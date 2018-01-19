不用挨饿2个月瘦10斤 这减肥便当也太好吃了吧

导语：难道就没有不挨饿的减肥法吗？一名台湾女生就开设了消小胖的三层肉日记的IG，纪录自己每天的瘦身便当和减肥历程，感觉减肥这件事，也没那么可怕！（来源：YOKA时尚网）

一名台湾女生的减肥经历

短短两个月就激减5kg

虽然冬天可以穿厚厚的毛衣把身上的肉肉都遮盖，但一想起年会马上就要到了，感觉穿起小礼服裙真是害怕！

但每次节食减肥都是青菜白煮鸡胸肉，吃得人都要抑郁了，大S那种减肥方法，只能看着竖起大拇指，到了自己真的做不到！！

难道就没有不挨饿的减肥法吗？一名台湾女生就开设了消小胖的三层肉日记的IG，纪录自己每天的瘦身便当和减肥历程，感觉减肥这件事，也没那么可怕！

先看看她超励志的瘦身成果，短短两个月就激减5kg！小肚子消失了变成小蛮腰，手脚也变得纤瘦苗条，太厉害了！

看她每天的减肥便当也很吸引人啊，款式变化众多绝不单调，不用挨饿又能健康地瘦下来，真是太赞了！

她把早、午、晚餐清楚纪录下来，想减肥的女生可以参考一下，而且餐单变化很多不会吃腻，料理的做法也方便简单！

主要都是低脂肪又含丰富蛋白质的鸡胸肉、低热量又饱肚的藜麦、紫薯和大量青菜，再加上不同健康食材，变化出多种美味又能瘦身的便当！

并且还可以加餐哦，燕麦罐、Smoothie、奶酪等，能帮助消化，促进排便，小腹自然就能瘦一圈啦！

其实并不是节食，而是吃的健康，只要你稍微多花一点心思就可以给自己变出很多花样，让自己获得更健康的生活方式。

不过除了注意饮食，也要配合运动才能有效，她会每周固定三天重训，练手练腿练肩膀练背呢。