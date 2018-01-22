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怡丽丝尔优悦活颜弹润睡眠面膜

2018年01月22日 10:13 新浪时尚
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　　怡丽丝尔优悦活颜弹润睡眠面膜

　　ELIXIR SUPERIEUR SLEEPING GEL PACK W

　　产品规格：建议零售价：280元/105g

　　核心信息：可以涂着入睡的Q弹啫喱，在睡眠中纾缓并修护肌肤，清晨肌肤充分感受柔润弹嫩的紧致与光泽的弹润睡眠面膜。

　　独特技术：

　　? 夜间修护技术：富含弹性修护微囊?补水成分?肌醇成分?胶原蛋白美容液成分的啫喱整晚包裹肌肤，修护日间积累的肌肤损伤，并提高促进肌肤自生胶原蛋白的能力。

　　? 生物体内结合水：迷迭香叶提取物、甘油促进肌肤自生生物体内结合水，保持肌肤持续水润。

　　产品特点：

　　? 肌醇成分促进肌肤自生胶原蛋白，帮助肌肤修护自身功能，缔造弹力感十足的健康肌肤。修护肌肤日间所受损伤，令肌肤保持紧致与弹性。

　　? 迷迭香叶提取物、甘油促进肌肤体内结合水生成，呵护胶原蛋白的弹性，保持肌肤水润。

　　? 温州蜜柑果皮提取物抑制令肌肤不再紧致、弹性下降的老化酶生成，持续生成滋润感盈溢的皮肤角质层。赖氨酸盐酸盐阻止角质层内的不良改变，帮助维持肌肤自然而来的透明度

　　? 提高效果感的怡丽丝尔独特仅需涂着入睡的美容方法

　　? 令人有放松感的舒心水生植物芳香

　　使用人群：干燥 粗糙 没有弹性 缺乏透明感 修护肌肤损伤 晒后修护

　　使用方法：

　　（使用量标准——1颗樱桃大小）

　　? 请在夜晚护理的最后一步使用本品，每周2~3次为宜。亦可每晚使用。

　　? 使用刮勺取一颗樱桃大小的量，点涂于全脸五处（两颊、额头、鼻部、下巴），然后再均匀地涂抹至全脸。

　　? 将面膜覆盖全脸肌肤后，稍等片刻后，啫喱源源渗入肌肤。然后直接入睡即可。

　　使用步骤：卸妆-洁面-化妆水-精华-片状面膜-乳液-面霜-睡眠面膜

　　优悦活颜系列介绍： 优悦活颜系列——基于对肌肤自身的弹力修护研究，ELIXIR发现在构成肌肤的胶原蛋白中，有三种胶原蛋白 Ⅰ型?Ⅳ型?Ⅶ型，与肌肤弹力关联紧密。优悦活颜系列并不仅是从外部为肌肤直接补充胶原蛋白，更是促进肌肤自生胶原蛋白，提高肌肤弹力，打造出拥有紧致弹力与丰盈透明感的美肌。

标签: 肌肤胶原蛋白怡丽丝尔

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