导语：在我们日常的衣橱中，应该有80%的单品都是基础款。基础款最大的优点就是百搭，换句话说，就是很容易演变成“路人甲”。那我们今天要介绍的这位博主，她就能把看似基础款的单品穿出亮点！（转自：ELLE）

María Valdés是一位来自西班牙的时尚博主，她的穿衣风格简约随性，帆布鞋、牛仔裤这种是她的标配，甚至还有些学生范儿的打扮。

基础款≠不动脑！看不上的基本款穿出“花”

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和你熟知的华丽丽的“意大利帮”或是“俄罗斯帮”可以说是完全不同了。

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街拍大军之“意大利帮”

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街拍大军之“俄罗斯帮”

在她PO出的私照里，基础单品利用率很高，大多数穿的也都是平底运动鞋，所以很好借鉴，上班族或者学生党的日常穿搭都可以跟她学。

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来看看María Valdés是怎么将基础款毛衣穿出彩的呢？

· 给你的毛衣换个颜色

首先你要抛弃一个思维定式：彩色衣服只适合春夏季。María Valdés就偏偏“不信邪”，她的毛衣几乎都是以彩色为主。把老套的黑白灰毛衣换成紫色或者雾霾蓝，即使只配牛仔裤穿也能看着时髦许多。

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再比如很显气质的红色毛衣，María Valdés还巧妙地用上红色皮裙来搭配，造型简单却很时髦耐看。

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比纯红色更日常一些的则是红黑条纹款，你一直想要的法式优雅靠它就能GET！

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此外，诸如橙色和粉色这些元气十足的“维他命色彩”也能为萧瑟的寒冬注入一些活力。真的别让自己被禁锢在素色里了……

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· 给你的毛衣加点细节

虽然毛衣的确是基本单品，但是基本款≠无聊，你完全可以在基础款上加入一些小细节，让基础款也变得有趣起来。比如，买毛衣就挑有拼接设计的，无论是色块拼接还是补丁式拼接。

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还有更显别致、成熟的绑带和斜螺纹设计，毛衣会变得更有特色。谁说穿毛衣出门就会撞衫呢？

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就算是黑白灰这种普通到不行的毛衣，你也不用“死守着”纯色。试试这些带有印花的毛衣吧，即使印花也只是黑白灰的颜色，它们看起来也会特别许多。

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另外，你还可以从毛衣的材质上动些脑筋，比如看着温暖软糯的雪尼尔面料，特别的材质穿起来也有一种焕然一新的感觉。

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除了毛衣本身，在基础款的搭配上也可以做出一些新改变。

· 给你的毛衣加点配饰

如果全身都是简单的基础款，加上配饰就可以拉开时髦度。如果你的毛衣真的只是最基础的款式，那么试试加一条彩色围巾，时髦度的提升效果也是很明显的。

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或者再试着戴一顶可爱的针织帽，也是简单基础款的点睛之笔。它不仅能保暖凹造型，也能通过提高视觉重心而达到显高效果。

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还有诸如项链、棉袜这些小物，别小看它们提亮基础款的本事。它们既能为你的日常穿搭增添光彩，也体现了一种精致女孩的好品味。

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· 给毛衣换条裤子搭配

María Valdés把毛衣穿出“花”的又一秘诀：实在变不出花样来，就换一条特别的裤子来配毛衣。从去年就开始走红的九分格纹裤，配毛衣穿时的复古时髦感扑面。

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还有她偏爱的毛衣+背带裤的组合，将毛衣穿出了青春活力的美感。我们模仿时还可以将它看作大衣的内搭，有型更显高！

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一条杠的运动裤或是天鹅绒阔腿裤则是个性之选，而且舒适度更佳！

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如果是腿型好的女生，竖条纹紧身裤也可以考虑搭配，很有法式女生的精灵感。

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等到开春之后，还可以把长裤换成一条有特色的短裙，再穿上过膝靴，同样是很显身材的穿法。

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超有“学生妹”气质的背带裙同样是毛衣的搭配利器，配帆布鞋超级青春！

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不知道María Valdés的“花式穿毛衣经”给了你多少全新的灵感呢？