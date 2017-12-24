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怎么能把羽绒服做的这么好看

2017年12月24日 09:40 新浪时尚
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　　导语：自从冬季时髦从“露”变成“裹”，羽绒服这个最暖单品就变成了当红炸子鸡！每个人都在告诉你怎样的羽绒服才叫时髦，而其实，只要简单粗暴的从这5件中任入1件，就足够时髦度过这个冬天！（转自：ELLE）

　　比胖更胖——面包羽绒服

　　胖胖的面包羽绒服从去年冬季就开始走红，不少人已跟随着街拍时髦人的脚步早早入手。

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　　可是，去年的羽绒服怎能配上今年的你？到了今年，面包羽绒服更升级成了马卡龙色，发誓不做一颗行走的“棒棒糖”不罢休！

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　　王丽坤

　　在前赴后继的街拍大军中，有一款“粉色圆滚滚”尤其引人注目！充绒量很良心，让这件羽绒服化为真实的“面包”，从“面包”中伸出的袖子更显俏皮！

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　　这款羽绒服来自国内设计师品牌Chen Peng，除了粉色，你还可以化身俏皮的马卡龙色以及基本款黑白“棒棒糖”，实力长草！

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　　Chen Peng ￥6，027

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　　Chen Peng ￥10，040

　　比短更短——超短款羽绒服

　　为了更好的实现“比胖更胖”，这一季设计师把羽绒服的长度缩短至肚脐，让“面包”羽绒服变得更为形象。同时，超短款也提高了腰线，以往冬天所担心的显矮问题迎刃而解！

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　　张天爱

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　　谭维维

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　　Rihanna掌舵的Fenty Puma也在2017秋冬系列中推出超短款羽绒服，以近来很火的格纹元素以及亮眼橘色加持，让一众国内女星沦陷！

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　　蔡依林

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　　刘雯

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　　关晓彤

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　　Fenty Puma ￥3，625

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　　勒出长腿细腰——束腰羽绒服

　　长款羽绒服如何显腿长？正解就是：束腰！今年冬天行走街头的时髦人都懂得这个道理，把羽绒服穿的又暖又不臃肿。

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　　束腰羽绒服界也有“网红选手“，就是这件马思纯一上身就给你种下整片草原的Ienki Ienki马卡龙色束腰羽绒服。

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　　马思纯

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　　另外，同品牌的马甲羽绒服也是街拍大热门，穿在搭配好的整套造型之外，保暖的同时更有层次感！

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　　Ienki Ienki ￥11，484

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　　Ienki Ienki ￥9，562

　　飘带生风——飘带羽绒服

　　飘带在席卷了卫衣、运动裤后，又在冬季攀上了羽绒服。各种色彩且长短不一的飘带摇曳在胸前，为原本无趣的纯色羽绒服有趣不少！

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　　马思纯

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　　古力娜扎

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　　胡冰卿

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　　要说最早红起来的飘带羽绒服要数Marques‘ Almeida，标志性的解构设计师加上撞色格纹飘带，收了一众时髦人的心！

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　　Marques‘ Almeida ￥12，107

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　　Marques‘ Almeida ￥8，412

　　其中有一件棕色皮质羽绒服异军突起，凭借百搭和好质感成功攻占了不少时装博主的衣橱。  

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　　这件“网红”皮质羽绒服来自Nanushka，另一件大火的粉色丝绒羽绒服也来自这个品牌。 

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　　Nanushka ￥4，075

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　　Nanushka ￥4，928

　　何必纠结？简单粗暴一点！5选1，羽绒服你打算入哪一件？

标签: 羽绒服束腰时髦

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