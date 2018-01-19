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王子文当了瑜伽教练？1米6的腿练成了2米8

2018年01月19日 16:42 新浪时尚
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　　导语：听网友baby们说，王子文“当了瑜伽教练”？搞得平日里在家里“葛优瘫”的小伙伴都想去尝试一下瑜伽运动，既然都说独乐乐不如众乐乐，那咱们就一起跟着王子文学学这减脂又塑形的瑜伽吧。（来源：时尚芭莎）

王子文当了瑜伽教练？1米6的腿练成了2米8王子文当了瑜伽教练？1米6的腿练成了2米8

　　王子文坚持瑜伽打卡

　　难度堪比专业教练！

看王子文这标准的动作，她应该算是彻底被瑜伽迷住了看王子文这标准的动作，她应该算是彻底被瑜伽迷住了

　　看王子文这标准的动作，她应该算是彻底被瑜伽迷住了。本芭记得她从去年年底开始坚持瑜伽打卡，高难度动作依次通关，真功力雄厚了！

王子文的动作十个有七八个都是高阶练习者才能完成的王子文的动作十个有七八个都是高阶练习者才能完成的

　　王子文的动作十个有七八个都是高阶练习者才能完成的，对柔韧性和力量要求极高，瑜伽初级选手可要量力而行哦~

气场+腿长仿佛有2米8气场+腿长仿佛有2米8

　　就因为是高难度动作，所以它带来的效果也是高回报的！翻看王子文最近的街拍Look，她的身形越来越修长，气场+腿长仿佛有2米8！

王子文长腿王子文长腿

　　而且瑜伽不仅“修”长了王子文的双腿，还有助于塑造手臂+背部曲线，穿多贴身的皮衣和牛仔裤，都能完美消化~

　　这么多好处的瑜伽

　　你都知道几个？

好处1：静心顺气好处1：静心顺气

　　好处1：静心顺气

　　身处这个浮躁的社会，人很难静心。不过，当你开始一套瑜伽静止练习，伴着如天空如大海的音乐做深呼吸时，你会发现，原来世界很安静，是我们的心太浮躁了~

好处2：加强柔韧性好处2：加强柔韧性

　　好处2：加强柔韧性

　　瑜伽还是一项对柔韧性要求很高的运动，从初级到高级，慢慢拉伸你的骨骼和脉络，你会发现你身体的柔软度增加了，腰背和脖颈的堵塞、僵硬等问题也得到了改善。

好处3：减脂增肌好处3：减脂增肌

　　好处3：减脂增肌

　　它能带来很显著的减脂、增肌效果。瑜伽的动作并不多，但将每一个动作做到位都需要身体各个部位的配合，长时间坚持能消耗大量脂肪，随后肌肉便会慢慢增加。在炎热的环境中做瑜伽尤甚，但切不可过度练习哦。

　　王子文“瑜伽教练”来了

　　快一起学起来吧！

动作1：减脂+强化四肢力量动作1：减脂+强化四肢力量

　　动作1：减脂+强化四肢力量

　　这个动作锻炼的是下半身的平衡能力和双臂力量。右腿向右侧完全打开，折叠收紧于身侧，右臂与左臂向后伸展直至双手重叠，向后抱住右腿。后背切不可弓起，要绷直，双眼要直视前方，保持气流平稳。

动作2：放松颈椎+强化腹肌动作2：放松颈椎+强化腹肌

　　动作2：放松颈椎+强化腹肌

　　这个动作可以单人也可双人完成，如果单人可双臂+双腿弯曲，双脚宽度于胯部相同，借背部发力撑起整个身体，成圆润的U字型，若双人则相互搭配，相互借力。

动作3：训练腰部力量动作3：训练腰部力量

　　动作3：训练腰部力量

　　坐于瑜伽垫上，双腿弯曲收于腹前，左腿向右搭在右腿上，右脚点地，同时上半身向后慢慢弯曲直至头部与手部触碰到瑜伽垫，坚持数十秒调换另一个方向。

　　好马配好鞍！

　　练好瑜伽更需要美体利器！

瑜伽垫瑜伽垫

　　想要拥有更加完美的锻炼过程，没有一条好用又漂亮的瑜伽垫怎么行？这是一款为瑜伽爱好者们设计的专业瑜伽垫，不仅没有异味、亲肤还防滑，有它来辅助你锻炼，从内心到身体都超级开心！！

CPBCPB

　　用了它，身上就有一股清香的味道扑鼻而来，保湿补水的能力简直是不能太赞！既能辅助腿部消肿还能滋润肌肤！

娇韵诗娇韵诗

　　它清凉的乳液质地，让你一抹上腿，即刻就能为腿部带来舒适感。蕴含多种植物精华，让它不仅可以促进血液循环，消除腿部疲劳，还能帮助舒缓及润泽腿部肌肤，整日舒缓紧张疲疲累的双腿。

茱莉蔻茱莉蔻

　　适合各种肤质，质地清爽易吸收。内含牛油果油和蜂蜜，为肌肤持续带来保湿平衡，同时散发茉莉清新优雅的气息，搭配按摩非他莫属喔~

　　王子文的瑜伽大法都学会了吗？学会赶紧练起来，我看好你哟~

标签: 王子文瑜伽教练瑜伽

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