刘亦菲一改高冷风竟因它乱入镜

导语：很多姐妹自拍的时候，总是觉得画面暗沉，甚至前置都能拍出黑头和毛孔，就是忽略了亮肤这项护肤步骤，而且很多姐妹还总是误会亮肤和美白，这两项是完全不同的哦！（来源：海报时尚网）

这项护肤步骤，而且很多姐妹还总是误会亮肤和美白，这两项是完全不同的哦！

2018年都来了你开始养猫了吗？猫咪作为一代霸主，“统领”人类很多年，日常“吸猫”已经成为一股减压风潮，俗话说“不撸猫不舒服斯基”。

就连时尚圈的各位女星也是纷纷中枪，比如范冰冰、杨幂，比如我们的天仙刘亦菲。

最近一组刘亦菲和自家猫咪的写真大片曝光，也因为这组照片让网友们纷纷表示“邻家妹妹刘亦菲又回来了！”照片中的刘亦菲一改天仙攻、高冷画风，简单舒适的衣服搭配暖阳，与自家领养的猫咪互动，配上蓬松卷发，气质慵懒暖心，完胜了范冰冰和杨幂的抱猫照啊！

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没有了天仙攻造型的刘亦菲，果然少女起来谁都拦不住，但是为什么这组抱猫照片就能完胜一众女星呢？关键就在自带柔光的好肌肤啊！

很多姐妹自拍的时候，总是觉得画面暗沉，甚至前置都能拍出黑头和毛孔，就是忽略了亮肤这项护肤步骤，而且很多姐妹还总是误会亮肤和美白，这两项是完全不同的哦！

这项护肤步骤，而且很多姐妹还总是误会亮肤和美白，这两项是完全不同的哦！

亮肤=自动打光

如果去影楼拍摄硬照，你就会发现打光板这项亮肤神器，可是日常出行谁会自带打光板？靠得不就是白里透亮的好肌肤来称场面吗？美白只是让你的肌肤色号更白，是不能保证通透度的，所以亮肤才是关键，透亮的小麦色比暗沉的白色好看很多哦！

提亮肤色其实是提高肌肤的新陈代谢、角质保养、抗氧化、保湿、镇静晒后肌肤等全方位的保养，它会为你未来的肌肤做好储备，以预防老化和老年斑的提前出现。

亮肤主要有几处体现：

体现一：肤色没有局部暗沉，肤色匀净

不管肤色深浅，均匀是首要标准。眼周、鼻翼、下巴等部位的暗沉、色斑及色素沉积等都会让肤色变得不干净。

体现二：明亮度是指肤色不晦暗、发黄

肌肤好像总是蒙着一层灰，缺乏明亮感，主要是由于肌肤角质堆积和黑色素过量，导致肤色暗哑无光。

体现三：肌肤光滑，没有明显的痘印等色素沉淀

粉刺、痘痘、痤疮以及其久久不退的印迹，都会让你的肌肤变得斑驳不堪，只有进行集中亮肤保养才能让恼人的印痕渐渐退去。

这项护肤步骤，而且很多姐妹还总是误会亮肤和美白，这两项是完全不同的哦！

那么你该怎么办呢？其实上述三种体现，也有三种应对方法！

1，老废角质堆积

角质没有正常代谢掉就会堆积在肌肤表面，如果没有适度去除老废角质，就算擦了再多的美白保养品，也难以进入肌肤被吸收。

解决方法：

皮肤的角质层逐渐失去了光彩，肌肤越来越黯淡无光，解决这一问题的关健是要去除角质并同时进行补水。水分的补充能量重新焕发肌肤的光彩。

首先第一步就是要定期为脸部去除老化的角质。另外每天的清洁脸部工作和每周的去角质工作会对改善肤色起到很大的效果。

这项护肤步骤，而且很多姐妹还总是误会亮肤和美白，这两项是完全不同的哦！

2，血液不畅，肌肤表面暗淡粗糙

小心冬日的紫外线也是很容易使肌肤角质层受伤、排列参差紊乱，就会导致皮肤表面触感粗糙，加上体内新陈代谢和细胞在退化，血液循环也就逐渐不畅。

解决方法：

按摩是很有效的一种方法，首先按摩眼角部分用中指在眼角点按3秒，然后再轻轻揉动；

接着轻轻按摩眼袋至眼尾，注意用力要轻柔，坚持每天几分钟的按摩，相信血液循环流通对你的肌肤会产生提亮的效果。

这项护肤步骤，而且很多姐妹还总是误会亮肤和美白，这两项是完全不同的哦！

3，肌肤缺水抵抗力变弱

当肌肤缺乏水分，角质层的调节功能就会下降，会堆积老厚角质，同时面对日晒、污染抵抗力会明显减弱，肌肤自然失去透明感。

解决方法：

养成每隔一段时间用保湿喷雾给肌肤补水的习惯，手脚容易冰凉的人要常做足底按摩，让血液充分循环，保持心情舒畅，时常保持笑容可运动脸部肌肤。

这项护肤步骤，而且很多姐妹还总是误会亮肤和美白，这两项是完全不同的哦！

看到这么爱猫的刘亦菲，原来和猫咪合影也是有护肤心得的呀！各位小仙女学会了吗？让肌肤亮起来，你比猫咪还可爱哦~