提前get巴黎最潮男装信息 让你一年不out

导语：巴黎男装周还没结束，不过新浪时尚已经洞悉各大秀场，成功捕捉到了最潮的流行元素，今天就带你提前get，让你一年不过时。

流行元素1：高领毛衣

秀场中，我们在 ami、Lemaire和LV都看到了高领毛衣元素，有不规则的堆砌领口，也有规则的翻折领口，总之这个复古的元素最近几季很红。很多男士认为穿高领毛衣会显得脖子短，甚至都没脖子了。但高领毛衣的领型高度也有很多款，有些是薄款中长长度的，是适合脖子不够修长的男士穿着的，如果能再搭配一身修身的西服，简直不能再帅啦！讲真！能穿好高领毛衣的男人，品位一定差不了。

搭配建议

高领毛衣+翻领衬衣

毛衣和衬衣本身就是完美搭档，但将衬衣领子立起来穿在高领毛衣的里面还真不常见，但这种方式在当下非常流行，细节上的小改变才是被赞好品位的关键。

ami

高领毛衣+大衣

冬天想穿的简洁不臃肿选择这种组合就对了，保暖性强又让你非常有型。

ami

LV

高领毛衣+西服

同样也是经典组合，熟男和商务男士比较偏爱。作为内搭，比较推荐基本款式，以黑白居多。白色搭配蓝色或者灰色西服都比较适合，前者的组合清爽干净，后者则比较突出质感。

Lemaire

单穿

高领毛衣单穿也会非常好看，当然更适合春秋季节，毛衣其实对身材的要求还蛮大的，因为贴身的原因它很容易让你看上去显得壮实，尤其是轻薄的针织款式，所以稍有不慎就会扩大你身材的缺点，譬如啤酒肚问题。

LV

Lemaire

搭配范例

高领毛衣

在秋冬时节，亮色的条纹松身毛衣很好的修饰身形，搭配阔腿裤轻松自如，没有太多束缚就是我们的搭配建议。

流行元素2：运动球鞋

Balenciaga Triple S

去年，一双老爹鞋火了，什么是“老爹鞋”？从外观来看，好像有点笨拙厚重，没什么科技感，但又是复古气息十足，一群有着“老爹”气质的 90s 老跑鞋们。再说的接地气点，就是你小学时候，妈妈给买的旅游鞋！

反正时尚圈本来就是个圈，十几年前的流行元素，再拿回来用，就成了新的经典和潮流。去年最火爆的 Balenciaga Speed Trainer 还有 Adidas Ultra Boost Uncaged 都是走简洁轻薄袜子鞋那一挂的，今年自然要换换胃口，来点复古厚重感的老爹鞋。

Valentino

Rick-Owens

本季Valentino和Rick Owens秀场中，经典的老爹鞋继续出现，相比较而言，Valentino的搭配值得我们学习，一身素雅的修身黑衣搭配一双简洁的白色运动鞋，看上去很复古，但其实又很前卫，时尚不就是这么拧巴吗。

街拍示范

街拍

街拍

街拍

流行元素3：廓形夹克

飞行夹克

最早的廓形夹克应该算是飞行夹克款了，飞行员夹克，原本是美国空军制服，英文为Flight jacket或Bomber jacket，因超强保暖实穿性和帅气的廓形流行到街头，备受潮人喜欢，成为经典夹克款式。在本季的男装周上，由此衍生的廓形夹克依旧风行。

Haider-Ackermann

设计师 Haider Ackermann将飞行夹克的廓形加大，增加了落肩的款式，反光的面料散发了摇滚的不羁。

Issey-Miyake

而 Issey Miyake则是增加了廓形夹克的保暖系数，让秋冬夹克更加实用。

搭配范例

廓形夹克

针对于廓形夹克，这种自带肱二头肌的单品，搭配起来很简单，一件浅色的帽衫，一条做旧的牛仔裤，墨绿色的麂皮半高靴，轻熟的味道尽显。

以上就是本季巴黎我们总结的3大潮流爆点，还不赶紧学起来！