导语：虽然大衣流行的款式千千万，但西服款绝不是时尚人士脑子一热带火的。有精致的领子和修身的肩线保驾护航，西服大衣确保的是你大冬天照样看上去利落干练+精神抖擞。先别说它看上去太熟悉不过，你或许还没get到它真正开气场的方法！（转自：ELLE）

简单独特的几款圣诞专属西服大衣

关键：挑好内搭

外套中的气场王 非西服大衣莫属了

介于红与白之间的玫粉可以算作冬天的一抹解忧色，不清冷不招摇。像何穗的这一件玫粉双排扣西服大衣，搭配白色毛衣和牛仔裤，兼顾少女心和节日氛围。

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虽说黑色百搭，但搭配粉色系西装大衣还是最好另请高明。例如这一件Bruno Manetti浅粉色西服大衣，时尚博主搭的是同色堆堆领毛衣和Mango黄色金丝绒阔腿裤，彻底调动粉色的元气和温柔，活泼又朝气。

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而相反，大红色的西服大衣和黑色就能相得益彰。范爷的这件红色双排扣大衣一身正气，因此她采取内搭all black平衡色彩，再搭配一顶贝雷帽和金丝框眼镜，西装领也可以很浪漫。

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麋鹿色西服大衣可深可浅，宋茜机场出行的一件廓形西装外套属于老干部深棕色，所以她很聪明地挑了Loewe卡通字母白色T恤和花样百出的Supreme×LV拼接牛仔裤， 这样一来宽肩大衣一点也不“老”，乞丐裤一点也不“痞”。

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大地色爱好者们，想要驼色西服大衣看上去不那么沉闷烂大街，请给它一点“白”！毕竟白色和雪地最贴合，随便寒风怎么凌冽，有白色的围巾或是毛衣在，西服大衣再一板一眼也能瞬间变得优雅。

永不过时的冷色调西服大衣

关键：挑好鞋子

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冷色的西服大衣虽说博爱，但不代表它没有个性。要么酷要么帅，总得锁定一个去搭配。比如，靴子帮你演绎“优雅酷”。例如佟丽娅这一套，灰色收腰毛呢大衣有着耐看的西装领和利落的肩线，搭配衬衫和过膝靴，头发随意往后一扎都是精神百倍。

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而马丁靴或是圆头牛津鞋能带给西服大衣一丝玩世不恭的帅气。搭配九分裤露出袜子或是靴筒，零度天气丝毫不怯场。

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小白鞋不分季节，在搭配西服大衣的榜单上依旧名列前茅。为了抗寒保暖，像何穗那样披一件藏蓝色双排扣西服大衣，搭配黑色皮质阔腿裤和白球鞋，成了秋裤族们挽留小白鞋的最新大招。当然，机场、办公室暖气开到20度，露个脚脖子也就是卷个裤腿的事。

大火的格纹西服大衣

关键：挑好搭配细节

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就格纹西服大衣的搭配来说，细节两个字恨不得再加大加粗再高亮。像谭松韵这件大衣，对于甜美系少女来说，西装领，垫肩，威尔士亲王格，年龄足足放大了五岁。而在内搭上选择有撞色条纹袖口的小高领，动感俏皮，就能很好地避免这种风险。

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你说，直接大面积撞色岂不更省事？没错，像橙色、红色的卫衣和毛衣确实能给格子西服大衣增色不少，不过要是能在质感和剪裁上再做点文章，例如喇叭袖、麻花编织等，就能彻底告别平庸。

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在配饰方面，你可以大胆拿出那些彩色格纹的西服大衣，照着它的颜色去挑一顶帽子。只要帽子和格纹当中的一种颜色呼应，整个造型就能脱颖而出。

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而拎一个设计独特的圆形包包则能给肃穆的格子西服大衣带去十足的线条和几何感，再搭配鲜明的阔腿裤，绝对是严冬腊月的一剂兴奋剂！

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而鞋子也能在细节处抢分。西服大衣端庄稳重，搭配的长靴短靴要是能来一些褶皱或是印花岂不是很能活跃气氛？

西服大衣一直是经典中的经典，到底该怎么搭配，看了这些例子，快去柜子里搜罗吧！