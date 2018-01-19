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4款水果减肥食谱 轻松吃出模特身材

2018年01月19日 17:36 新浪时尚
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　　导读：健康减肥其实并不难，就是一句话，运动+饮食，饮食呢还要注意：营养的均衡，同时还要严格控制摄入的热量。下面小编就来给大家推荐四款水果减肥食谱，轻松吃出模特身材！（来源：PCLADY）

四款水果减肥食谱 轻松吃出模特身材四款水果减肥食谱 轻松吃出模特身材

　　一、猕猴桃冰沙

　　材料：猕猴桃3个、白砂糖20g、白开水100ml

　　做法：猕猴桃去皮切丁，放入搅拌机中，加入适量白糖，再加入适量白开水或纯净水，搅拌至碎，放入密封容器中，然后放入冰箱冷冻，每5小时搅拌一次。如果隔夜，早上取出微化后再搅拌，搅拌出果碴即可。

　　原理：猕猴桃含有丰富的维生素C以及维生素E，对减肥瘦身、美容均具有独特的功效，它所含的果酸还能抑制角质细胞内聚力及黑色素沉淀，有效去除或淡化黑斑。

　　Tips：猕猴桃选择软一些的，这样味道会甜一些。

　　二、薄荷柠檬冰爽茶

　　材料：薄荷叶少许、柠檬1个、蜂蜜适量、冰块适量

　　做法：将薄荷叶用清水洗去浮灰，用温水泡1个小时；柠檬洗净切片。将泡好的薄荷水倒入茶壶或者茶杯，放入柠檬片，按照自己的口味加入适量蜂蜜调匀，再放入冰块即可。

　　原理：柠檬汁是公认的美容饮品，能防止和消除皮肤色素沉着。其所含的柠檬酸是促进热量代谢过程的必然参与物质，能有效促进新陈代谢，加快脂肪燃烧。

　　Tips：蜂蜜可加可不加。

苹果酸奶沙拉苹果酸奶沙拉

　　三、苹果酸奶沙拉

　　材料：酸奶150ml、苹果2个、奇异果1个、草莓50g、葡萄50g

　　做法：苹果洗净去核，切成小块；奇异果去皮，切成小块；草莓和葡萄洗净切块。将水果放入沙拉碗中，倒入调好的酸奶，并且搅拌均匀即可。

　　原理：苹果含有丰富的果胶，可以促进肠胃蠕动，排除体内毒素，加速新陈代谢，降低热量吸收。而且苹果所含的价值较多，有助于防止腿部水肿。

　　Tips：酸奶要尽量选择低脂浓稠、味道香浓的，这样酸奶才能均匀地粘在水果上。

　　四、香蕉酸奶

　　材料：香蕉2根、酸奶500ml、巧克力适量

　　做法：香蕉去皮切成小丁，将一半放入搅拌机中，倒入酸奶搅拌成香蕉酸奶糊。然后将另一把香蕉丁放入杯子，倒入香蕉酸奶，再用巧克力刮刀，在巧克力上取一些巧克力碎，撒在香蕉酸奶上即可。

　　原理：香蕉富含维生素A，能有效保护毛发健康，而还能改善手脚皲裂。香蕉含有丰富的膳食纤维，有助于消除便秘。其所含的维他命B1、B2，能促进糖类和脂肪代谢，预防浮肿。而钾则能帮助消除浮肿。

　　Tips：最后添加的巧克力碎最好是黑巧克力。

　　编后语：水果是所有减肥法中最简单方便的，美味的同时也充满了维生素和维他命，健康快速的瘦身，还能美白养颜你的肌肤，帮助你的身体排毒，所以亲们，赶紧行动起来吧！（图片来源：视觉中国）

标签: 减肥食谱模特水果身材

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