也让李晨瞬间变身优雅绅士。2018年除了更多的新作品之外，网友们最期待的应该是晨哥赶紧把冰冰姐娶回家吧！

王凯

王凯2017微博之夜造型解析

王凯身着Lanvin 2018 SS银色礼服套装搭配GiuseppeZanottiDesign 鞋履出席2017微博之夜，蝉联微博年度男神荣誉。王凯周凯两位男神同时上线。

袁泉

袁泉2017微博之夜红毯造型解析

2017微博之夜于2018年1月18日在水立方举行，袁泉亮相红毯。一身roberto cavalli干练正装演绎唐晶本人，高贵而不失优雅。修长的双腿搭配收腰的西装，虽然只是单纯的黑色，但是袁泉把套装穿出了奢华而简约的质感。

蔡依林

蔡依林2017微博之夜造型解析

Jolin身穿优雅有女人味的La Perla不规则剪裁礼服裙，腰身侧面的蕾丝镂空将她姣好的曲线完美展现，而手腕的蛇形配饰更是让人想起“呸姐”著名的《美杜莎》：这致命的爱火 已石化了我~期待Jolin今晚的表演。妆容方面，蔡依林依旧延续了她近来超爱的浆果色唇妆，女王范儿十足。饱和度极高的深紫色唇膏不但与寒冷的冬日成为绝配，还 成为她红毯上的气场神助攻。

张一山和杨紫

张一山2017微博之夜红毯造型解析

张一山一身SUIT&TIE黑色礼服，搭配Paul Smith黑色漆皮皮鞋。帅气的他在红毯上的还不忘调侃杨紫，相爱相杀的两人感情也是非常好了。

杨紫

杨紫2017微博之夜红毯造型解析

2017微博之夜，小花旦杨紫再次携手张一山一起踏上红毯。杨紫身着Temperley London白色连衣裙，脚踩Cesare Casadei 2018春夏系列白色高跟鞋出席微博之夜。在活力与成熟之间的风格中自由切换。

胡静

胡静2017微博之夜造型解析

胡静身穿黑色深V露背长裙华美闪耀微博之夜，可爱丸子头搭配典雅礼服，气质大方~深V礼服超有料，好身材一览无遗。

钟汉良

钟汉良微博之夜红毯造型解析

演技派男神钟汉良一身涂鸦风衣造型现身2017微博之夜红毯。衣品不俗的小哇黑色衬衫搭配同色系高领衫，光是内搭就已经型男意味十足。在神秘感十足的内搭上，钟汉良还选择了一件Burberry的涂鸦风衣，活力十足。

钟楚曦

钟楚曦2017微博之夜红毯造型解析

钟楚曦身穿Ermanno Scervino裸色长裙亮相微博之夜红毯，高开衩的设计尽显长腿，干练而朋克的发型，宣告了不一样的钟楚曦诞生，芭蕾舞高靴让那个芳华里尽显舞姿的姑娘成为红毯最闪亮的女星。

吴昕

吴昕2017微博之夜红毯造型解析

一心要闯进时尚圈的吴昕，以一身仙气十足的礼服造型现身2017微博之夜红毯。亮片波点的点缀下，让吴昕自带光环。只是这双带防水台的金色凉鞋有些过于硬朗，好在瘦了很多的吴昕，还是靠颜值hold住一切。