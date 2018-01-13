美国的糖果生意不好做 雀巢要把它卖给费列罗了

导语：找了大半年后，雀巢终于为自己在美国的糖果业务找到买家了，意大利的费列罗有望成为 Butterfinger 和 Baby Ruth 等品牌的新主人。（来源：爱范儿）

一位不愿意透露姓名的消息人士向彭博社透露，称双方有可能在周日达成协议。关于交易金额目前有两种说法，彭博社透露是 28 亿美元，路透社给出的数字是 25 亿美元。

（图片来自：The Local）

事实上，雀巢放弃在美糖果业务的念头由来已久。去年 6 月份，该公司就宣布出于战略调整的需要，计划出售美国区的糖果业务。此次涉及的业务包括 Butterfinger、Baby Ruth、Nerds、Laffy Taffy 和 Crunch（脆米巧克力棒）等品牌， KitKat 和 Aero 两个品牌以及雀巢在其他国家地区的糖果业务不会受到影响。

目前雀巢和费列罗都拒绝回应收购传闻。

作为全球最大的包装食品厂商，雀巢这几年在糖果消耗大国美国的生意却不太好做，Butterfinger 和 Baby Ruth 等产品的销量持续下滑，2016 年这部分销售额只有 9.15 亿美元。在 2017 年前三季度的财报中，一直提到北美地区的甜品类销售不理想。

（图片来自：CNBC）

这或许也与近几年的健康潮流有关，众多食品厂商开始主打健康牌，例如可口可乐、百事可乐等饮料厂商不断地推出各种不含糖或低糖的饮料。

费列罗却反其道而行之，将他们的产品变得更甜了。比如去年 11 月，他们将旗下最受欢迎的产品之一，Nutella 巧克力酱的含糖量从 55.9% 提高了 56.3%。

为了进一步扩大在美国的市场份额，费列罗去年还买下了 Ferrara Candy，后者是美国第三大非巧克力糖果生产商。此番收购雀巢糖果业务，也将增加他们与好时和玛氏竞争的砝码。

出手掉糖果业务后，雀巢会将重点放在更为健康的咖啡和宠物食品业务，据说他们正在试图收购德国默克集团（Merck KGaA）的消费者健康业务，包括维生素 B 等非处方产品，该业务在 2016 年为默克创造了超过 10 亿美元的收入。

即便如此，甜蜜的糖果业务仍是雀巢的主要营收来源。2017 年，半成品食物、冰淇淋和糖果业务占了其全球销售总额约 40%。

题图来自：Mercado Libre Argentina