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赛琳娜私教爆料：吃得健康 只减肥不减体力

2018年01月19日 16:50 新浪时尚
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　　导语：到底如何可以吃得健康，又可以减肥和维持力量？让Selena Gomez的御用健身教练来告诉你吧！（来源：YOKA时尚网）

Selena GomezSelena Gomez

　　大家都知道，傻脸娜Selena Gomez是童星出身，看见她由最初的Baby Fat到现在拥有着苗条均匀的少女身材，觉得她一定下了不少功夫。

　　除了运动外，Selena因为身体不好，在饮食上要时刻注意，而一直忙碌工作又有巡回演唱会的她，不能疯狂地节食，因为要让身体有足够的能量来应付庞大的运动量。到底如何可以吃得健康，又可以减肥和维持力量？让Selena Gomez的御用健身教练来告诉你吧！

赛琳娜赛琳娜

　　Selena Gomez的教练Amy Rosoff Davis透露，去年Selena Gomez在巡回演唱会的时期，她都会确保她的菜单中有蔬菜、蛋白质和牛油果，因为这些都是可以给予她力量和持久力的，另外她会用葡萄和芹菜制成健康的鸡肉沙拉，可以给予她足够的水份和蛋白质。

　　而除了喝水之外，Selena还会喝绿茶，这可是最健康的饮品呢。

鸡肉沙拉鸡肉沙拉

　　Amy Rosoff Davis认为，与其在计算每种食物的热量，不如选择新鲜的食材，除了健康一点，也会较美味。

　　她建议，最好学会烹调几个自己喜欢吃的菜，而且不要只顾什么该吃什么不该吃，而是聚焦在如何把自己喜欢的食物煮得健康美味上哦，大家get到了吗。

标签: 赛琳娜减肥健康

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