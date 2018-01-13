巧妙构思添照片趣味 3种对比提升画面吸引力

导语：平铺直叙的故事是乏味的。一部好的小说、电影，大多充满了起伏和转折。类似的，一幅好的摄影作品里，通常也包含着各种各样的对比和冲突。（来源：蜂鸟网）

没有形式上的对比，照片缺少吸引观者的兴趣点，显得画面乏味。没有内涵上的冲突，照片难以引发读者的思考，让人过目即忘。

通过寻找对比这简单一招，我们就能极大的提升照片吸引力。

1 形式和内涵两种对比

我们提到对比和冲突的时候，其实指的是两种情况，一种是形式上、也就是画面上的对比，比如大小、明暗、冷暖等等。另外一种是内涵上的对比，比如战争与和平，人类与自然，悲伤和喜悦等等。形式上的对比，让画面充满了表现力，吸引读者的目光。

比如下面这张风光摄影师Max Rive的照片，画面左侧的冷色和暗调，与画面右方的暖色和亮调，形成了强烈的对比。画面中明暗冷暖的冲突，不仅展现了一幅波澜壮阔的全景画面，还牢牢的抓住的读者的眼球，让人惊叹不已。

Max Rive

而内涵上的对比，则让照片充满了戏剧张力，引起观者的思考。比如下面这张著名摄影师马克吕布的代表作，更多的运用了内涵的对比。

鲜花与钢枪，男人和女人，军队和平民，少数对多数。这一个个充满象征意味的符号，带给观者心灵深深的震撼，让人们反思自由与强权，战争与和平，政府与民意的关系。

Marc Riboud

很多的好照片更是两者兼备，比如Max Rive的这张经典作品，画面中冷暖、明暗、大小的形式冲突，大大提高了画面的表现力。而其中表现的人类与自然的内涵对比，更加强化了照片的震撼程度。

Max Rive

2 照片中的常见对比

在前期构图和后期处理时，如果我们在画面中找到并强化各种对比，就能让照片的表现力大大增强。要找到对比非常的简单，只需要寻找照片中的各种反义词就可以了。形式上的反义词有明暗、冷暖、大小、动静、黑白、软硬、清晰模糊、多少、方圆等等，内涵上的反义词或者对比词就更多了，古代与现代，人工与自然，迷茫与希望。

下面一张照片，主要是冷色和暖色的对比。前景偏黄，背景偏蓝，两种对比色，很容易的拉开了前后景的距离，增加了画面的层次感。

下面一张照片，主要则是明亮和黑暗的冲突。渔夫几乎全黑的剪影，在明亮的江面背景下，显得十分的吸引眼球。

下面这张伦敦的照片，既有冷暖明暗的对比，又有动态和静态的冲突。长曝光记录下的游船轨迹，让一张原本静态的照片，显得更加动感有冲击力。

下面这张缅甸蒲甘的照片，画面中除了暖色和冷色、清晰与模糊的对比，还有古代和现代的冲突。一个满载观光游客的热气球，从无数历经千年风雨的佛塔上方飘过，给画面带来了更多的想象空间。

一张照片中常常不止一种对比和冲突。比如下面一张照片中，我同时取入了明与暗，高饱和与低饱和，多细节与少细节，正脸和侧脸等等多种对比，才让一张大众景点吴哥窟的照片，显得更有趣味。

3 提炼生活中的对比

生活中处处充满了对比，而我们前期构图的目的之一，就是要提炼出这些有趣的对比。在后期的时候，我们也需要通过加深减淡、调整色彩等手段，进一步强化和表现画面中的冲突。

比如下面这张照片，如果这样构图的话，画面中的对比冲突就不够明显。

因此我使用长焦焦段，把画面聚焦到小船和火山上，用船的渺小来突出背景火山的高大。同时后期压暗山体和树林的细节，只凸显出小船和山顶积雪、云层的亮度，用明暗的对比突出了主体。

下面一张照片，是我拍摄的花瓣上的两只蜘蛛。如果就这样构图的话，画面中就缺少一些冲突，显得比较平淡。

而我最后使用对角线构图，把原本在同一高度上的两只蜘蛛，给拍成了一上一下的状态。上面的蜘蛛，张牙舞爪，好像随时准备开始进攻。下面的蜘蛛，摆开阵势，仿佛准备好了防御。一上一下，一攻一守，画面中有了一些冲突和对比，也就显得更加有趣了。

总结

1。 一幅好的摄影作品里，通常包含着各种各样的对比和冲突。

2。 对比和冲突，一种是形式上、也就是画面上的对比，比如大小、明暗、冷暖。另外一种是内涵上的对比，比如战争与和平，人类与自然，悲伤和喜悦。

3。 生活中处处有对比和冲突，发现冲突，提炼冲突，表达冲突，是拍出好照片的秘诀之一。