5大瘦肚子运动 虐出平坦小腹

导语：肚子难瘦，很多人都知道，可能你还没有找到对的方法，看看以下这些动作。（来源：39健康网）

最全的瘦肚子运动

如何把肚子上一圈一圈的肉减下去，下面小编为您推荐的减肚子最有效的运动方法值得收藏。

仰卧起坐

躺姿，下背紧贴地面，膝盖弯曲尽量与地面平行，双手扶头部两侧，头部抬起预备。腹部收紧上身离地，腿不动，尽量使双手手肘往前超过膝盖后停留1秒回动作1，重复20下有助腹部紧实。

肚皮舞

这个动作对减肚子超级有效呢。具体操作方法：双手举起或放在腰侧，然后保持身体其他部位不懂动，利用腰腹部肌肉力量带动胯部在空中画出“8”字。可以在家边看电视边做这个动作，速度不用很快，但记得要到位，画出完整的“8”字。

空中脚踩单车运动

仰躺在床上或垫子上，然后双腿抬起，保持上身贴地，然后双脚屈膝，交替模拟踩单车的动作，每次约30-50次。如果刚开始尝试，可以在臀部下方垫一个枕头作支撑。做动作的时候注意脚背最好绷直，动作不要太快，慢慢地把动作做到位，感受腹部及腿部的肌肉变化。

剪刀脚

躺姿，双手放地面，腹部收紧双腿离地，先将右脚抬高约与地面成45度，左脚离地约与地面成15度。换左脚抬高与地面成45度，右脚与地面成15度，重复动作1至2共20次，下背需紧贴地面才能正确锻炼腹部。

水平腹肌运动

躺在床上或者地板，下半身保持不动，然后进行仰卧起坐，这样可以使胃部凸出的部分收紧和平坦。