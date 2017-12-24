预算1-2万也能买到一款好表

导语：2017年就要过去了，但在年初的两展新品仍旧令人难忘。其中不乏颜值与性价比担当的卓越表款。而1-2万，正是机械腕表的入门价格区间。那么，在这个区间之内，值得买的性价比及美观为一体的卓越腕表有哪些呢？那么今天，我们就在这个区间，给大家推荐三款不错的新品款项，为您的年终买表之行，出谋划策。（来源：腕表之家 史谨男）

原标题：价格1-2万之间 三款不错的腕表推荐

浪琴开创者系列L2.821.4.11.6腕表

浪琴开创者系列L2.821.4.11.6腕表

国内公价：￥16500

腕表直径：40毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：L888.4

表壳材质：精钢

腕表点评：今年是浪琴表品牌185周年诞辰，品牌相继推出了具有着世界领先精准度的康卡斯V.H.P石英表以及全系列表款拥有瑞士天文台认证（COSC）的开创者（Record）系列，展现品牌满满的诚意。但康卡斯V.H.P石英表仅在美洲发售。好在我们可以在市场上看到开创者系列的新品，正如其中的这只代表款项一样，采用运动风格的精钢表壳，搭配洁白的表盘，其上点缀黑色的罗马数字时标，使得时间呈现清晰、直观。中部蓝钢指针为表款的点睛之笔，美观而简洁。此表款风分精钢链款以及皮带款以供选择，用以迎合佩戴者不同需求。亦是在这个价位，不容错过的表款之一。

豪利时航空系列01 732 7736 4081-Set LS腕表

豪利时航空系列01 732 7736 4081-Set LS腕表

国内公价：￥15800

腕表直径：40毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：732

表壳材质：多片式不锈钢

防水深度：50米

腕表点评：今年也是豪利时航空系列腕表的100周年，品牌推出了这款大表冠1917限量版复刻腕表以示纪念。延续了原作的大型洋葱表冠、复古阿拉伯数字刻度、蛇眼蓝钢指针和拱形镜面等经典设计。搭配一件皮质复古旅行袋，内附一根镶嵌有航空铆钉的备用牛皮表带，专门研发了732自动上链机械机芯，2点位置设有调时保险按钮，按下后，才可对腕表进行时间校调，别具特色。此外，复古与飞行员亦是近年来较为流行的款型之一，而这款腕表也是顺应潮流的好选择。

美度灵感源于建筑系列M034.408.16.261.00腕表

美度灵感源于建筑系列M034.408.16.261.00腕表

国内公价：￥12100

腕表直径：40毫米

表壳厚度：12毫米

机芯类型：自动机械

机芯型号：Caliber 80 Si

表壳材质：不锈钢

防水深度：50米

腕表点评：这款美度“灵感源于建筑”限量款腕表，亦是在这个价位中不错的新品选择之一。表壳造型源自经典的美国纽约古根海姆博物馆建筑，特立独行，简洁利落的盘面设计，与唯美的40毫米精钢表壳相搭配，令人耳目一新。表盘上隐约的“花瓣”时标区域是这款腕表的最大亮点，源自于古根海姆博物馆的穹顶天窗，为这款腕表再添经典的设计美学。内部搭载了Caliber 80 Si自动上链机芯，80小时动力储存，搭载硅游丝，并通过COSC认证，是集颜值与性能一提的卓越新品。喜欢的表友，不妨考虑一下。

总结：今天向大家推荐的三款腕表，皆是在1-2万区间较为不错的腕表款项。在上架一段时间后的市场表现也是较为良好的。如果对这三款腕表感兴趣，那么不妨点击链接亦或进入品牌实体店，进一步了解表款的详细情况。