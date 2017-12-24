轻晚餐流行 瘦下来的姑娘们晚上都吃啥

导语：减肥瘦身当然是从忌嘴开始，但是你真的以为这些号称不吃晚餐节食的姑娘们一点都不吃么？其实“心机”如她们，在晚间吃轻晚餐才是既保证身体代谢率又能轻松瘦下来的关键！（来源：时尚COSMO）

美美的Miranda

轻晚餐指的是什么？

轻晚餐

轻晚餐

快节奏的都市，我们吃太多过于油腻的食物其实是会给身体带来负担。所以轻晚餐悄然流行了起来，其实轻晚餐它指的更是一种生活方式，身体接受简净的食物，简约而不简略，注重饮食健康，心灵也能收获一份简净。

吃晚餐是为了燃烧卡路里

燃烧卡路里

燃烧卡路里

相信大家都能接受吃早餐能更好的燃烧卡路里的概念，但其实如果你的晚餐不进食任何食物的话，一来你的肠胃会受不了，二来身体代谢也会减慢。

轻松瘦下来要的是每天合理饮食搭配，让身体记忆住该吸收养分的时刻，注意而不是饥一顿饱一顿的紊乱。所以轻食让你身体更愉悦，也不会有那么多负担，同时摄入必要的营养成分也有助于你燃烧卡路里。

轻晚餐都吃些什么？

低卡蔬菜料理

低卡蔬菜料理

要知道蔬菜中的纤维素和每日必须营养成分非常高，最最关键的是蔬菜的卡路里非常低，如果有可能尽量多吃低卡的蔬菜料理陪伴你的晚餐。

水果补充养分

水果补充养分

当然了你可以用水果来代替副餐，因为水果中的维他命和水分也是补充身体必要营养成分的关键，而且吃水果还能一定程度的增加饱足感。

搭配低糖主食

搭配低糖主食

低糖的主食才算得上轻晚餐的标配，比如全麦面包、糙米饭、荞麦面等等。一定要注意的是土豆、红薯玉米南瓜这种含高淀粉类的主食其实不是很适合轻晚餐食用。

选择高纤维食物

选择高纤食物

高纤维的食物富含的大量膳食纤维，蔬菜也是增加饱腹感的优质食材。在吃的过程中尽量选择凉拌、榨汁、水煮等烹调方式，调味清淡保持原味，能更多保留食物中的营养物质。

搭配优质蛋白质

搭配优质蛋白

食物中的优质蛋白可以减缓身体消化、吸收速度，让血糖上升速度更平稳。优质蛋白包括优质的植物性大豆制品和鱼肉、鸡肉等肉类中的动物性蛋白这些你要牢牢记住。

喝汤增加饱腹

喝汤增加饱腹

而且其实在餐前喝汤能够增加饱腹感，均衡营养，对瘦身真的有帮助，主要这个方法不会让人感到痛苦，避免出现抑制食欲导致的压力暴食现象。

来自美容编辑的小撇步

多吃原味食物

多吃原味的食物

食物加工过程中使用太多加工调味品，不仅会增加热量，还会给身体带来额外负担。建议多用新鲜的辛香料取代加工调味品，多吃未经调味或加工的原味食物，养成清淡的饮食口味。

多次咀嚼很重要

多次咀嚼很重要

你不知道吧，其实咀嚼这个过程也可以做很大文章。吃饭的过程中细嚼慢咽，让食物充分咀嚼之后再吸收能抑制血糖上升，减少脂肪的转化。

餐不要吃太晚

餐不要吃得太晚

最最关键的是不管是你的正餐还是轻晚餐不能吃的太晚，到了晚上，身体和大脑的活动量都会变小，糖分消耗也变少，所以应该控制摄入糖类食物的摄入，也不能吃太晚。