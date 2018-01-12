挥别干燥与断裂让长发在冬天也能有好发质

导读：长头发往往能衬托出女性的美丽的气质，但是天气越冷，头发越长其实越难照顾，因为天气干燥，头发会因为缺少水分容易断裂，头皮也会因为干燥造成干痒，甚至有头皮屑的问题产生，面对这样的状况，如何让长头发在冬天持续飘逸，发质就是很重要的因素，想要在冬天打理好的发质，轻松挥别干燥与断裂拥有好发质。（来源：爱丽时尚网）

秋冬尽量减少染烫次数

许多女生喜欢在冬天进行染烫的造型，因为天气冷可以不用太快洗头，可以让染剂或是烫发可以撑久一点，但是因为冬天头皮比较容易敏感，无论是染发或烫发这类型的高温造型也会刺激到头皮，如果头皮的状况已经不太好了，这时候再做染烫反而会伤害到头皮毛囊，让受损变得更加严重。

天气干燥，需要适度的洗发

天气变干燥，头皮的出油与出汗也不会像夏天这样的严重，所以在洗头发上可以稍做斟酌，如果不是油性头皮其实可以不用天天洗头，避免洗发水过度清洁，反而出现干痒。在洗发水的挑选上，可以选择清洁性不要太强的洗发水，但是一样不建议选择多功能型的，可以选择温和型的产品，最后洗完头再好好的擦上护发乳或是护发油才是正确的。

定期修剪发尾，让长发更柔顺

虽然留了长发，好像可以不用那么长修剪，但是这样其实对头发是不好的，如果不适当的修剪，最基本就是发型会变形，造型会越来越奇怪，另外比较严重像是，头发发尾持续干燥，清洗不够干净或是增加吹头发的时间等等的问题，适度的修剪，更能增加头发的生长，也能让发质变得更好。

定期修剪发尾，当然定期也要做深度护理

现代人长期使用电脑，加上生活压力大，其实也会造成头皮的紧张问题，一两个月可以安排去发廊做一次深度的头皮保养，请发型师依据不同的头皮与头发状况，找到最适合的护理法。如果不想花太多钱上发廊，也可以自行在家中做深度护理，利用按摩的方式按摩头皮，减缓头皮的压力，也能增进血液循环。

冬天头皮头发也要防晒

冬天的太阳其实伤害力也很高，加上入冬后的空气质量时好时坏，这样更加重对头发的伤害，所以在外保护也很重要，现在许多的发品都有防晒的功能，所以头皮跟头发都要做好防晒，也能隔绝一些环境的伤害，但是只要涂抹这些发品，回去一定要洗头，不然累积了过多的脏污反而更伤害头皮。

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推荐理由：进入冬季之后梳发总是会有静电的困扰，梳子能够起到减少静电的作用而且冬天也需要一些温暖的香气，这次的鸢尾香氛梳里中调的日本鸢尾和红玫瑰都是东方花香调，香甜中带有一点脂粉气息加上尾调沉稳的香草，在冬日里也有安心和温暖得感觉。

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