导语：冬天的衣服其实不像夏季常穿的那些好护理，稍有不慎就会碰到烦人的静电、起球、走形等问题。而且你遇到的尴尬也并不比夏天的少，可以说是很棘手了。那你是准备束手无策干等着，还是正面迎击呢？（转自：ELLE）

毛衣篇

常见困扰：起球

不管你的毛衣材质是化纤还是羊绒，起球一定是质感的最大杀手。再贵的衣服起球之后，都会显得廉价很多……

毛衣起球有静电、大衣粘毛……过冬怎么这么难

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对策：避免和尖锐物一起洗、用毛球修剪器

与尖锐物品的摩擦容易让纤维端头冒出来，所以一定要避免；同时备一个毛球修剪器，及时剪去表面的毛球。

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还有类似毛衣石这种小物也可以修剪毛球，将它放在毛衣上，来回擦拭即可。只是它的摩擦力比较大，所以相对更适用于粗针毛衣。

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那么对于细腻的羊绒材质来说，轻柔一些的毛球梳就友善多了。轻轻在衣物表面来回刮，就可以把毛球弄下来。

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常见困扰：静电

堪比“十万伏特”的静电也算是冬天最大的困扰之一了，无处不在的“噼噼啪啪”让人连手都不敢伸出来，毛衣穿上脱下更是宛若“变电站”……

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对策：多用柔顺剂或喷雾护理、和棉质衣物叠放在一起

保持滋润是预防静电的有效措施之一（头发也是如此），所以用衣物柔顺剂或专门去静电的喷雾多湿润一下就会好很多。

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另外，由于棉质衣物基本没有静电，所以把毛衣和棉质T恤这种收纳在一起也是可行的。如下图这样折叠在一起放在衣橱里，之后拿出来穿时也不怕被电到了。

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羽绒篇

常见困扰：清洗困难

冬天谁都要穿的羽绒服，在清洗上却是一道无法回避的难题。不洗吧，穿久了有味道就不好了；可是洗得不对，反倒损伤羽绒。

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对策：多用中性洗涤剂、避免手搓

中性洗涤剂对蛋白质纤维的损伤是相对最小的，不会使羽绒服发硬和老化。而且用软毛刷轻轻刷洗表面也不易损坏衣物。

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一般羽绒清洁剂的主要使用步骤

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常见困扰：跑绒、飞絮

羽绒服还有个很常见的问题就是内充的羽绒容易跑位、不平整，或者就是羽绒外露，会影响保暖性。

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对策：清洗后轻轻拍打、及时缝补漏针处

清洗后的羽绒服要先轻轻挤出水分，不要硬绞干，再用衣架轻轻拍打，可以使羽绒服恢复蓬松柔软。

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一旦发现羽绒服表面有针脚开裂、破损等情况，要及时缝针修补以防羽绒飞出而影响保暖性。自己无法动手的，就找专业的修补衣物的人员，都是可以解决的。

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大衣篇

常见困扰：粘毛

最多见的就是黑色毛呢大衣的粘毛问题了，阳光下看着尤其明显，即时再贵的大衣也会掉档次。

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对策：用滚动粘毛器去毛

使用滚动粘毛器是最方便的，哪里有毛滚哪里就可以。唯一的缺点就是这类工具都比较小，打理一件大衣要用挺长时间。

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使用电动型的除毛器就会更省时省力一些，但是最好从小面积开始一点点尝试，以防动力太大损伤大衣表面。

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常见困扰：易留味

冬天火锅吃得比较多，毛呢大衣又很容易吸味道，可是一吃完饭就洗也不太现实，怎么办呢？

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对策：用高温蒸汽熨烫、使用专门的去味喷雾

利用高温蒸汽带走异味是最好的方法，还可以在蒸汽水里加几滴柠檬汁，效果更好。

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除味香氛也是另一个捷径，喷雾里的活性物质会带走纤维中的异味，留下淡淡的香气。

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皮衣篇

常见困扰：易开裂、损坏

冬天虽然不常穿皮衣，但是护理上却不能掉以轻心，不然表皮受损就要影响穿着时间了。

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对策：避免阳光暴晒、用鸡蛋清粘合破损处

皮革类的都不要放在太阳底下暴晒，而是应该挂通风处晾干，这样才不会让表皮破裂。

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万一真的裂开了，可以在裂痕处涂一点鸡蛋清，以起到粘合的作用。一定不要用强力胶，那样只会把破损处约扯越大~~

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常见困扰：去污困难

皮革在去污问题上也有不少讲究，所以也需要单独说一下。

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对策：使用专业皮革清洗剂，并用保养油护理表皮

专业的皮革清洗剂对皮衣污渍是最有效的清洁方法，而且清洁后最好再用一些皮衣保养油做上光保养，保持常穿常新。

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长靴篇

常见困扰：靴筒掉筒

作为冬天最需要的显瘦神器之一，过膝靴应该每个女生都有的单品了。但是，过长的靴筒老是往下掉也着实烦人……

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对策：在靴筒内侧加装皮筋和铐钮等，或膝盖上加松紧带

前两个方法都最好找专业的师傅改造一下，一般都能解决。

毛衣起球有静电、大衣粘毛……过冬怎么这么难

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想自己动手的，最快捷的就是用一个3cm左右宽的松紧带固定在膝盖上，腿的厚度加粗就不容易掉下来了。

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不知道那些冬天里最麻烦的尴尬问题都为你解决了多少呢？