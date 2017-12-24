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压力让我变成充满负能量的“猪猪女孩”？

2017年12月24日 09:43 新浪时尚
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　　导语：压力型肌肤已经成为现代女性甩不掉的流感病毒。传播广、蔓延快、中毒深的特点让身体和心灵都饱受困扰。在压强超过一定程度的时候，肌肤会变得很脆弱，肌肤负能量爆棚，最后的防护线崩断。（来源：YOKA时尚网）

　　接踵而来的会是令你无法想象的一系列肌肤问题：痘痘自带繁殖效果肆意妄为，压力所带来的侵害肌肤的情绪毒素直接让脸红肿成猪头，T区和鼻子常常充满油压和黑头，肌肤黯淡无光没有活力，整个人森感觉都low掉了。

　　你的皮肤已经开始因负能量而受到损伤！

　　注意！你的皮肤已经开始因负能量而受到损伤！

　　“负能量”之源——老废角质 图片来源：站酷海洛

　　即便是按部就班地使用护肤品，仍旧觉得肌肤特别暗沉、粗糙，不一定全都是压力的错，更有可能是长期积攒的肥厚角质遇上换季时节，让肌肤“负能量”爆发。

　　所以，在审视现在用的护肤品是否真正有效时，先要搞定肌肤的“负能量”之源——老废角质。

　　水润度的加持

　　就像长期运动后需要为过度消耗体能的身体补充水分，同样因为压力、作息紊乱、饮食不注意等而耗电过度的肌肤在这个时候然负能量爆炸。

　　这时，除了需要为肌肤做好角质的“减负”工作，对肌肤本身而言更是需要水润度的加持，增加肌肤正能量。

　　迅速而有效地缓解肌肤炎症

　　即便是你小心护肤，也会因为护肤品使用不当、角质层过薄、肌肤代谢紊乱让你惹上麻烦的敏感肌。

　　持续的炎症若得不到有效缓解，随着时间推移可能造成一系列损伤，从而不断加速肌肤老化。

　　所以，对于迅速而有效地缓解肌肤炎症，支持肌肤的自然消退阶段，帮助肌肤实现最优修护尤为关键。

标签: 肌肤护肤品猪猪女孩

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