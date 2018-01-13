导语：包包总是围绕女明星们的话题，作为国内女星中包品超好的唐嫣和杨幂，在去年的街拍中也和姑娘们分享了她们最爱的包包！一会一只爆款，一会一只限量的。今天一起来看看这二位给大家种下的草，只敢看，不敢拔……怕拔完倾家荡产啊！（转自：时尚COSMO）

唐嫣杨幂承包了所有时髦包包

唐嫣

糖总去年不仅穿衣风格有了明显的改变，包包入的也十分勤快。不管是爆款还是大牌中的限量，都被她收入囊中！

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红色的包包是唐嫣的挚爱，而且红色包包很容易点亮全身。作为秋冬包包可选的款来说，红色包包绝对占有很大优势。

Bulgari serpenti forever

售价：22300RMB

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前段时间穿着Chloe格纹外套，干练十足的糖糖拿了一只比较温柔富有文艺气息的LV油画手袋。这只LV也是近期品牌Masters大师系列很火的一款，把莫奈超有名的油画完全复刻在包上，反光金属字母以及彩色饰边。全皮革衬里，以烫印、印制以及烫金等不同工艺，不得不说糖糖真是会选包哦。

Masters大师系列 Pochette metis 26000RMB

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腰包也是今年包包的大热款式，糖糖选择的这只腰包也是最近女明星们撞款比较厉害的一只。来自ALEXANDER WANG。包身其实没什么特别的，主要是链条很ALEXANDER WANG，自带酷感。

ALEXANDER WANG Padlock斜挎包 5780RMB

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另外一只黑色的包包来自Valextra，也是2017女明星们都非常宠爱的品牌之一。作为Valextra最经典畅销的手袋，极简低调与时髦腔调兼具的Iside系列备受时尚圈和设计界关注。没有耀眼 LOGO，却能令人过目不忘，难怪会被糖糖看上呢，的确够简约也好搭配。

Valextra medium 22800RMB

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这只包包就厉害了，是LV的秀款。要知道秀款都是发售很少并且不怎么好买的哦，糖糖这只圆形的复古LV着实很可爱，新潮的Reverse Monogram帆布搭配黑色小牛皮饰边，深深种草啊简直了……

LV Petite boite chapeau 32500RMB

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糖糖也超爱学院风的Mulberry包包，这只Amberley小号学院包的灵感源自于英国乡村生活方式，几何锁扣闭合的设计重新诠释了Mulberry标志性的邮差锁扣，堪称这个新系列的点睛之笔。

Mulberry Amberley小号学院包 6400RMB（同款不同色）

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没错，又是一只秀款的LV出现在糖糖的街拍中。此款日式Bento Box手袋是2018早春系列的特色设计。由经典Monogram与Monogram Reverse帆布裁制而成。这只感觉更复古，虽然不太实用，但的确足够美貌。

LV Bento box手袋 17700RMB

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CHLOé的手袋在糖糖的街拍中也出现不少次，这只也是CHLOé今年比较有代表性一只肩背包。复古圆环和墨绿色包身显得十分复古典雅。

CHLOé Pixie小号手提包 11172RMB

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Givenchy 大热配饰系列之中的冉冉新星非这款 “Infinity” 单肩包莫属，比较帅气硬朗的感觉。糖糖选择的是百搭黑色款，还有酒红色比较柔和的色调。

GIVENCHY Infinity 12000RMB

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另外一款也来自Givenchy，是今年很火的horizon系列，糖糖选择的是比较亮眼的蓝色，还是很适合夏天的。

Givenchy horizon 14900RMB

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这只来自Celine家，这款包包还是秉承了Celine的简约气质，却又因为拼色而显得格外特别。糖糖选择的是一款蓝红拼色，还蛮考究复古的。

Celine frame 19000RMB

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最后说的这只手拿包来自Balenciaga，是今年超火的拼色手拿包，很先锋颜色也很跳跃。还蛮适合夏日的，不得不说糖糖选包的范围真心很广哦！

