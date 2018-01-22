北欧设计为何迷人？瑞典保你心服口服

导语：以人为尊、简洁却不简单，这可能是对北欧设计最好的概括。从人文生活到工业科技，北欧设计在全球范围内受到了人们广泛的喜爱，哈苏、H&M、沃尔沃等早已成为人们所熟知的国际品牌。瑞典设计里还有多少珍宝，旅行时究竟该到哪儿去看，今天为你揭开瑞典的设计之美。（来源：悦游全球旅游网）

看瑞典设计，必去的3座城

瑞典人崇尚创造，在时尚、艺术等领域，便能反映出瑞典人独特的精神世界。他们以创新性作为灵感来源，呈现出充满想象力又不浮夸的豪华。在瑞典旅行，你能时刻感受到瑞典人内心深处对设计的敏锐与激情。

斯德哥尔摩

在艺术和设计方面，这座城市会给人提供无限的灵感来源。前段时间被刷屏，号称拥有世界上最漂亮的地铁站的，就是斯德哥尔摩。这里任意一站都如同一个艺术走廊，宛如彩色的仙境。斯德哥尔摩地铁始建于1950年，共100个车站，每一站都因其独特的设计为人称道，有的车站装饰着象征古希腊的橄榄叶，还有的融合了各种北欧元素。致力于提高生活品质的瑞典人，把每一个地铁站都变成了精心设计的艺术品。

斯德哥尔摩的设计远不仅于此，现代艺术博物馆是瑞典国家美术馆的组成部分之一，是现代与经典艺术的完美融合，促进了艺术和文化的再生。坐落于斯德哥尔摩群岛中韦尔德岛的Artipelag艺术馆，距离市中心仅20分钟车程，无论是驾车还是乘船均可到达。

艺术馆的名字综合了英文的艺术（Art）、活动（Activities）、群岛（Archipelago），宗旨在于创立一处一流的旅游目的地。除此之外，米勒斯花园、建筑博物馆、瑞典摄影博物馆、国家博物馆也都不可错过。

哥德堡

“瑞典的首都是斯德哥尔摩，而最美丽的城市是哥德堡。” 因为哥德堡地处哥本哈根、奥斯陆和斯德哥尔摩三个北欧国家首都的中心，在它方圆300公里以内是北欧三国工业最发达的地区，因此这里是北欧的工业中心。

北欧人对于人本身价值的探求十分热衷，而这种人文关怀则体现在他们将实用性作为设计与产品的首要属性，并坚持极简主义的美学风格。北欧所定义的高端生活有着强烈的务实倾向。作为维京历史的传承者，瑞典依旧发扬着维京人勇于探险和不断创新的精神。这些设计理念在瑞典著名汽车品牌沃尔沃身上体现的淋漓尽致。

作为沃尔沃总部的所在地，在哥德堡你将有机会参观沃尔沃的工厂、设计中心，以及沃尔沃博物馆。在这里，你能看到从出产于1927 年的沃尔沃第一辆?V4 开始到最新设计模型为止的所有车型。除了轿车，沃尔沃生产的概念车、客车、卡车甚至还有飞机发动机也在展示之列。置身于此，沃尔沃90年的发展历史一览无遗。

乌普萨拉

这是瑞典最古老、最有历史韵味的城市之一，也曾是瑞典的首都。它是瑞典第四大城市，拥有很多历史悠久的特色建筑景观，包括瑞典国家大教堂，这是瑞典规模最宏大、最壮观的教堂，其中最古老的建筑部分可以追溯到13世纪。

乌普萨拉是瑞典第四大城市也是斯德哥尔摩北部一个著名的大学城。在这里，你可以参观三个青铜时代的皇家墓葬、古老的乌普萨拉大教堂（斯堪的纳维亚最大的教堂）、大学博物馆，还可以去逛逛五花八门的商店，或者去咖啡馆小坐休憩。著名植物学家卡尔·冯·林内的故居和花园也位于乌普萨拉。

瑞典必看的3种设计

充满惊喜的建筑

广袤的土地、严寒的气候、伫立的冰川、绵延的山脉，以及斯堪的纳维亚人在漫漫历史长河中与自然顽强抗争的基因。这些独特的地理环境与文化背景，造就了他们敬畏自然、尊重生命、勇于开拓、尊崇人与自然和谐共处的灵魂内核。

瑞典的这些建筑每一个都充满了惊喜，这里有世界第一个旋转摩天大楼、冰酒店、微型国家的大地艺术建筑和联合国世界遗产墓地，更不用说世界上最大的球形建筑。

马尔默旋转大楼是世界上第一座旋转摩天大楼，也是目前斯堪的纳维亚最高的大楼。由Gustav Wickman设计的基律纳教堂，也称为可移动的教堂，从1912年开始一直都评为瑞典最喜爱建筑。Str?mkajen客运码头打开了通往斯德哥尔摩群岛的大门。该建筑黄铜片拼贴而成的椎体结构更加呼应和突出了码头周围宏伟的建筑：皇宫、Grand酒店和国家艺术馆。世界上第一家冰酒店坐落于北极圈以北200公里的尤卡斯耶尔维，创建于1989年。新生艺术家和冰专家们在每年10月份至12月份的8个星期内重新设计和建成新的房间。酒店使用了千吨冰和3万立方米冰雪，每年春天过了三个月之后便融化回到大自然的怀抱里。

