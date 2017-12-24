导语：冬天到了哪个时髦精还能不备件大衣，但是要想时髦出众还得另外花心思。“时尚老司机”总是有新招数，在大衣加上点刺绣元素秒变复古华丽风，超级拉风又时髦经典，女明星们都纷纷穿上身！（转自：时尚COSMO）

刺绣大衣才是大衣中的“战斗机

明星示范

刺绣大衣才是大衣中的“战斗机

11月27日，北京，李宇春现身机场。身穿花朵刺绣灰色大衣，内搭黑色高领藏青色打底衫，春春选择的这件刺绣大衣没有很夸张但却显得质感满满。

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戚薇这件也是花朵刺绣，面积更大一些。复古软呢的感觉很考究，同时也让搭配很有亮点。

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钟小姐选择的这件刺绣大衣则是零星点缀的刺绣款，内搭一件花朵连衣裙，感觉冬天赶pa穿上也不成问题。

刺绣大衣怎么搭？

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全身刺绣的大衣就是刺绣大衣中比较张扬的一款，不过你可以选择刺绣花朵色调比较深的，秋冬穿就不会太过张扬了。

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内搭尽量简单，才能凸显刺绣大衣的精致美感。

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还有一个办法就是来个同色系，这样刺绣和整体搭配浑然一体，同时显得很高级。

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COCO觉得刺绣大衣本身就是一件复杂的单品，所以选择搭配的单品款式尽量简单比较好，能突出刺绣大衣的美感。

刺绣大衣怎么选择？

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小面积的刺绣特别适合低调却又想有点搭配特色的姑娘，比如在袖子上或者胸前有一些零星的刺绣都可以。

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大面积的刺绣大衣显得更隆重，需要气场稍强一些的人才能撑得起来，但的确更隆重华丽。

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如果你觉得刺绣过于老气，那么就错喽，今年也有很多卡通刺绣。不仅俏皮好看而且十分减龄。

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或者选择和衣服颜色一样的刺绣花朵，整体更协调更高级显质感。

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刺绣大衣的美你Get到了吗？！

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