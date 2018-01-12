造型标兵吴亦凡的这拨银发风潮我跟不上

导语：大家都习惯用全新的造型来迎接新年，取“辞旧迎新”的好彩头。换造型就像换衣服一样频繁的明星们，自然也纷纷加入了换发型大军。

明星们平时换造型的频率和尺度就比我们这些吃瓜群众大，所以正值跨年之际，他们想要博辞旧迎新的彩头，一定要够出位才可以。

娱乐圈中，要说在造型方面从不出错的明星真的是凤毛菱角。在这些“珍稀物种”中，要么就是找准自己定位，很少改变造型的“保守派”；要么就是有颜任性，任何造型都能轻松hold住的“实力派”，吴亦凡绝对是后者中的领军人物。

吴亦凡选择了一款银色发型来迎接2018年，初见这个造型是在江苏卫视的跨年晚会中，搭配一套黑白色主题的潮服，嘻哈范儿十足。

而搭配一袭灰黑色西装，竟然也没有什么违和感。

要知道，12月30日吴亦凡工作室放出的跨年晚会彩排照中，nili凡凡还是一头短发带着棒球帽在走台喔。

一夜之间，竟然可以变化如此之大，吴亦凡的造型团队功不可没。看正面，你会不会误以为这是一个假发？

可是看侧面，你就会发现，这绝对是一个技术超高的接发造型。编辑大胆推测，这个发型中，黑发和银色头发的部分，应该是吴亦凡的真头发，而后颈处的白色头发，则是接在银色头发中的假发片。

造型师现将吴亦凡的发型中间比较长的部分的从发梢中部到发尾漂染成银色，之后再与白色假发片相接，看上去就整体感十足了。

而发根处和两侧的短发则没有做染色处理，这样让整个发型看上去时髦度又增加了几成。

如此复杂又吸睛的发型，怎么能用一次就了事？所以到了1月6日，吴亦凡又以这个发型出现在了中国有嘻哈巡演长沙站。这次改为搭配浅色牛仔上衣，依旧帅气逼人。

而我们也在这次发现了吴亦凡这款发型的小变化——发顶处的银色头发从跨年夜的背头造型，变成了当天的中分造型。

看着这个发型，编辑就不禁在想，这样超高难度的造型，就算是放眼整个娱乐圈，敢挑战的也是寥寥无几吧？

凭心而论，单就这个发型本身而言，编辑并木有get到它的美感在哪里。但是对于想要寻求新改变而且颜值爆表的吴亦凡来说，一切都是任性而为——就算它再丑，我也能用我的颜值把它拉回来。

好吧，我认输。

要说为什么凡凡会在跨年选择这样一款发型，大概是因为一般的造型都已经激发不起他的兴趣了吧。要知道，吴亦凡换过的发色我们真的可能数都数不过来。

而且即使是这样一头银灰色发型，也并不是他第一次尝试了。早在去年他就有过类似造型，所以你觉得这次的假发片有点儿突兀？如果没有它，那这对于吴亦凡来说其实就是一款“旧造型”。

这样想想，idol们也真的是为了造型出新绞尽了脑汁。我们换发型是考虑这个好不好看，适不适合我，他们则是这些我全都用过了，还能选什么？真是各有各的苦楚。最后祝愿大家在新的一年里都能找到适合自己的完美新造型，也祝福各家的爱豆能够在新年给我们贡献更多更美/更帅的新造型。