工业与美学的不凡结晶

设计，是价值追求与创新结合的美学表达。沃尔沃汽车从斯堪的纳维亚设计中汲取灵感，坚持人性化设计风格，形成90年来所秉承的美学与功能完美融合的设计语言。为追求高品位生活的进取型智慧精英，创造积极、健康、内敛和安宁的斯堪的纳维亚豪华体验和幸福生活方式。

和所有北欧设计一样，沃尔沃首先追求的是实用性。同时更强调其现代表现力，为功能展现添加一些感性经历。你能真实地感受到沃尔沃汽车的精致下潜藏的力量和性能。

沃尔沃全新XC60，搭载了殿堂级车载音响系统，英国顶级B&W，为车主提供“哥德堡音乐厅”、“个人舞台”、“”录音室“”三种模式。

作为人文科技中型豪华SUV，沃尔沃全新XC60其简洁和现代设计风格，强烈体现出斯堪的纳维亚人的生活方式。无一物多余的“简约而不简单”的功能性美学追求，均体现出了沃尔沃汽车“以人为尊”的品牌理念。

XC60中控板宽大的触摸屏是沃尔沃工程及美学的完美结合。它大大减少物理按键，HIMI人机交互界面获得全球最佳排名。

更有趣味的是，“雷神之锤”前大灯，为全车增添了奇幻和象征的色彩，寓意全新XC60如雷神相伴左右，时刻守护驾乘者的安全。而辨识度极高的“维京之斧”尾灯，则彰显出丰沛的力量感与现代表现力。迷人的北欧神话，加上现代的北欧设计，沃尔沃是你体验瑞典设计的打卡清单之一。

这就是北欧神话中传奇般的“雷神之锤”，全新XC60 LED雷神之锤前大灯。

简洁实用的温馨家居

瑞典因发达的家居设计产业而蜚声全球，酷爱生活艺术的瑞典人对家居设计美学有着不懈的追求。也正因此，根植于瑞典本土的家居设计品牌为数众多且各具特色。仅在斯德哥尔摩就有多家堪称北欧家居设计典范的店面，着实不容错过。

Asplund是北欧代表性的设计师店，以北欧的极简理念为基调，设计用色来自一年季节的不同时令。这里出售与瑞典顶级建筑设计师Claesson Koivisto Rune、Thomas Sandell等人合作的经典厂牌系列，也收纳了许多其他优秀品牌，因此其家具、配饰一应俱全。特别推荐这家店特色的手工簇绒羊毛地毯与一些新奇小物件。

在瑞典，家居不仅仅意味着用各种材料的装饰品来布置居室，数字设备也已经融入了家居设计概念。Designtorget便是融汇了传统家居与数字家居，提供五花八门的解决方案的神奇“杂货铺”！在Nordiska Galleriet，可以一眼看尽北欧设计。这里汇集了北欧各国的著名家居品牌，称得上“北欧当代家庭装饰”范本了。简约的内核，不乏跳跃的设计，你完全可以把这家店当做免费又好看的博物馆去参观。

瑞典必买的10个品牌

① Acne：“极简主义“在如今全球的时尚圈绝对是个热门词，瑞典的Acne Studios便是其中的弄潮儿。Acne设计概念是采用简单的服饰剪裁，天然的布料和内敛的基本色搭配，将舒适度和时尚感完美结合。

② 沃尔沃汽车：90年来，沃尔沃汽车始终坚持功能性、实用性与优雅造型完美统一的斯堪的纳维亚设计，这不仅是对斯堪的纳维亚文化与瑞典式价值观的继承和创新，也是“以人为尊”品牌理念的生动体现。

搭乘全新设计语言的新一代沃尔沃XC60，外观优雅动感、内饰本真豪华，由内而外流露出简约而不简单的设计理念，于细节之处尽显豪华品味。

③ Absolut Vodkam：绝对伏特加要证明：世界上最好的伏特加不在俄罗斯，而在瑞典。这个短颈圆肩的水晶瓶装载了无数热爱烈酒的人们的激情与偏爱。

④ Fj?llr?ven：北极狐，始于1950年的瑞典家喻户晓的顶级户外品牌，也是唯一获得瑞典皇室御用品牌殊荣的户外品牌。

⑤ Hagl?fs：Hagl?fs户外用品由创始人Wiktor Hagl?f始建于1914年瑞典，在欧洲被视为最顶尖的专业户外品牌代表。

⑥ Bj?rn Borg：Bj?rn Borg在其内衣设计中创意大胆地加入了众多流行元素和缤纷色彩，使拥有者展现自由奔放的个性魅力，爱不释手。

⑦ H&M：时尚、个性、平价、欧美风……瑞典服装品牌H&M凭借独特个性的设计，优廉的价格，上乘的质量迅速俘获消费者的心。

⑧ 哈苏相机：这个专门生产高端相机的品牌，创立于1941年瑞典哥德堡。其高品质的画面捕捉技术更是得到了NASA的认可， 运用在外太空的天体拍摄， 那张人类首次登月的照片就是用哈苏相机拍摄而来。

⑨ Kosta Boda：瑞典生产的水晶器皿工艺高，艺术性强，闻名世界，其中Kosta Boda水晶成为了令每个瑞典人都感到自豪的珍贵遗产。

⑩ Semper：瑞典著名品牌Semper绝对是瑞典人谈到婴幼儿奶粉时首先想到的品牌。瑞典的宝宝们不论是来自皇室家族还是平民百姓家庭，几乎都是喝着森宝长大的。