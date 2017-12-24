杨幂为了拍张美图有多么不容易

导语：最近杨幂工作室晒出了大幂幂日常拍照的秘密，拍摄高清美图的现场画风如此搞笑，美美的拍张照真是太不容易啦！（来源：YOKA时尚网）

在一个狭小的空间内，前面有人举着形似轮胎的环形摄影灯，环形灯补光以后肤色会更加通透，五官更加立体。

图片源自：杨幂工作室微博

而后面背景纸的左上角有手指露出来，原来是有人在背后默默的举着背景布。

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大幂幂托腮的照片，拍出后却美成了这样：

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飘逸的头发会为美丽加分，这就需要专门有人负责鼓风机。在照片的左下角，有人拿着电钻模样的吹风机，让大幂幂的头发飘起来~~而另一只手则拿着发型喷雾，用来整理大幂幂的发型。

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随风飘扬的长卷发，披在肩头尽显优雅高贵气质。虽然环境和道具看起来不够高大上，但成品却足以美呆众人啊，好像是在亮闪闪的舞台上拍的照。

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所以，我们如何才能拍出大幂幂同款美照？从拍照道具来看，灯光美颜和飘逸的发型绝对是必备啦！

1、找对光线

很多人自拍时都会把重点放在脸上，而不是光线上。只要找到正确的光线，就能自带磨皮效果，脸上的痘痘细纹瞬间消失哦。

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注意大幂幂头顶上的光源：

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光线温柔地洒下来，不仅看起来更白一些，还能让你的肌肤焕发光彩。

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为什么很多人喜欢在卫生间自拍？就是因为光线好、镜子大，还能自动补光！另外，咖啡馆的光线装修也很好，自拍看起来也是美美的。

2、找角度

不会找角度的赵又廷，自拍时就被大幂幂来来去去NG好多次。

这是赵又廷拍的照片，可以看到，由于角度没找对，脸上都是灯光投下来的影子。

图片源自：杨幂微博

再看杨幂拍的照片，脸部的光线恰到好处，整个人的气色都提亮了！

3 飘逸的秀发

大幂幂虽然只喜欢露半张脸自拍，但每次po出的自拍，都美得无懈可击！一头柔顺的长发绝对是加分项。

图片源自：杨幂微博

用脸庞的头发把脸部的线条完美的显现出来，看起来很上镜！

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秀发简单随意披散，极具女神范。

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发尾微卷，自然、随性却有着令人动容的柔美。

试想，如果是油腻腻的头发，干枯毛躁的发丝，满是头屑的形象，怎么可能拍出一张活力美照呢？