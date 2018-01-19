Kim Jones在LV的终结篇 被刘昊然和林俊杰见证了

导语：从宣布Kim Jones离职到他真正的离开，仅仅只有两天时间，今天他就在巴黎为我们带来了他在Louis Vuitton的最后一季，从2011年被Louis Vuitton任命为男装成衣创意总监至今，他为品牌带来了14个系列。
Kim Jones的谢幕之作
从宣布Kim Jones离职到他真正的离开，仅仅只有两天时间，今天他就在巴黎为我们带来了他在Louis Vuitton的最后一季，从2011年被Louis Vuitton任命为男装成衣创意总监至今，他为品牌带来了14个系列，8年时间里他创造了Louis Vuitton男装旅行与街头相结合的年轻文化。
Kim Jones带着Naomi Campbell、Kate Moss谢幕
Louis Vuitton虽然是个经典的箱包品牌，但品牌在成衣上的起步是在1997年，当时名不见经传的marc jacobs被钦点成了创意总监，首个系列中混合着男装与女装部分，如果说marc jacobs为Louis Vuitton开启了成衣文化，那么Kim Jones必然是为这个年轻的成衣品牌，注入青年文化的先行者。从2012春夏系列到谢幕的2018秋冬系列，Kim Jones的谢幕之秀在拉着两位超模Naomi Campbell和Kate Moss中，完成了演出。
众明星亮相
刘昊然
本季出现在秀场的中国鲜肉是刘昊然，一身品牌2018春夏风衣打扮展示了他的青春气息，洒脱的前襟采用了不规则剪裁，内搭的浅色衬衫以及象牙白色的高领衫，散发了学院气息，松身的裤装搭配一双金属点缀的皮鞋，少年感不失男人味。
林俊杰
除此之外亮相的男星还有唱歌《江南》实际出现在巴黎的林俊杰，最近可能伙食比较好，虽然有点微胖，不过可爱的他愈发年轻孩子气，怎么就有人逆生长呢？一身品牌最新的套装，叠穿的方式，内长外短的搭配，绅士而不失休闲味道。
秀场解析
作为设计师Kim Jones的最后一季，他仍然不忘把秀场布置成了旅行的模样，沙粒的不平坦预示了旅行上的艰辛而神秘，对于旅行的执念可能源于他的童年，Jones的童年可以视为一场愉快的游牧民族大迁徙，他的足迹遍布在厄瓜多尔，加勒比海地区，这期间他还要时不时地返回伦敦。14岁之前，他一直都觉得自己会成为一名动物学家。而命运就是如此神奇，一本姐姐的时尚杂志，让他与设计结缘，本季的灵感我们不难发现他挚爱的非洲大陆，埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、博茨瓦纳和南非等等。“注重多变性，织材游走周身，让衣着呈现迷人多变风姿。”Louis Vuitton男装艺术总监 Kim Jones 表示。
说走就走的旅行
开场的造型如地域分布图般的高空拍摄照片，呈现在了模特修身的风衣上，裹身的打底裤搭配运动短裤，又把视觉锁定在了街头元素，高靴上的金属配饰，让这场旅行注定探险与前卫。
众多的外太空视角的地球照片，让人联想到了电影《地心引力》，无论是海洋还是火山，旅行的意义就是让你身在此山中，而抽离思想的禁锢创造未来。科技感的金属以及反光面料就是这个主题的很好呼应。
其实这一切来自于一组穿越肯尼亚的直升机航拍图片，最终被呈现在本季的特色印上花，诠释了永恒的旅行主题。来自广袤大地的中性自然色，来自荒漠与高山的砂岩色、花岗石 色、橄榄色与石板色，无处不闪现着探索，发现的品牌核心。
街头文化依旧
除了对于旅行的鉴赏之外，对于街头文化的痴迷本季依旧展现，篮球服一样的背心让人想到了余温还在了Supreme联名系列，经典美式牛仔短裤流露出潇洒不羁的奔放劲头，搭配顺畅柔滑的 紧身裤，清晰可见高性能运动服装元素。
大玩LOGO印花
最后大玩LOGO的时代让Kim Jones在设计中以波谱艺术形式反复排列LV经典MONOGRAM字样。
单品解析
靴子
配饰部分，金属配饰的高靴充满前卫感。
包袋
精巧的包袋继承了品牌的经典元素，不过为了适应年轻化，我们看到了很多精巧的挎包设计，实用性极极强的手拿包也作为型男道具出现，想必这些单品会因为谢幕而被抢购一空吧。经典 LV 旅行硬箱则被重新演绎为可挎于肩头的 Messenger 硬箱以及可只手提握的 Daily 小 箱。这些新款钛合金箱包表达出刚柔相济的抽象风格。
高领毛衣
除了经典的配饰，Kim Jones继续在引领潮流，高领毛衣或者是烟囱式领子成为秋冬保暖的方式，搭配亮色很好的吸引了千禧一代。
设计师Kim Jones究竟何人
过去是值得无数次探索的宝库：“经典之处能见最摩登的风格，”Kim Jones 如是说
所以在最后我们一起回顾一下2012春夏至今，Kim Jones 的旅程
Kim Jones简介
Kim Jones是英国人，大学就读于著名的中央圣马丁艺术与设计学院，曾与Dunhill、Louis Vuitton、Mulberry、Alexander McQueen、Hugo Boss、Iceberg、Topman、Uniqlo、Umbro等众多知名时尚品牌合作。Jones曾任英国奢侈品牌Alfred Dunhill创意总监三年，2011年被Louis Vuitton任命为男装成衣创意总监。这位著名的设计师在职业生涯中获得过许多奖项，包括2009年和2011年英国时装协会（British Fashion Council ）颁发“年度男装设计师大奖”（的MenswearDesigner of the Year），连续两次获得“Topshop New Generation”大奖。除了与大品牌合作之外，Kim Jones最开始可是有野心成立自己品牌的，2002年，这位设计新手的毕业作品被John Galliano 买下，不久后他推出了个人同名系列。2003年Jones在伦敦时装周推出自己的作品首秀，不过好景不长他解散了自己的公司，随后出任Dunhill品牌创意总监。
好了！精彩已经结束，我们还要上路，接下来我们期待的就是谁将接任Kim Jones！