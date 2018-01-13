导语：冬日已将近过去了一半，穿腻了羽绒服和大衣的你也许心中早已生出些许疲惫，站在衣柜前绞尽脑汁，试问冬天的外套到底还有几种选择？想要既保暖又时髦，选对一件外套才是关键！小编决定倾囊相授，把4种高颜值超实用外套，分享给你们！（转自：ELLE）

1、羊羔毛外套

即使气温直线下降，但“守得住温度，凹得出风度”的宗旨在时尚精这里仍然不会改变！离开了羽绒服和大衣，还有羊羔毛外套可以维持仙女们冬日里的高颜值~~

除了羽绒服和大衣 冬天的外套到底还有几种选择

你们看“大表姐”刘雯近日便选择了一件深蓝色条纹拼接格纹羊羔毛夹克，搭配水洗牛仔裤整个画风清新甜美，看起来好像穿得很少但实际很保暖。

除了羽绒服和大衣 冬天的外套到底还有几种选择

凯特·博斯沃兹身穿白色羊羔绒翻领黑色皮毛一体夹克，大面积的白色绒毛吸睛抢眼，与丈夫携手并进，足足撒了一大波狗粮~~

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这件深紫色灯芯绒小翻领羊羔外套+白色九分微喇裤，突出重点使视觉停留在上半身，整个LOOK复古优雅，高级时髦~~

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小翻领羊羔绒外套也深受戚哥的喜爱，一件绸缎面料的深褐色刺绣夹克搭配酒红色毛衣，下摆露出半截白衬衫，生动有趣，层次感十足。

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相对于小翻领的“中规中矩”，大翻领显得更加自由随性~~这件红色大翻领羊羔毛机车皮夹克酷帅有型，在这样的新年关头显得格外喜庆，皮肤也被衬托的白皙动人。

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黑白配很常见，只不过这种在腰间分层、袖口呼应的却很特别，加上皮质和鹿皮绒材质的拼接，有一种“未完成”的既视感，与牛仔裤搭配，简约又时尚。

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金属色大翻领羊羔外套，光面的材质使Jolin走在哪里都是焦点！

除了羽绒服和大衣 冬天的外套到底还有几种选择

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像这种纯羊羔绒外套，穿上就给人一种萌萌哒的气质，用黑色内搭做打底，就不会显得臃肿，搭配小黑裤，显瘦又显腿长~~

2、Bomber Jacket（飞行员夹克）

飞行员夹克的特点就是宽大厚实，保暖度并不比羽绒服和大衣差，自带的运动时尚感，使ICON们都非常喜欢它，你说这样的外套在冬天怎么可能不流行呢？！

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奚梦瑶的全黑look配粉帽，严肃中带俏皮，上身厚实的黑色假两件飞行员夹克看起来就很保暖！

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想要驾驭OVERSIZE版型的飞行员夹克，就必须得搭配紧身小脚裤，遵循“上大下小，上松下紧”的法则，这样看起来才不会那么臃肿。

除了羽绒服和大衣 冬天的外套到底还有几种选择

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酷酷的飞行员夹克也可以很有少女范，跟佟丽娅和刘亦菲学习，选择粉红颜色的就好啦！

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Bomber Jacket+连帽卫衣的搭配也是很常见，青春减龄，活泼可爱，日常通勤出街穿搭Get√

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想要穿裙子的姑娘也不妨可以这样搭配，只是最好穿一双高跟鞋视觉上拉高身体比例，这样才不会看起来被宽大的夹克压制住。

3、人造皮草外套

毛茸茸的皮草外套与寒冷的冬天简直就是绝配，光是看上一眼，就觉得很温暖，忍不住让身边的朋友抱住你。高调奢华的特点让它从秀场走到了高街街头，吸睛指数就不用说了，保暖度更是十足！值得一提的是，在提倡环保的前提下，明星们再也不一味地追求真皮，反而更呼吁性价比更高选择也更为多样的人造皮草。

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一袭亮丽的蓝色出现在街头显得格外抢眼，时髦而又美丽，承包了所有路人的目光。

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紫色与白色的错综相间，给人以灵动飘逸之感，清新又优雅。

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深驼色的长款皮草更加保暖，穿在身上承包了“泰迪熊”所有的可爱，厚实的材质还能使膝盖免受寒冷，搭配一双运动鞋休闲又舒适。

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红色往往给人带来热情奔放，毛茸茸的面料与红颜色相配更是如此，下搭黑色紧身皮裤，彰显出女人的优雅性感。

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这种自然纹理的动物花纹，既带着动物原始的野性，又给人以奢华贵妇风，很适合参加酒会和活动穿。

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要想不显得臃肿雄壮，选择一款短款皮草外套敞开来穿，露出腰线和内搭，可以提高身体比例，看起来更加轻盈自由。

4、防风冲锋衣

最近有阵风，据说2018年防风冲锋衣想要取代皮衣的地位，靠的除了强大的防风能力，还有就是运动时尚感的design，以及花样百出的兴新款式，国内许多小花旦们都纷纷脱去了硬朗野性的皮衣，选择偏向运动风的防风冲锋衣！

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2018 Spring/Summer Paris Fashion Week Runway

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袁姗姗VS娄艺潇VS谭维维撞衫：Balenciaga卡其色冲锋衣帅气逼人，长款及膝防风能力极强，搭配小脚裤轻松驾驭oversize风。

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张天爱身上这件黑色工装防风冲锋夹克版型独特，富有层次感，在打底衫与外套中间隔着一件开衫衬衫，把叠穿玩转自如~~

除了羽绒服和大衣 冬天的外套到底还有几种选择

除了羽绒服和大衣 冬天的外套到底还有几种选择

加点棉的防风冲锋衣更为保暖！在纯白色冲锋衣上零零碎碎地用其他颜色的几何形状点缀，上衣立马就变得不那么普通还充满了设计感。

除了羽绒服和大衣 冬天的外套到底还有几种选择

除了羽绒服和大衣 冬天的外套到底还有几种选择

上下分层的浅色拼色防风衣看起来青春靓丽，活力四射，林允甜美的笑容沁人心脾，凡见其者心情也会变得开朗起来！

除了羽绒服和大衣，还有这么多外套能帮你扛过寒冷的冬天呢，快去试试吧！