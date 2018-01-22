这些2018新年限量单品不仅要人剁手还要虐狗

导读：这些2018新年限量单品不仅要人“剁手”，还要“虐狗”。（来源：太平洋时尚网）

每到新的一年，各位美妆大佬们最常干的事就是“虐十二生肖”

这不，狗年刚到各位大咖的狗年限量单品刚出来

就让人大开眼界啦！

雅诗兰黛幸运金犬粉饼

奢华珠宝设计师Monica Rich Kosann精心设计之作

粉盒上饰有晶莹剔透的施华洛世奇水晶组成狗狗的形状

一看雅家这金灿灿的外观，就直接亮瞎人眼了！

价格也很让人傻眼，某猫旗舰店售价1980元

Armani阿玛尼2018狗年限量版福字高光

阿玛尼算是这些美妆大咖里面最不“上心”的一个啦！

从鸡年到狗年，就只是把鸡的形状变成狗的形状

剩下的什么都没有变，真的不是设计师太懒？

不过也依然止不住剁手的欲望，谁叫阿玛尼的高光好用到爆呢！

兰蔻今年应该不止是多了个代言人王俊凯

应该也多了个喜欢中国风的设计师

原本那个奢华高冷的气质突然之间没有了

而是一股浓浓的中国民族风扑面而来

全是红与粉的搭配，新的一年想不红都不行

不过，最爱的还是它的口红，外观大红色

镶嵌着金色狗头的形状 ，看起来质感十足

当然，抹起来就更棒啦！

MAX FACTOR 蜜丝佛陀奇幻水漾焕亮气垫霜剪彩金犬限量版

外观上用传统剪纸工艺雕刻金犬形象，中国风满屏

不愧是为中国的新年准备的，看这个包装真的很像在看家里的窗花

不过这款气垫还是延续了蜜丝佛陀的服帖均匀、遮瑕的特点

官方售价209元

innisfree还是保持着一贯的IP跨界风格

这次与“吾皇万岁”合作，真的Q萌到不行，看到外包装就很想让人剁手啦！

护手霜也将整个主要IP人物印在外观上

作为动物协会会长级别的人，能不马上爱上嘛？

这款红色外观印有狗狗造型的气垫最深得我心

整个人都快被萌化了，先不管好用不好用，买到拿在手上也很棒好嘛！

官方售价85元三只

最让人意想不到的是悦诗风吟真的护肤彩妆全方位服务

连洗脸仪都有新年限量了，官方售价109元

韩国的美妆大佬们都是很会“撩”妹子们的心

除了悦诗风吟，伊蒂之屋新推出的2018萌犬旺财限量系列

也很没”人性“啊！，包装萌到想让人不买都难啊

官方售价才80元一个，真是太会惹人犯罪了

口红也很萌，在口红管上还印上了狗狗的爪子形状

官方售价才78元一只，真的是又好看又便宜

有了口红，当然少不了好玩好看的外壳啦！

这次伊蒂之屋萌犬旺财限量版系列还推出了好看的唇膏外壳

唇膏外壳上印有狗狗的头像，拿在手上都多了几分少女气息

关键是预售价还很便宜，才38元一个

当然这个系列中最深的我心的还是四色眼影

除了颜色好看到爆炸之外，，红白的颜色搭配看起来很有质感

再加上狗狗的参与，真是颜值与意义同时兼备

官方售价108元一盒