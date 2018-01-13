纪凌尘倾情代言RAPIDO 演绎时尚运动

导语：2018年，时尚运动品牌RAPIDO正式宣布超模纪凌尘为品牌代言人。今年，品牌也迎来30岁生日，以全新的态度出发，邀请纪凌尘魅力演绎运动也要时尚的品牌精神——“行，无所不型”。

作为内地新锐男模，纪凌尘阳光开朗的大男孩形象与RAPIDO品牌DNA和运动的灵感理念完美契合。相信此次纪凌尘的加入，能够为RAPIDO注入全新的血液，吸引更多的弄潮儿加入到RAPIDO的大家庭，绽放别样的运动时尚魅力。

RAPIDO自1988年创立以来，一直专注于运动时尚领域，秉承着极简主义的设计风格，用简单低调的方式来表达当代时尚和运动的形象。纪凌尘以模特身份出道，曾登上米兰时装周的T台，最近因综艺《亲爱的客栈》中的“清尘”CP而备受瞩目。节目中，他与阚清子甜蜜的相处日常，以人畜无害的荧屏形象俘获不少粉丝，无处不现的阳光而健康的形象，与RAPIDO的品牌理念不谋而合。

纪凌尘倾情演绎RAIDO全新广告大片

作为各大时尚杂志的常客的纪凌尘，在与RAPIDO首次携手打造的广告大片中，一展其出色的时尚表现力，以当‘红’不让的态度完美诠释RAPIDO 2018春夏新品，让大家提前感受RAPIDO动感而摩登的运动时尚。

纪凌尘倾情演绎RAIDO全新广告大片

请查收这份来自纪凌尘的温情告白，开启专属你的2018吧！