彩妆大神Pony把腮红画出了高级感

导读：腮红的重要性可想而会，不仅可以让脸蛋变得活泼可爱，Pony既然把腮红画出了现在大众所崇尚的高级脸？（来源：YOKA时尚网）

很多人说高级脸就不需要腮红，因为腮红会让脸蛋看起来活泼可爱，不冷艳。错了！如今腮红的画法众多，不仅仅是单一的在苹果肌上画圈式手法。每个画法都可以衬出个人不同的气质哦。

方式一：上刷式腮红

一般很多外国美女们会选择上刷式腮红，这样的画法可以让颧骨不是那么凸显，但是却不显时尚。

方式二：向后展开式腮红

从苹果肌的一点向后展开式刷腮红，这样可以让腮红看上去更加“神秘”，因为腮红的主要部分都呈现在脸后，所以长头发的姑娘非常时刻，不仅可以让你有高冷的气质，选择腮红颜色的不同也可以衬出可爱，羞甜的气质哦。

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方式三：过鼻式腮红

过鼻式腮红也算是比较新潮的腮红画法了，这种画法可以让脸蛋看上去很无辜不说，还会显得眼睛鼻梁都加倍放大提高哦。

方式四：眼周式腮红

眼下或者眼侧都属于当今非常受欢迎的腮红，这种腮红的画法也叫微醺腮红。仿佛喝酒喝到微醉，脸上有些微微的泛红。这样显得女生非常娇嫩，羞涩，娇滴滴气息十足。

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