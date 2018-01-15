哈比星人王子文周冬雨靠它长到2米8

导语：在大家的印象里，那些气场两米八的人起码都要有170cm以上的身高来加持，不然气场完全爆不出来。但是既定意识就是用来打破的，不信你看看这几位身高150+的女神~（来源：海报时尚网）

爆不出来。但是既定意识就是用来打破的，不信你看看这几位身高150+的女神~

图片来自视觉中国

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2017年6月13日，周冬雨现身上海参加电视剧《春风十里不如你》发布会

说到身高150+的妹子们，很多人一秒就会觉得肯定是个软妹子。说的好像不高的人就一定没有气场注定只能走软妹风似的，如果你们真的有这种意识，那就赶快打消掉吧！看过这几位小个子气场大咖，马上就能听到空气中清脆的打脸声咯~

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王子文

说到小个子大气场，一定不能不说的就是你们的老攻曲筱绡的扮演者王子文啦！每次看王子文主演的电视剧时，都被剧中自带强大气场的她震到。个子矮小的王子文在身高上虽不占优势，却每每跟1米8的男主角配出最有爱的最萌身高差。

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《欢乐颂》曲筱绡

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先是连续斩获两年最受欢迎电视剧《欢乐颂》中的曲筱绡，本以为只是一个古灵精怪的富二代女生，万万没想到甩起包大战渣男的她也能迸发出不一样的气场。而且在开公司变成小曲总的时候简直毫无违和感，气场秒变两米八！

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王凯《如果蜗牛有爱情》剧照

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王子文《如果蜗牛有爱情》剧照

还有依旧和凯凯王主演的网剧《如果蜗牛有爱情》，虽然在剧中的她扮演了一个有些内向的刑警。因“天才”的身份而每次在分析案件时能量爆发，每次拿起枪或者开启学霸模式的时候，看着小小的身躯都能爆发出无限的气场~

爆不出来。但是既定意识就是用来打破的，不信你看看这几位身高150+的女神~

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2017年10月12日，周冬雨现身北京参加电影《奇门遁甲》举办记者会

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周冬雨为《时尚芭莎》拍摄时尚大片

小个子还少不了的一个人一定就是我们的金马影后小黄鸭咯~跟窦靖童是招牌“塑料姐妹花”的她，气场也是妥妥的没毛病。她拍照时常低着头，一副睥睨之姿地盯着镜头，面容冷峻的样子清晰可见。小小的人儿却气势十足，简直是酷女孩本酷了。

爆不出来。但是既定意识就是用来打破的，不信你看看这几位身高150+的女神~

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贝嫂与小七

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贝嫂与小七

不止国内，国外也有一位超强气场的小个子女生代表。当然是我们当之无愧的贝嫂啦！我们印象中的贝嫂是顶着一头长发的高冷女王，有时扎个马尾，有时搞个性感的卷发，反正很时髦就对了。

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刘雯与贝嫂合照

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徐子淇和贝嫂

但是在贝嫂剪了短发之后，海豹君再次懵X：本来就已经那么酷的小姐姐如今居然还能酷出新高度！不仅刷新的大家对她的印象，同时也让我对短发有了新的认识：原来头发剪三寸，气场高一米！

爆不出来。但是既定意识就是用来打破的，不信你看看这几位身高150+的女神~

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周冬雨现身北京参加电影《奇门遁甲》举办记者会

相信不用海豹君说，小姐姐们也都已经发现了短发对于加持气场的效果绝对是杠杠的。那么很多小伙伴就要问了：我也是短发，为什么气场没有两米八呢？那一定是在打理上出了问题！该如何打理出一款高气场短发呢？快跟海豹君来看看吧~

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高俊熙

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高俊熙

短发长度怎么选？

很多小仙女剪短发都不知道长度应该怎么选择，其实有个抉择短发长度的办法非常简单，那就是看下巴！

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短发长度

下庭短——短发长度在耳垂与下巴中间

如果下庭短，尤其是下巴短、甚至还后缩的话，短发正前方的长度，选择在耳垂和下巴之间，这样可以有效的视觉上拉长你的下巴。而且如果明明下庭短，短发还短过耳垂的话，就更容易让人把注意力集中在下巴周围；而如果长过下巴的话，在头发的长度和阴影下，下庭就显得更短了。

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短发长度

下巴长——耳垂上下的位置

下庭尤其是下巴较长的姑娘，反而适合比较短的短发，短发正面长度可以在耳垂上下，如果五官好的话，露出耳朵也无妨：会显得很干练，也会平衡三庭的比例。不要轻易选择长度刚好到下巴下一点点的长度，分分钟让你的脸长成卷福。

快手短发打理教程

敲黑板划重点！说了短发长度的选择，怎么能不练起来呢！不过海豹君也知道小伙伴们都是偷懒星人，所以为你们准备了一发短发快手打理教程，拿走不谢哦！

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短发打理步骤

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短发打理步骤

STEP1：用发油涂抹发尾，然后用吹风机吹干头发。

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短发打理步骤

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短发打理步骤

STEP2：拿发卷往两个侧边把前额的头发卷起来，同时用卷发棒梳理一下后面的头发，发尾的地方向内或者向外卷都可以。

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短发打理步骤

STEP3：把发卷拿下来以后随便拨一下头发都很蓬松好看啦！

想必很多小仙女都发现了，最近很多时尚的发型很多都尝试了发尾的外翻。时尚度高不高，就看发尾翘不翘！比起之前乖乖的内弯的短发，显然外翘的发尾时尚度和俏皮度都更高一些。外翘发除了能打破短发的枯燥感，还有修饰脸型的效果哦！

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短发造型教程

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短发造型教程

STEP 1：洗发后讲头发吹干，着重吹发根并将发根抓蓬，打造出一种蓬松的效果。剩下的头发自然吹直；

STEP 2：发量少的姑娘可以将头发分为上下两层，发量多的就多分几层进行造型。将下层头发用电卷棒向外翻卷，停留三秒钟后松开；

STEP 3：将头顶的头发以S弯进行处理，打造出蓬松自然的外翻效果。