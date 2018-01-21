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刘诗诗佩戴Helas蔻熙亮相“微博之夜” 美背吸睛“仙”气全开

2018年01月21日 18:41 新浪时尚
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　　导语：2018年1月18日，“微博之夜”在北京拉开序幕。众星云集、华服熠熠的盛典红毯上，“年度微博女神”刘诗诗身着一袭嫩黄色长裙款款亮相，在来自澳洲的珠宝品牌Helas蔻熙顶级珍珠“蔻煕之光”的装点下，“仙”气全开，以惊艳美背秒杀一众“小花”，成为全场焦点。

刘诗诗亮相微博之夜刘诗诗亮相微博之夜

　　婚后的诗诗每每亮相，清雅气质与“好衣品”一直备受赞誉。本次“微博之夜”红毯造型也是秉持了一贯的水准：如梦似幻的轻盈纱裙、雏鸟羽毛般柔嫩的色泽，将诗诗遗世独立的优雅气质衬托得恰到好处，俏皮丸子头则增添了几分少女感。转身的风景更是惊艳——大露背式礼服搭配Helas蔻熙珍珠长项链，颗颗圆润饱满的“蔻煕之光”珍珠有着极光般明亮的光彩，沿着优雅颀长的“天鹅颈”一路垂落至白皙美背，勾勒出完美线条的同时，更增添几分韵致。

刘诗诗佩戴Helas蔻熙珍珠长项链亮相微博之夜刘诗诗佩戴Helas蔻熙珍珠长项链亮相微博之夜
刘诗诗佩戴Helas蔻熙珍珠长项链亮相微博之夜刘诗诗佩戴Helas蔻熙珍珠长项链亮相微博之夜
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　　惊艳之余难免疑惑：为何一向以国际一线奢侈品牌加身的诗诗，在红毯造型中独具慧眼选择了Helas蔻熙，这个来自澳大利亚的神秘品牌？其实，这个被誉为“澳洲亲民版Tasaki”的珠宝品牌，在当地久富盛名，Helas蔻熙的每一颗珍珠，都是精挑细选而来的顶级品质，不仅圆润，更像“小灯泡”一样亮！这些拥有“蔻煕之光”身份的珍珠，令Helas蔻熙的每一件首饰都极具收藏价值，甚至可以作为“传家宝”代代相传。在澳洲，Helas蔻熙的经典款珍珠耳环，也是很多少女在人生中的第一件首饰，作为父母赠送的“成人礼”礼物，铭记重要时刻，应了中国那句古话——“掌上明珠”。

Helas蔻熙Helas蔻熙
Helas蔻熙Helas蔻熙

　　进入中国市场以来，炙手可热的“蔻煕之光”，成为越来越多女明星的心头之爱：赵薇、秦岚、张靓颖、王珞丹、刘亦菲、张歆艺、王鸥、Papi酱、胡冰卿、张雪盈……无不在出席重要场合时将Helas蔻熙作为搭配首选，拥有极光般炫目光亮的“蔻煕之光”珍珠首饰，照亮她们的芳华，也见证着她们的重要时刻。

papi酱佩戴Helas蔻熙papi酱佩戴Helas蔻熙
秦岚佩戴Helas蔻熙秦岚佩戴Helas蔻熙
赵薇佩戴Helas蔻熙赵薇佩戴Helas蔻熙

　　关于Helas：

　　HELAS品牌介绍

　　来自澳洲的“亲民版Tasaki” 蔻熙诞生至今，坚持的理念就是珍珠都要足够好！对于珍珠的品质，蔻熙是极端执着和苛刻的，蔻熙选珠的标准，决不输Tasaki一分一毫。蔻熙从全世界优质珍珠原产地中选择海水珍珠，并且只选择最亮的两种品级：极光与阳光。极光，就是光芒最明亮锐利的珍珠。阳光，虽不及极光锐利，却有和煦明亮的光晕。这两种最好亮度的珍珠，就是我们的“蔻熙之光”。

　　这些珍珠都是创始人 Carmen Chung亲自从世界各地“找”回来的，经过创始人的长期走访和不懈努力，目前除了日本本土品牌，蔻熙是唯一能够获得最高级别akoya珍珠的珠宝品牌。

　　蔻熙为每一颗完美珠宝都配以奢侈品品牌的工艺与设计感，同时给予消费者最亲民的价格。让每位女性都能拥有最适合自己的“蔻熙之光”。

标签: 刘诗诗Helas蔻熙微博之夜

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