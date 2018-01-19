移动客户端

不用挨饿2个月瘦10斤 这减肥便当也太好吃了吧

2018年01月19日 16:59 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：难道就没有不挨饿的减肥法吗？一名台湾女生就开设了消小胖的三层肉日记的IG，纪录自己每天的瘦身便当和减肥历程，感觉减肥这件事，也没那么可怕！（来源：YOKA时尚网）

一名台湾女生的减肥经历一名台湾女生的减肥经历
短短两个月就激减5kg短短两个月就激减5kg

　　虽然冬天可以穿厚厚的毛衣把身上的肉肉都遮盖，但一想起年会马上就要到了，感觉穿起小礼服裙真是害怕！

　　但每次节食减肥都是青菜白煮鸡胸肉，吃得人都要抑郁了，大S那种减肥方法，只能看着竖起大拇指，到了自己真的做不到！！

　　难道就没有不挨饿的减肥法吗？一名台湾女生就开设了消小胖的三层肉日记的IG，纪录自己每天的瘦身便当和减肥历程，感觉减肥这件事，也没那么可怕！

　　先看看她超励志的瘦身成果，短短两个月就激减5kg！小肚子消失了变成小蛮腰，手脚也变得纤瘦苗条，太厉害了！

　　看她每天的减肥便当也很吸引人啊，款式变化众多绝不单调，不用挨饿又能健康地瘦下来，真是太赞了！

　　她把早、午、晚餐清楚纪录下来，想减肥的女生可以参考一下，而且餐单变化很多不会吃腻，料理的做法也方便简单！

　　主要都是低脂肪又含丰富蛋白质的鸡胸肉、低热量又饱肚的藜麦、紫薯和大量青菜，再加上不同健康食材，变化出多种美味又能瘦身的便当！

　　并且还可以加餐哦，燕麦罐、Smoothie、奶酪等，能帮助消化，促进排便，小腹自然就能瘦一圈啦！

　　其实并不是节食，而是吃的健康，只要你稍微多花一点心思就可以给自己变出很多花样，让自己获得更健康的生活方式。

　　不过除了注意饮食，也要配合运动才能有效，她会每周固定三天重训，练手练腿练肩膀练背呢。

标签: 便当好吃减肥

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

视频：半夜不睡觉的维密天使们 在酒店都做了些什么？

[详细]
2017年12月01日 06:30
酒店 维密天使 房间 搞怪 超模

化妆术用高超的化妆技术给毁容大妈化妆，化妆如整容

[详细]
2018年01月11日 16:42
整容 毁容 大妈 化妆术 技术

没有不好看的衣服，只有不会穿的你，拿走这个老旧过时的衣服瞬间变时装~ 卧...

没有不好看的衣服，只有不会穿的你，拿走这个老旧过时的衣服瞬间变时装~ 卧槽，创意满分 ​[详细]
2018年01月13日 18:10
衣服 时装 过时 不好看 创意

整容级的化妆 术，妆前妆后看得怀疑人生！跟我学化妆 时尚美妆 ​

整容级的 术，妆前妆后看得怀疑人生！ ​[详细]
2018年01月10日 19:31
整容 化妆 人生 妆前 美妆

我的天！非洲美女化妆都不需要镜子，口红凭感觉在嘴唇上使劲的涂

[详细]
2018年01月14日 03:48
口红 美女 非洲 化妆 镜子