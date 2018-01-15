章子怡的少女颜不听岁月差遣

导语：据说，章子怡“穿越”了？！此消息一出瞬间震惊了本芭，章子怡“穿越”后的容颜仍然和19年前出演《我的父亲母亲》中的样子一模一样。所以，到底发生了什么事儿呢？（来源：时尚芭莎）

章子怡携《无问西东》强势而来 青春的气息让人眼花缭乱！

喏?这就是章子怡“穿越时空”的凭证，新电影《无问西东》是一部极具文艺气息的剧情电影。里面讲述了几个年轻人，在最好的年纪却迎来了命运最残酷的考验，面对抉择果敢向前的故事。

这部剧不仅剧情跌宕起伏让人感触颇深，阵容也是Real强大了。章子怡、张震、王力宏、黄晓明、陈楚生都位列其中，帅哥靓女超级养眼。

除了演员的阵容强大之外，更是邀请王菲演唱了同名歌曲，为本电影增光添彩。

最令本芭感到震惊的是章子怡在剧中的造型。两个少女感十足的麻花辫飞扬在两肩，让人一看就想起了她19年前出演的《我的父亲母亲》。

穿着也是少女感十足，让人不禁感叹，时过境迁变得只有服装和环境，章子怡却未有丝毫改变，还是数年前少女的模样。

章子怡跨越数年再现麻花辫造型

紧致肤感让人难以置信！

如果你不相信，那么本芭来为你们做个对比，同样是麻花辫、同样是裸妆造型。除了相比之前变得成熟、没有了婴儿肥之外，脸颊没有任何的变化。

岁月仿佛并不会在她的脸上留下痕迹，青春、干净的模样从未改变。即便当妈妈了又怎样？即便岁月的车轮不停转，她还是她。

仙女们也要跟章子怡一样，即便岁月再无情我们也要时刻保护好自己的肌肤，对抗衰老保留青春。

对抗衰老注意这5条

精致女人就该逆生长！

显老杀手1：眼部皱纹

眼睛是心灵的窗户，更是女人的灵魂。但是如果眼部肌肤松弛眼睛下垂，整体看上去就非常显年龄大，“姐感”十足，所以我们日常要格外的呵护眼部。

对抗方法：定期贴眼膜

除了要保证睡眠以外，眼膜也要坚持敷起来。眼膜中富含的营养成分，能有效抚平眼周细纹，延缓衰老。

显老杀手2：法令纹

法令纹真的是每个女人的噩梦，因为它的位置在鼻翼两侧向下延伸到嘴附近，会在视觉上把你的脸“往下拉”，看上去能不显老嘛！

对抗方法：抗老产品+按摩

抗老产品对于缓解法令纹加深有一定的作用，但加上按摩手法的话就能使其功效加倍。双手握拳，从鼻子两侧的位置向太阳穴的位置进行提拉，长久坚持就能看见明显的效果。

显老杀手3：唇角纹

唇角的细纹多半是因为干燥引起的。细密的纹路会使你的嘴角向下垂不上扬，一点儿都不青春哟~

对抗方法：保湿唇膜不能省

仙女们在涂唇膜的时候，一般都只重视嘴唇正中间的位置，两侧也是不容忽视的！另外还可以加上按摩，双手无名指点按在嘴角两侧，轻轻地划圈，促进唇膜被更好的吸收。

显老杀手4：颈部皱纹

颈部真的是暴露年龄的第一要素，过多的细纹堆积在颈部，在视觉上很显老。所以日常呵护颈部真的不能忽视啊。

对抗办法：日日细心涂颈霜

很多品牌都出了专门的护颈霜，针对颈部娇嫩的肌肤，搭配由下到上的手法，促进颈霜吸收的同时，还能提拉肌肤，缓解颈部松弛和衰老。

显老杀手5：手部皱纹

手是女人的第二张脸，而且手部也因为经常洗东西或者拿东西而遭受“考验”，但是手部肌肤一旦松弛就会显老，所以我们也要重视手部的保护。

对抗办法：定期去角质

定期给手做按摩、去角质是必不可少的了，每个星期一次最为合适，去除角质之后，立刻加涂护手霜，并加上按摩为手部增强保湿注入营养。