BALENCIAGA Bazar手拿包 4068RMB

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杨幂

再来看看另外一位机场街拍“带货女王”杨幂的包包！话说，大幂幂好久不出来街拍，实在是太想念她啦！之前看过一个采访，大幂幂说2017年入手的包包早就超过了10个，甚至更多。而且单看机场街拍中，大幂幂的包就从来没重样儿过，不管是当红大牌爆款还是比较罕见的款她都通通收入囊中！

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大幂幂一直是少女心的代表女明星之一，这只MiuMiu的水桶包就能看出杨幂买包有的时候完全看颜值啊。

MiuMiu水桶包（同款红色） 12499RMB

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Loewe的Puzzle也是去年大热的包款，杨幂收了一只比较粉嫩的樱花拼色，Loewe的Puzzle纯色包包比较经典，而拼色则比较特别。听说现在这款樱花拼色也是相当难买。

Loewe Puzzle （同款不同色）20500RMB

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Prada在2017年可谓是大发力，老气的包型通通有了新的样子。比如杨幂这只Cahier，就是去年超火的爆款之一，盘扣带些复古韵味，加上标志性的PRADA Logo，还是蛮简约大方百搭的。

Prada Cahier 17150RMB

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2017年是Chloé Nile爆火的一年，甚至有点取代Faye的意思。这只包包的复古圆环也成为最大特点，可手提凹造型又可以肩背，实用又时髦，大幂幂当然不会错过喽！

Chloé Nile 12863RMB

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这一只则更符合杨幂的风格，Gucci的Queen Margaret系列。拼色双肩包加上一直蜜蜂的点缀，十分俏皮可爱。

Gucci Queen Margaret 28300RMB

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在成为MK代言人之前，其实大幂幂就在机场街拍中给大家成功安利过不少高性价比的MK包包。比如她手上拿的这只铆钉包已经卖断货了，官网也没有在更新，样子大气又带有酷酷的铆钉细节，更何况还是被杨幂“临幸”过的，自然不愁不变爆款哦！

她还拿过一直黑色大号的，感觉非常能装又简单大气。

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Michael kors Mercer （类似款）3800RMB

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杨幂拿的另外一个Loewe来自Hammock系列，不过杨幂的这只算是限量版的，售价在30000多。且现在官网上已经没有啦。

Loewe Hammock （同系列不同款）14900RMB

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去年TOD‘S这只Mini size的大嘴包可以说是被女明星宠上天了，超小的size凹造型简直拉风，杨幂选择了一只白色的Mini款，夏天拿着简直萌呆！

TOD‘S Mini大嘴包 7300RMB

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夏天的时候，杨幂拿过一只超小Size同样是来自TOD‘S爆款的Double T包包，超级可爱。作为搭配装饰可以说是非常抢眼了！

TOD‘S Double T 普通皮4600RMB 马毛皮5400RMB

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去年CHANEL最火的gabrielle，杨幂自然要收一只，多种背法正好适合喜欢凹造型的她，给搭配也带来无限可能。

CHANEL gabrielle （同款不同色）24700RMB

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Fendi的这款Kan I也是去年的爆款手袋之一，非常少女心。杨幂选择的是一只银色款，可以看到上面的M字母，和幂正好相符。

Fendi Kan I

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大幂幂也非常宠爱Moschino的卡通包包，这款老鼠的双肩包Size并不大。不管是单肩背还是双肩背其实都还蛮轻巧的对于女生来讲。

Moschino 5511RMB

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另外一款双肩包来自Burberry家，去年这只包几乎男女艺人人手一只，尤其大家都喜欢把自己的名字字母放到包上来个定制版，杨幂当然也不会错过这样的时髦喽。

Burberry 8884RMB

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Celine这只复古仿旧小牛皮手袋可以说是低调的奢华包款了，大幂幂在夏天的时候拿出来背过一次。方形复古腔调十足，简约到骨子里的这只包包也是去年相当备受关注的一只！

Celine Clasp 30500RMB

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有的时候女生买包完全不会为了实用一说，比如杨幂这只来自YSL的Love系列包包。心型形状十分讨喜，再加上品牌的经典Logo，即使实用度不高，颜值到位就行了！

Saint Laurent Love系列 12600RMB

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好吧……且不说杨幂和唐嫣的包谁更胜一筹，光是想要追上她们一只包的脚步我都望而却步啊……好想问你们是不是和我一样的感受……