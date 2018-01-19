导语：听网友baby们说，王子文“当了瑜伽教练”？搞得平日里在家里“葛优瘫”的小伙伴都想去尝试一下瑜伽运动，既然都说独乐乐不如众乐乐，那咱们就一起跟着王子文学学这减脂又塑形的瑜伽吧。（来源：时尚芭莎）

王子文当了瑜伽教练？1米6的腿练成了2米8

王子文坚持瑜伽打卡

难度堪比专业教练！

看王子文这标准的动作，她应该算是彻底被瑜伽迷住了

看王子文这标准的动作，她应该算是彻底被瑜伽迷住了。本芭记得她从去年年底开始坚持瑜伽打卡，高难度动作依次通关，真功力雄厚了！

王子文的动作十个有七八个都是高阶练习者才能完成的

王子文的动作十个有七八个都是高阶练习者才能完成的，对柔韧性和力量要求极高，瑜伽初级选手可要量力而行哦~

气场+腿长仿佛有2米8

就因为是高难度动作，所以它带来的效果也是高回报的！翻看王子文最近的街拍Look，她的身形越来越修长，气场+腿长仿佛有2米8！

王子文长腿

而且瑜伽不仅“修”长了王子文的双腿，还有助于塑造手臂+背部曲线，穿多贴身的皮衣和牛仔裤，都能完美消化~

这么多好处的瑜伽

你都知道几个？

好处1：静心顺气

好处1：静心顺气

身处这个浮躁的社会，人很难静心。不过，当你开始一套瑜伽静止练习，伴着如天空如大海的音乐做深呼吸时，你会发现，原来世界很安静，是我们的心太浮躁了~

好处2：加强柔韧性

好处2：加强柔韧性

瑜伽还是一项对柔韧性要求很高的运动，从初级到高级，慢慢拉伸你的骨骼和脉络，你会发现你身体的柔软度增加了，腰背和脖颈的堵塞、僵硬等问题也得到了改善。

好处3：减脂增肌

好处3：减脂增肌

它能带来很显著的减脂、增肌效果。瑜伽的动作并不多，但将每一个动作做到位都需要身体各个部位的配合，长时间坚持能消耗大量脂肪，随后肌肉便会慢慢增加。在炎热的环境中做瑜伽尤甚，但切不可过度练习哦。

王子文“瑜伽教练”来了

快一起学起来吧！

动作1：减脂+强化四肢力量

动作1：减脂+强化四肢力量

这个动作锻炼的是下半身的平衡能力和双臂力量。右腿向右侧完全打开，折叠收紧于身侧，右臂与左臂向后伸展直至双手重叠，向后抱住右腿。后背切不可弓起，要绷直，双眼要直视前方，保持气流平稳。

动作2：放松颈椎+强化腹肌

动作2：放松颈椎+强化腹肌

这个动作可以单人也可双人完成，如果单人可双臂+双腿弯曲，双脚宽度于胯部相同，借背部发力撑起整个身体，成圆润的U字型，若双人则相互搭配，相互借力。

动作3：训练腰部力量

动作3：训练腰部力量

坐于瑜伽垫上，双腿弯曲收于腹前，左腿向右搭在右腿上，右脚点地，同时上半身向后慢慢弯曲直至头部与手部触碰到瑜伽垫，坚持数十秒调换另一个方向。

好马配好鞍！

练好瑜伽更需要美体利器！

瑜伽垫

想要拥有更加完美的锻炼过程，没有一条好用又漂亮的瑜伽垫怎么行？这是一款为瑜伽爱好者们设计的专业瑜伽垫，不仅没有异味、亲肤还防滑，有它来辅助你锻炼，从内心到身体都超级开心！！

CPB

用了它，身上就有一股清香的味道扑鼻而来，保湿补水的能力简直是不能太赞！既能辅助腿部消肿还能滋润肌肤！

娇韵诗

它清凉的乳液质地，让你一抹上腿，即刻就能为腿部带来舒适感。蕴含多种植物精华，让它不仅可以促进血液循环，消除腿部疲劳，还能帮助舒缓及润泽腿部肌肤，整日舒缓紧张疲疲累的双腿。

茱莉蔻

适合各种肤质，质地清爽易吸收。内含牛油果油和蜂蜜，为肌肤持续带来保湿平衡，同时散发茉莉清新优雅的气息，搭配按摩非他莫属喔~

王子文的瑜伽大法都学会了吗？学会赶紧练起来，我看好你哟~