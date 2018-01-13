锥形菱形三角形 化妆海绵厉害着呢

导读：想要底妆完美，粉底绝对是不可忽视的重要“角色”。选到了正确的粉底后，上妆手法及工具又变得十分重要。想要妆感自然服帖除了化妆刷，化妆海绵会是个很不错的选择。但是化妆海绵样子那么多，究竟如何选择能配的上万中选一的粉底呢？（来源：爱丽时尚网）

美妆蛋

很常见的一种化妆海绵，体积小涂抹可用范围广，粉状、膏状、液体状，都可以轻松驾驭。尖尖的一面还可以用在局部的重点修容及遮瑕，也可以用来涂抹眼影、高光等等。

美妆窍门

用水浸湿美妆蛋，可以令妆容更加服帖，提升光泽度。尖的一面可以很轻松的cover住眼角、鼻翼等细小的位置，令底妆通透。

葫芦形化妆海绵

植村秀的一款粉底液，将葫芦形小灯泡海绵带到人们的视野中。葫芦形海绵用的是高密度海绵，能将粉底液涂抹的更均匀，打造光泽感。

美妆窍门

宽的一端可以用点压的方式用在面颊及颈部，加强光泽感。尖头的一端可一用在鼻翼两侧，和有痘印及需要加强遮盖的地方。

陀螺锥形化妆海绵

可用在粉状、膏状的粉底液上。中间的部分镂空的设计，增加使用感，涂抹的时候可牢牢抓紧。

美妆窍门

较长的一端可以将粉底液涂抹在下颚、脸颊及额头。较短的一端可以轻拍的方式为眼下、鼻梁处上妆。

印章形化妆海绵

蕴含火山泥成分，可打造高遮瑕及伏贴的状容，又能吸收多余油脂，使妆容更加持久。

美妆窍门

想要细致遮瑕可将沾取适量粉底液后在毛孔比较显著的位置轻拍。想要妆效水润，先用喷雾浸湿面部，犹如印章般摁压面部，犹如气垫粉扑般打造自然妆感。