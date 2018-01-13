杨洋的时间之旅 2018日内瓦表展行程曝光

导语：2018日内瓦表展开幕在即，万宝龙全球品牌大使杨洋即将踏上“探寻百年时间历史”的瑞士之旅。新浪时尚将全程报道杨洋此次表展行，精彩不容错过。

这次杨洋的瑞士行是作为万宝龙全球品牌大使，受品牌之邀参加的，而此次的行程中会有哪些精彩看点？先来一睹为快吧。

当地时间1月14日，杨洋将抵达瑞士日内瓦，开启时间之旅。

瑞士大型的国际性表展主要有SIHH，也就是我们常说的日内瓦表展，以及BASELWORLD，即巴塞尔表展，这次杨洋所参加的是日内瓦表展。

相对BASELWORLD几千个手表珠宝及零售商品牌来看，参加SIHH的品牌少的太多，今年有18个主要品牌和16个独立制表品牌，但每个品牌都是高级中的高级。具体想要了解SIHH品牌的可以看下方的文章哟。

太到位！一句话读懂表展“18将”

另外，SIHH的展览相对比较私密，15-19日的几天中，只有最后一天为公众的开放日。

1月15日，杨洋将迎来本次表展行的重头戏，参观日内瓦表展并出席万宝龙SIHH全球发布会，当晚还将现身万宝龙SIHH全球VIP晚宴。

前两年开始万宝龙便邀请自己的大使参加表展期间的发布会以及相关的其他活动，我们熟悉的狼叔休杰克曼、桂纶镁都是万宝龙邀请的常客。

这次杨洋第一次去这个高级盛会，我们也会在第一时间进行全程的报道，如果大家有任何想了解、想问的问题，都可以在下面的微博中留言哟。

1月16日，杨洋将前往万宝龙耐华表厂，探索品牌160年的制表史。

大家前往别单纯以为万宝龙只是个时尚的轻奢的品牌，在制表方面，万宝龙可一点不比很多高级制表差哟。

创立于1906年的万宝龙在近20年开始在高级制表方面不断探索和创新，依赖于品牌强大的制表工坊，很多超复杂的顶尖制表技术都有在万宝龙的手表上有所体现。

万宝龙目前在瑞士有两个位置不同的表厂：力洛克和位于维莱尔镇的美耐华表厂。这次杨洋主要回参观万宝龙的美耐华表厂，这个表厂可是大有来头。创立于1858年的美耐华工厂在百多年来，一直都擅长码表机芯的制作，到现在美耐华表厂仍然保有许多传统制表技术。被万宝龙收购之后，美耐华表厂与力洛克表厂合并生产，从本来仅生产顶级手工码表机芯的规模，扩大成为可以生产所有万宝龙旗下自制机芯，还包括持续推出顶级计时码表机芯及其研发，而力洛克厂区主要保留了行政、品管等其他部门。

1月17日，杨洋将结束本次日内瓦表展全部行程。

杨洋2018日内瓦表展精彩行程，新浪时尚即将全盘呈现，持续关注吧。