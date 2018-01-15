护肤油+热敷 告别冬日水泥肌

导语：这几天，走在外面觉得脸都要冻裂了，有没有？淡偏偏屋子里的暖气又贼热，彪悍的姑娘在家直接穿吊带了。从近零下5度的户外走到20多度的室内，虽然已经事先有了预防措施：在门口先在手心里呵热气，手搓暖和了捂上脸，但进到屋子里，还是有皮肤被“嗖”地一下抽掉好多水分的感觉，一下老十岁，有没有？（来源：YOKA时尚网）

冬天需要“加油”图片来源：站酷海洛

干冷的冬天，时不时听到有人提及“老油霜”，或者推荐用润肤油叠加面霜，让皮肤更滋润。可又有多少人能想到，此刻你的肌肤需要的不仅仅是水分，更需要“加油”呢？

护肤油的功效 图片来源：站酷海洛

护肤油的功效：

护肤油的最大特点是含有肌肤润泽与健康所需的油脂类成分，特别适合肌肤的保湿滋润护理。

它不但能在涂抹的当下即时有效地滋养肌肤，更能令肌肤变得滋润柔软，同时能在肌肤表面形成保护膜，紧紧锁住肌肤的水分，让肌肤不容易变干，从而长时间保持润泽状态。

很多人真的不知道拿这些“油”物如何是好？现在就告诉你三种最疯狂的最“热”法，一滴如魂，发挥出它真正的魔力。

温柔亲肤促吸收 图片来源：站酷海洛

NO.1 温柔亲肤促吸收

在冰冷的季节，肌肤毛孔收缩不易吸收，单纯的涂抹和画圈手法已经不能满足吸收的需求，将其温热后，用按压的手法促进吸收才能唤醒冬眠的肌肤。

Step1 将护肤油在掌心内温热10秒。

Step2 用手腹将护肤油在脸部肌肤上反复按压，促进吸收。

护肤油+热敷，软化水泥肌 图片来源：站酷海洛

NO.2 护肤油+热敷，软化水泥肌

肌肤粗糙干硬时，对于保养品的接受几乎为零，用热敷的方式轻轻按摩，打开肌肤的吸收通道，5分钟后，肌肤就会变柔软，让之后的保养畅通无阻。

Step1 此时可以使用5滴美容油涂抹全脸。

Step2 再敷上热毛巾，同时用指尖在全脸轻轻按压。

妆前保养，底妆更服帖 图片来源：站酷海洛

NO.3 妆前保养，底妆更服帖

妆前使用可令倦怠疲惫的肌肤立刻恢复柔润丰盈，更易上妆且不易脱妆；

也可将护肤油融于底妆产品，妆容更为水润服帖，肌肤散发明亮光采。

护肤油推荐：

林清轩山茶花润肤油

林清轩山茶花润肤油 30ml 678元

全新升级山茶花润肤油，采用突破性配方， 深入解决肌肤受损问题， 神奇滋养力，令肌肤再现柔嫩光泽。轻薄易吸收，深入渗透滋养肌肤，锁住皮肤水分，提升皮肤光泽感 和柔嫩度；坚持使用，肌肤呈现细嫩饱满状态，上妆更服贴。

有着[肌肤屏障修护功能]的山茶花油修护活性成分， 更易渗透至肌肤底层， 加强肌肤抵抗力，带给肌肤年轻健康的状态。

皮肤吸收力： 添加3大更接近人体肌肤的油脂成分， 亲和面部肌肤，吸收更迅速。

皮肤修护力：持续使用，有效修护肌肤

皮肤锁水力：肌肤锁水屏障，逐层激发源源水润力。

欧珀莱臻源精萃修护精华油

欧珀莱臻源精萃修护精华油 30ml 390元

本精华油融合了多种精萃滋养成分*，帮助缔造饱满、弹润的细腻肤质，持续使用肌肤绽现年轻光彩。

雪花秀滋盈生真本油

雪花秀滋盈生真本油 20ml 780元

可改善肤质，增强肌肤力量，帮助改善干燥肌肤的精华油

一种蕴含人参籽油的韩国草药油，能够增强肌肤力量。质地清爽不粘稠，可使肌肤快速吸收，帮助改善干燥肌肤的浓缩精华油。

Natura Bissé悦碧施黛梦修护特润精华油

Natura Bissé悦碧施黛梦修护特润精华油

承载着创新科研配方，含有薰衣草精油，能够释放出怡人芳香，快速渗透至肌底，在给肌肤深层滋养的同时进行舒缓。

配合独有的Natura Bissé悦碧施赋活修复唤采棒使用，通过面部深层按摩而提升改善肤质，并加速活性成分渗透肌底层，给予肌肤天鹅绒般的柔滑质感。