告别医美 Angelababy教你用阴影高光画出立体高鼻梁

导读：如果说面部哪个部位对于立体感最重要，那么一眼看过去肯定是鼻梁啦。但是亚洲女生天生就有鼻梁bug，不管是鼻尖还是山根都不够立体精致，所以很多女生都会选择医美修饰。其实一直被羡慕鼻子立体的大AB也是借助了美妆的力量修饰自己的鼻型哦，害怕医美的小仙女们也可以get一下这样的技巧！（来源：瑞丽网）

除了普通的鼻影，其实最能让山根看着变高的方法就是在眼窝处画阴影。眼窝阴影只是把阴影局限在眉头下方到眼角前面的这块小三角区域，虽然范围小，但是力量却一点也不比长长的鼻影和鼻梁上的高光效果弱，而且也更适合化妆新手掌握。眼角前方的一点阴影却可以让山根立刻挺拔起来，眼距也被调节得更加适中。

三熹玉局部修容高光棒

涂抹于肌肤，隐隐的珠光使脸部更有光彩，更富有立体感。柔然舒适质感的霜状轻松打造立体妆效。

其实对于肌肤比较白皙的女生来说，这样的山根提高法效果会更加明显哦。有时候AB出镜并不会画出全部鼻影和高光，但是只是用同色系的浅棕色系眼影加眼窝阴影，也可以立马让眉眼妆看起来深邃两个度哦。这样简单的技巧就可以让你看起来有同样的混血感。

如果想要山根提高的效果更加明显，最重要的基础技巧就是要加强眼部的明暗对比。眼下三角区域的黑眼圈还有色素暗沉如果不加以解决，不仅不会有高鼻梁的效果，而且还会让妆效变脏哦。所以可以先用眼部按摩仪加强眼下血液循环，之后再用眼膜进行急救和修复，还原眼下明亮感。

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修容/高光/腮红 气质妆容一手打造！粉质细腻，轻薄透气。上色均匀，妆容自然服帖。多种配色，适合多种肤色。

为了避免眼窝处的阴影看起来太突兀，在画的时候一定要记得将眼窝阴影与眼影进行连接。这样阴影范围稍微扩大，就可以帮助在视觉上拉近眼距，双眼也会看起来有神很多。而颜色选取也可以多种选择，如果想要烟熏感十足，可以使用铅灰色，如果只是日常通勤，那么只要用贴近肤色的奶茶色系就可以啦。

之后也要注意眼窝阴影的范围，一定要确保把阴影局限在眉头下、眼角前，和山根两侧，要确保山根至眉头之间留白出一个倒三角才可以。同时下手也要轻柔，否则阴影感太重也会看上去非常突兀。而有了眼窝阴影作为基础，接下来鼻翼两侧的鼻影就可以稍微收敛，只要在最圆润的鼻头处进行阴影加重就可以啦。

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想要画出好看自然的眼角阴影，除了要注意手法和比例，选好产品也是非常重要的。虽然说普通的修容也可以用来打造眼角阴影，但是因为修容的显色度比较高，颜色也比较深，所以有时掌握不好就会看起来脏脏的，其实最安全的选择就是深肤色的阴影棒，多次叠加也不夸张。

最后如果想配合眼窝处的阴影营造出更强烈的光影感，也可以在山根上再次涂抹高光，这样可以在视觉上迅速膨胀山根。但是己住范围不要太大，直径7mm就足够了哦。之后在眼头处点上亮色的珠光粉，整体眼妆看起来也会更加立体哦。如果不想去医美的话，今天就赶紧用起来吧！

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