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口红色号千千万 这两个高级又显白的色号足以承包整个冬季

2018年01月13日 01:46 新浪时尚
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　　导读：要说什么样的唇妆最适合冬季，一定非哑光雾面唇莫属！哑光唇妆显色度更高，配合厚重的服装更能凸显整体质感，冬日必备非它莫属！冬天画上雾面唇，整个世界都是自己的！（来源：海报时尚网）

　　那么问题来了，各大品牌每年推出各种新色号，简直挑花眼！该如何选呢？

　　如果你观察的够仔细，不难发现，大爱烈焰红唇的明星，也降低了唇色的饱和度，色调上面也更加偏暖。

　　大爱红唇的范爷，也忍不住换上枫叶色，比起大红唇的高冷妩媚，枫叶色的质感更高级！

　　枫叶色可不止提升成熟感，已经当了妈妈的杨颖，抹上枫叶色的唇妆还是少女感十足！

　　但最最纯正的干枫叶色，还属我们大幂幂，这个唇色看上去饱满富有张力，温暖柔情，满满的女人味！

　　海豹君掐指一算，一定是因为全国大幅降温，急需暖心唇色给自己带来过冬的勇气！其实呢，这类唇色有个超~好听的名字，一定要记好咯，叫做

　　从秋日飘落的红枫叶中提取色调，红色中带有一定的橘色和暖棕调，浓郁又高级，配合哑光的质地，质感爆表！

　　哑光唇这么美，却还是有妹子对它又爱又恨，因为总是有个问题让这群爱美的仙女难以接受：雾面哑光口红都干到死！不够滋润，显唇纹，嘴上一旦起皮简直就是灾难片！

　　那么还有没有办法，让自己拥有美炸裂的哑光唇色，还不会干到炸毛？海豹君这就给你们带来堪称完美的解决方案！

　　哑而不干，哑光唇控的终极选择

　　ESTēE LAUDER 雅诗兰黛全新倾慕哑光唇膏，也许会打消你对哑光唇膏的顾虑！浓郁的哑光丝绒质地也能细腻顺滑易涂抹，它究竟为什么这么神奇？

　　原来，唇膏的配方中加入了保湿玻尿酸成分，在保留哑光质地的同时还完美提升了哑光唇膏的顺滑度，滋润不拔干，顺滑不扯嘴，看大幂幂轻松一抹，顺滑无阻力，即现浓郁色彩，质感五百分！

　　全新倾慕哑光唇膏主打三大质感，金属哑光 （8色） 、丝绒哑光 （8色） 以及即将上市的柔雾哑光，各有不同的特色哦！

　　丝绒哑光，高显色超质感

　　丝绒哑光质地，一抹立即让你WOW的超高显色度，色泽饱满涂抹顺滑就像丝缎般柔滑毫不干涩，刷爆存在感！

　　明星色号333绝对是冬日必入！纯正浓郁的枫叶色堪称完美，搭配暖色妆面，给冬日带来融融暖意！

　　美妆达人都爱她！搭配同色系枫叶色眼妆，实在是美到心化！！

　　211丝绒玫瑰色复古优雅，宛如新鲜采摘的娇艳玫瑰，展现油画般的浓郁色泽。玫瑰色调实力显白，黄皮也可以放心尝试！

　　进阶版金属哑光，御姐最爱

　　除了丝绒质地，你可能还需要换换口味，这不，海豹君还为你准备了进阶版的选择——金属哑光。金属哑光是今年另一大热的趋势，在丝绒的质地中暗现微闪的金属质感，微妙而又精彩。

　　雅诗兰黛 （Estee Lauder） 倾慕哑光唇膏试色

　　这款430金属浆果色充满了浓郁饱满的浆果色调，带有妩媚神秘感，瞬间拥有两米御姐气场！

　　这款色彩当然不只有杨幂驾驭得了，我们素人上嘴也是魅力值爆表呢！

　　冬日里最适合浓郁饱满的色彩，与其迷失在新品的海洋，不如牢牢抓住今年的大热哑光趋势，完美度过冬季吧！

标签: 色号口红冬季

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