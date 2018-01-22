林允素颜还是皮肤好 人家15岁就去专柜买护肤品

导语：林允素颜现身机场，睡眼惺忪，似乎没睡醒的样子，被指憔悴，也有网友表示素颜的皮肤状态很好，迅速登上热搜。（来源YOKA时尚网）

林允素颜

林允素颜

林允素颜

林允素颜

林允素颜现身机场，睡眼惺忪，似乎没睡醒的样子，被指憔悴，也有网友表示素颜的皮肤状态很好，迅速登上热搜。

之后林允通过微博回应素颜上热搜，称：“林允素颜！” 配图自侃：“心疼的抱住聪明可爱机智善良勇敢无畏天生丽质霸气侧漏邪魅狂拽智商超群极具魅力温文尔雅风度翩翩彬彬有礼天下无双眉目清秀吹弹可破人面桃花英俊潇洒气宇不凡玉树临风仪表堂堂风流倜傥面如冠玉风度翩翩美目盼兮清新俊逸酷到爆的自己。”

网友纷纷留言：“素颜也好看啊！”、“实力自黑！”、“你是要记住你是小红书的美妆博主，我有你这素颜我天天出去溜达”。哈哈哈哈哈哈~

童颜的秘诀

林允敷面膜

童颜的秘诀

林允今天又在微博晒出和林志颖敷面膜的合照，配文“童颜的秘诀~”

小七想说，林允不愧是被广大网友称为被演艺事业耽误的美妆博，她在小红书和微博上都分享了不少心得。

美妆博主林允

get白白净净的肌肤

白皙的肌肤

倩碧淡斑美白精华

倩碧淡斑美白精华

“我喜欢拍戏，也喜欢做美妆博主，把用过的好物推荐给大家。许多人问我如何Get白白净净的肌肤？墙推人气口碑倩碧淡斑美白精华，痘印，色斑统统byebye#”。

林允素颜皮肤太好

素颜

林允素颜

香奈儿金砖面霜

她还推荐过香奈儿金砖面霜，“”皮肤好到被自己美醒，新的一周也要爱自己，周一早安”。

林允素颜

“#童颜秘籍#出门在外一定记得涂好防晒霜（阴天紫外线也很强哦），预防色斑，让每一层肌肤都受到保护。”

小红书分享

19岁就开始用它

林允在小红书上最新的一篇帖子，是分享自己19岁就开始用的护肤品——娇韵诗‘黄金双瓶’双萃焕活修护精华露。

娇韵诗‘黄金双瓶’双萃焕活修护精华露

娇韵诗‘黄金双瓶’双萃焕活修护精华露

她说晚上用，第二天早上皮肤嫩嫩的滑滑的。她还打了个比方，将皮肤的底子比喻为土壤，一个好的土壤才能孕育出好的植物。皮肤的底子非常重要，底子好抹的护肤品才会吸收的好，如果你的土壤很差的话，那就别太补了，先把基础做好。

20岁用海蓝之谜面霜

而且她还分享了自己的一个小故事，96年的林允15岁就拿着压岁钱去专柜买护肤品了，17岁开始用精华，18岁开始抹眼霜， 现在21岁开始用面霜了。贵妇产品海蓝之谜也是20岁开始用的，还有之前提到的香奈儿金砖面霜……想想人家的15岁、20岁，难怪是童颜！你们还不好好护肤吗？

想拥有童颜肌，素颜的皮肤也看着嫩嫩的，最基础的护肤就是清洁——保湿——防晒！而正确的卸妆和深层清洁是护肤的前提。

Step 1：准备好卸妆产品和化妆棉。

Step 2：眼部是卸妆的难点，先用眼部专用的卸妆产品倒在化妆棉上，将浸湿的化妆棉敷在眼皮上。

Step 3：等待彩妆溶解后，将化妆棉覆于眼皮从上至下轻轻擦拭，并重复直到眼妆卸除。

Step 4：将唇部卸妆液倒在化妆棉上，浸湿到能覆盖嘴唇为准。

Step 5：先用纸巾擦拭嘴巴去掉口红的颜色，然后将化妆棉从嘴角往里轻柔的擦拭干净。

Step 6：由里往外，从下到上以打圈的方式将脸部彩妆卸除干净。

Step 7：卸妆之后，湿润面部，沾取适量洗面奶就可以开始清洁了。把适量的洁面产品涂在手指上，然后以打圈方式将之均匀涂于面上。切记力度不宜过大，以免因过度擦拭而对肤质造成损害。最后可别忘记替下巴及颈部肌肤进行按摩清洁。

