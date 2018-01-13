2018狗年金色妆容强势来袭 还有超走心的种草推荐

导读：马上就要到新年啦，想在新的一年里金灿灿，事事如意，各位走在时尚尖端的宝宝们，怎能少了一款blingbling的金色妆容？（来源：yoka时尚网）

还记得上个月的2017年“环球小姐”选美大赛总决赛中，南非小姐Demi-Leigh Nel-Peters艳压群芳，摘得桂冠！总决赛上她画着秋冬最暖、最美的玫瑰金色妆容，超级吸睛！

偏爱金色妆容的还有之前奥斯卡金像奖上的石头姐，虽然唇色早就火遍大江南北，但没人注意到石头姐的金色眼妆也是“最佳妆容”的关键所在么！

白皙雪肤+金色妆容美艳到极致，一抹艳丽红唇强势宣告着“姐就是来拿影后的”！

最近，Pony贴合新年主题化了一款超级blingbling的金色妆容~而且相比起前面两位不太适合亚洲姑娘的金妆，pony的这款教程可谓是贴合日常又不失小心机呢！

不仅如此，pony还在视频中推荐了很多平价又好用的美妆产品哦~速度get！

1、妆前打底

首先要做好妆前打底，Pony选择了Guerlain娇兰金钻焕彩凝露，凝露的质地，涂抹在脸部后拍打至吸收，使肌肤平滑柔软，为上妆做好准备。

2、粉底

粉底液选择了营养丰富和保湿的Bobbi Brown芭比波朗弹润滋养光泽粉底乳，打造无瑕丝绸光高级感底妆；建议分两次涂，抹水分感和妆效才能更持久，用刷子在脸部薄涂后，从脸部内侧向外延展开，最后用沾了水的海绵拍打推开。

3、遮瑕

THE SAEM得鲜双头遮瑕笔，一头是遮瑕液，一头是遮瑕膏；首先用液状那一头分布在需要提亮的部分，用沾了水的海绵拍打推开，然后用小刷子蘸取膏状部分分别点在眼部下方、眉头和鼻翼周围，完美遮盖毛孔、痘痘痘印、色斑等瑕疵。

4、定妆

接下来用ARITAUM爱茉莉防汗控油定妆粉饼，轻轻一拍油光就不见了，首先用海绵涂抹容易出油反光的部分，然后用海绵的边缘蘸取粉饼涂在容易晕妆的眼下和鼻翼周边。

5、眉妆

眉妆部分使用的是it‘s skin天使娃娃自然有型眉笔，扁头的设计，好描画易上手，先用眉笔化出柔和的形状，化到不超过前眼角的延长线为止，空出来的眉头使用了K-palette眼线笔进行一根一根填充，这样化出的眉毛会更自然。

6、修容

接下来要进行修容，这款RODIAL修容饼是在美国买的，价格偏贵，但是用来做五官修容是非常好的，显色度比较弱，所以不会让妆面变脏，也会更加自然，衔接眼窝和鼻梁晕然后，横跨晕染在鼻梁处，让鼻头看起来更翘；嘴唇下面和下巴部分也需要扫。

7、眼影

眼影部分pony用到了两种产品，首先是Excel四色眼影盘，显色不飞粉，用金棕色晕染在眼窝和下眼线，然后是倩碧小雏菊腮红，这个大家都很熟悉啦，扫在刚才眼影的分界线处并晕染开，接着用比打底色更深一些的棕色晕染在眼尾处，增加阴影感。

8、眼线

接下来使用it‘s skin凝胶眼线笔化出眼线，这款眼线笔笔头柔软，质地很顺滑，好上手，可谓是大牌的品质，平民的价格呢~首先填充睫毛间的空隙，再完善睫毛上方的线条，完成整条眼线。然后使用刚才眼硬盘里最深的棕色，稍微晕染在眼，衔接到下眼线的眼尾处，让眼睛更加深邃。

9、假睫毛

在贴假睫毛之前先将上下睫毛夹翘，现在开始使用Diamond lash假睫毛粘贴，很多日本的杂志模特都爱用这款，假睫毛毛质超乎想象滴柔软精致，梗也超级柔软好贴~

10、睫毛膏

贴好假睫毛后使用Flowfush睫毛膏，涂在上下睫毛处，这款是日本的热卖产品，打造浓密纤长的同时又滋养睫毛，富含多种矿物质和滋养睫毛的精华液~~

为了让双眼更大，下眼线处使用了VDL假睫毛，剪成三段分别进行粘贴。

11、亮片

现在要在眼窝和下眼线粘贴亮片，在粘贴亮片前，使用双眼皮胶涂抹在要粘的部位，快干的时候用棉棒一点一点粘在眼皮上；涂完金色亮片后再次涂抹双眼皮胶，贴上更大的亮片，最后晕染一些的小雏菊腮红。blingbling的眼妆就完成啦！

这时也可以顺便将腮红扫在脸颊处，从脸颊内侧小范围重叠晕染，好气色轻松get~

12、唇妆

嘴唇也要配合腮红的颜色，使用的是PONY EFFECT持久保湿丝绒唇釉稍暗一点的珊瑚色，这也是pony自己的彩妆品牌，显色度一级赞，完全不会沾杯！

这款狗年金色妆容就完成啦~是不是很简单易上手呢！下面肤小美推荐的这些产品也可以在日常帮你打造出blingbling的妆哦~

Urban Decay Heavy Metals重金属眼影盘

质地如丝绒般柔滑，能够完美上妆，显色度令人惊叹，轻松晕染，20款全新色号专为节日限量系列全新打造。这盘眼影拥有一切你需要创造出百变金属妆容的色号。

PONY EFFECT璀璨流金哑光金属唇釉

哑光唇釉的质地上有一层闪闪金属光泽，打造丰满个性唇妆。光彩无油光，持久不脱妆。色彩大胆而时髦，极适合派对，两种色彩搭配渐变金属唇，更富有独特魅力。

YSL圣罗兰新春限量腮红盘

极具YSL标志性的璨金外饰与极具东方特色的桃花元素，相互辉映，碰撞出独具特色的YSL新春限量腮红盘。以珊瑚红色为主基调， 深浅不一的五色腮红组合，更易塑造立体的轮廓，令肌肤散发出新春光芒。

Etude House伊蒂之屋玩转色彩多色眼影盘-红酒派对

10款醉人心脾的色彩，将开启一场跃动于双眸的红酒派对。当红酒流转眼唇间，散发出醇香韵味，轻松打造小酌迷濛的醉美“微醺妆”。

Mamonde梦妆霓彩眼影慕斯

亲肤的慕斯质地，保持眼妆水润，增加整体顺滑感，妆效更持久。闪耀光感，为眼妆增添闪亮光采，展现双眸迷人魅力。