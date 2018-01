Kim Jones在LV的终结篇 被刘昊然和林俊杰见证了

导语:从宣布Kim Jones离职到他真正的离开,仅仅只有两天时间,今天他就在巴黎为我们带来了他在Louis Vuitton的最后一季,从2011年被Louis Vuitton任命为男装成衣创意总监至今,他为品牌带来了14个系列。

从宣布Kim Jones离职到他真正的离开,仅仅只有两天时间,今天他就在巴黎为我们带来了他在Louis Vuitton的最后一季,从2011年被Louis Vuitton任命为男装成衣创意总监至今,他为品牌带来了14个系列,8年时间里他创造了Louis Vuitton男装旅行与街头相结合的年轻文化。

Louis Vuitton虽然是个经典的箱包品牌,但品牌在成衣上的起步是在1997年,当时名不见经传的marc jacobs被钦点成了创意总监,首个系列中混合着男装与女装部分,如果说marc jacobs为Louis Vuitton开启了成衣文化,那么Kim Jones必然是为这个年轻的成衣品牌,注入青年文化的先行者。从2012春夏系列到谢幕的2018秋冬系列,Kim Jones的谢幕之秀在拉着两位超模Naomi Campbell和Kate Moss中,完成了演出。

本季出现在秀场的中国鲜肉是刘昊然,一身品牌2018春夏风衣打扮展示了他的青春气息,洒脱的前襟采用了不规则剪裁,内搭的浅色衬衫以及象牙白色的高领衫,散发了学院气息,松身的裤装搭配一双金属点缀的皮鞋,少年感不失男人味。

除此之外亮相的男星还有唱歌《江南》实际出现在巴黎的林俊杰,最近可能伙食比较好,虽然有点微胖,不过可爱的他愈发年轻孩子气,怎么就有人逆生长呢?一身品牌最新的套装,叠穿的方式,内长外短的搭配,绅士而不失休闲味道。

作为设计师Kim Jones的最后一季,他仍然不忘把秀场布置成了旅行的模样,沙粒的不平坦预示了旅行上的艰辛而神秘,对于旅行的执念可能源于他的童年,Jones的童年可以视为一场愉快的游牧民族大迁徙,他的足迹遍布在厄瓜多尔,加勒比海地区,这期间他还要时不时地返回伦敦。14岁之前,他一直都觉得自己会成为一名动物学家。而命运就是如此神奇,一本姐姐的时尚杂志,让他与设计结缘,本季的灵感我们不难发现他挚爱的非洲大陆,埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、博茨瓦纳和南非等等。“注重多变性,织材游走周身,让衣着呈现迷人多变风姿。”Louis Vuitton男装艺术总监 Kim Jones 表示。

秀场解析:LV2018FW

开场的造型如地域分布图般的高空拍摄照片,呈现在了模特修身的风衣上,裹身的打底裤搭配运动短裤,又把视觉锁定在了街头元素,高靴上的金属配饰,让这场旅行注定探险与前卫。

众多的外太空视角的地球照片,让人联想到了电影《地心引力》,无论是海洋还是火山,旅行的意义就是让你身在此山中,而抽离思想的禁锢创造未来。科技感的金属以及反光面料就是这个主题的很好呼应。

其实这一切来自于一组穿越肯尼亚的直升机航拍图片,最终被呈现在本季的特色印上花,诠释了永恒的旅行主题。来自广袤大地的中性自然色,来自荒漠与高山的砂岩色、花岗石 色、橄榄色与石板色,无处不闪现着探索,发现的品牌核心。

除了对于旅行的鉴赏之外,对于街头文化的痴迷本季依旧展现,篮球服一样的背心让人想到了余温还在了Supreme联名系列,经典美式牛仔短裤流露出潇洒不羁的奔放劲头,搭配顺畅柔滑的 紧身裤,清晰可见高性能运动服装元素。

最后大玩LOGO的时代让Kim Jones在设计中以波谱艺术形式反复排列LV经典MONOGRAM字样。

配饰部分,金属配饰的高靴充满前卫感。

精巧的包袋继承了品牌的经典元素,不过为了适应年轻化,我们看到了很多精巧的挎包设计,实用性极极强的手拿包也作为型男道具出现,想必这些单品会因为谢幕而被抢购一空吧。经典 LV 旅行硬箱则被重新演绎为可挎于肩头的 Messenger 硬箱以及可只手提握的 Daily 小 箱。这些新款钛合金箱包表达出刚柔相济的抽象风格。

除了经典的配饰,Kim Jones继续在引领潮流,高领毛衣或者是烟囱式领子成为秋冬保暖的方式,搭配亮色很好的吸引了千禧一代。

过去是值得无数次探索的宝库:“经典之处能见最摩登的风格,”Kim Jones 如是说

Kim Jones是英国人,大学就读于著名的中央圣马丁艺术与设计学院,曾与Dunhill、Louis Vuitton、Mulberry、Alexander McQueen、Hugo Boss、Iceberg、Topman、Uniqlo、Umbro等众多知名时尚品牌合作。Jones曾任英国奢侈品牌Alfred Dunhill创意总监三年,2011年被Louis Vuitton任命为男装成衣创意总监。这位著名的设计师在职业生涯中获得过许多奖项,包括2009年和2011年英国时装协会(British Fashion Council )颁发“年度男装设计师大奖”(的MenswearDesigner of the Year),连续两次获得“Topshop New Generation”大奖。除了与大品牌合作之外,Kim Jones最开始可是有野心成立自己品牌的,2002年,这位设计新手的毕业作品被John Galliano 买下,不久后他推出了个人同名系列。2003年Jones在伦敦时装周推出自己的作品首秀,不过好景不长他解散了自己的公司,随后出任Dunhill品牌创意总监。

好了!精彩已经结束,我们还要上路,接下来我们期待的就是谁将接任Kim Jones!