Step 8：用温水将脸上的洗面奶清洗干净。

编辑推荐深层清洁产品：

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（10月升级上市）

2017年，植村秀洁颜油上市50周年之际，植村秀明星黄金油再度谱写传奇，升级8大植物美肤精油，新增亚洲赋活能量，洁颜更养肤；升级黄金比例油分子，高效卸除彩妆，肌肤更净彻；无可比拟的羊绒般奢宠质感，带来SPA級洁颜体验。洁颜世家殿堂级黄金洁颜油，将再造巅峰。

Origins悦木之源活性炭毛孔净透洁颜粉RMB295/50g

高温精炼竹萃活性炭成分，创新粉末质地，乘倍放大吸附力，快速吸附毛孔中各种残留，令肌肤毛孔净透。不含皂基，弱酸性洁面，洗后温和无刺激，能起到保护皮脂膜的作用，即使敏感肌也可以使用；内含天然核桃微粒，同时温和带走老废角质，令毛孔不再堵塞。

SK-II护肤洁面油RMB RMB460/250ml

出色的乳化效果帮助肌肤清理深藏在底层的污垢及残余的化妆品，使用之后肌肤重回清爽洁净的健康肤质，配方中的辣木籽精华和苹果籽萃取物更能有效预防肌肤容易产生的氧化和发炎反应，让肌肤实现无负担的清爽洁净。

IOPE净颜保湿泡沫洁面乳 RMB160/180ml

弱酸性洁面乳，有效清洁肌肤，含有透明质酸钠可为皮肤补充水分，使用后肌肤滋润、不紧绷。细腻的质感和轻盈柔和的泡沫可保持皮肤水润。

EVE LOM经典洁颜霜

兼具卸妆、清洁、去角质、调理、亮肤的多功能保养品。荣获世界无数美容大赏肯定，是EVE LOM护肤的基础步骤。适合所有肤质使用。

使用方法：

手部保持干燥，取适量经典卸妆霜在手心稍加温热，涂抹于干燥的面部、轻轻按摩，清除脏污及彩妆。

玛姿林绵布沾温水拧干（可让毛孔张开），稍微在脸上按压停留几秒后擦拭干净。此步骤可重复两到三次。

最后以冷水浸玛姿林绵布拧干后擦拭皮肤一次，以收缩毛孔及促进血液循环。

FILORGA菲洛嘉赋活洁肤卸妆精华液 RMB209/400ml

卸妆清洁，保湿补水，吸附面部城市污染。

富含法国菲洛嘉核心成分NCTF+透明质酸，卸妆清洁+赋活肌肤双效合一，“生理清洁微胶粒”，有效吸附多余油份，污垢，彩妆，无需水洗，可自由清除不宜残留。

蕴含天然酵母萃取海藻糖类保持细胞活力，于皮肤表面形成一层保护膜对抗外界高温，高寒干燥和紫外线对肌肤侵害。

苏秘37°（SU：M37°）焕肤精粹卸妆洁面液 RMB200 /400ml

长期过度洁面会造成肌肤因水分过度流失而干燥黯淡，长此以往皮肤将变得薄而敏感。苏秘37°（SU：M37°）焕肤精粹卸妆洁面液是一款轻柔的卸妆水产品，让卸妆洁面二合一，简单不刺激，肌肤就如刚泡过温泉一般变得滋润柔滑。其中蕴含碳酸温泉水促进肌肤循环，彻底清洁残留彩妆和肌肤污垢，亮白肌肤。白桦树有机营养成分，令肌肤滋润嫩滑，散发健康光彩。添加低刺激性的植物弱酸性清洁成分，无人工香料，人工色素以及合成防腐剂，可大大的减少对肌肤的刺激。

DHC眼唇专用卸妆液 RMB128/120ml

眼妆、口红专用

分层（水油分离）质地，重点局部妆容专用的卸妆液。

无论是防水的睫毛膏还是口红都能完全卸除。

配合黄檗树皮提取物等调理成分。使用不容易刺痛眼睛的配方。

最后，就像林允说的，“努力赚钱对自己好，别把努力赚来的钱都花在男朋友身上，万一把你甩了啥也没有了。让自己更加美丽！在自己能力范围内对自己好一点！”这么可爱又实诚的小仙女，值得打call。